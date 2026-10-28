Perú

Corte de agua para el 30 de octubre por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal señaló que los trabajos contribuirán a optimizar la infraestructura de distribución de agua potable y que el servicio se restablecerá de manera gradual en las zonas afectadas tras concluir las labores previstas

Un joven inclinado frente a un lavabo blanco coloca sus manos con jabón bajo un chorro fino de agua que sale de un grifo cromado.
Sedapal anunció la programación de un corte de agua para este 30 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sedapal anunció la interrupción temporal del servicio de agua potable para este viernes 30 de octubre en determinados sectores de Lima Metropolitana, debido a trabajos técnicos de mantenimiento y mejoramiento de las redes de distribución. La medida responde a la necesidad de ejecutar intervenciones en la infraestructura de abastecimiento, por lo que los usuarios deberán tomar precauciones ante la suspensión prevista en las zonas incluidas en el cronograma de la empresa.

La restricción podría afectar a viviendas, establecimientos comerciales y otros inmuebles comprendidos en la programación. Por ello, se recomienda a los vecinos consultar la información oficial para identificar si sus domicilios se encuentran entre los puntos afectados y conocer los detalles correspondientes a su jurisdicción. Esta verificación permitirá organizar las actividades cotidianas con anticipación y reducir las dificultades que puedan surgir durante las horas sin suministro.

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Las labores previstas tienen como finalidad conservar la infraestructura y contribuir al funcionamiento adecuado del sistema de distribución. Para afrontar la medida, las familias deberán adoptar acciones preventivas que les permitan cubrir sus necesidades básicas mientras se desarrollan las intervenciones. Entre las principales recomendaciones figura almacenar agua en recipientes limpios, seguros y debidamente cerrados antes del inicio de la suspensión, a fin de mantener el recurso en condiciones apropiadas para su utilización.

También es conveniente calcular la cantidad necesaria para actividades esenciales, como la preparación de alimentos, el aseo personal y la limpieza indispensable del hogar. El uso responsable de las reservas ayudará a evitar el desperdicio y permitirá afrontar la restricción hasta que se normalice el abastecimiento. Asimismo, los ciudadanos pueden mantenerse atentos a los canales oficiales de Sedapal para conocer información sobre los sectores comprendidos en el cronograma y las actualizaciones relacionadas con la reposición del servicio.

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Ilustración de un joven con camiseta azul que sostiene sus manos con espuma bajo el chorro de agua de un grifo en un lavabo.
Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a seguir las comunicaciones oficiales y aplicar medidas de ahorro de agua en sus viviendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Pachacámac

Sector 442:

  • Sector Las Lomas Huertos de Manchay
  • U.P.I.S. Corazón de Jesús
  • Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector Villa Hermosa
  • A.H. Portada de Manchay II Ampliación Sector los Ángeles
  • A.H. Portada de Manchay II Ampliación Sector Las Mercedes
  • A.H. UPIS. Los Claveles

Sector 446:

  • Sector Nuevo Progreso
  • Asoc. Vivienda Las Casuarinas Comunidad Campesina Collanac Parcela 135
  • Asoc. Vivienda Las Palmeras
  • Centro Poblado Rural Huertos de Manchay A.H. Nueva Esperanza
  • Sector 24 de Junio Collanac

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Imagen KKJALQ7IXVGWBI7HSG7YGUZGVE

San Miguel

  • A.H. Maranga
  • Urb. Maranga 3ra etapa
  • Urb. Maranga 4ta etapa
  • Urb. Maranga 7ma etapa
  • Cuadrante: Av. Los Precursores, av. Escardó, calle Intisuyo, calle Carlos Gonzáles, av. Parque de las Leyendas, av. La Marina, av. Elmer Faucett y todas las calles interiores a este cuadrante

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Para consultas o reportes de problemas relacionados con la interrupción del suministro de agua potable, los usuarios pueden comunicarse con Aquafono a través del (01) 317-8000.

Consejos ante el corte de agua

  • Almacena agua con anticipación: llena recipientes limpios y con tapa antes del corte para disponer de reservas destinadas a las necesidades básicas del hogar.
  • Cierra los grifos: evita dejar correr el agua mientras te cepillas los dientes, te enjabonas las manos o lavas los utensilios de cocina.
  • Reutiliza el recurso: aprovecha el agua empleada para lavar frutas y verduras en el riego de plantas, siempre que no contenga detergentes ni sustancias perjudiciales.
  • Prioriza las actividades esenciales: organiza el consumo para cubrir la preparación de alimentos, la higiene personal y otras tareas indispensables.
  • Reduce el tiempo de ducha: procura realizar baños breves y evita llenar la bañera para disminuir el gasto diario.
  • Revisa posibles fugas: verifica que los grifos y las tuberías no presenten filtraciones que provoquen pérdidas innecesarias.
  • Evita el desperdicio: utiliza únicamente la cantidad necesaria para cada actividad y mantén los depósitos bien cerrados para conservar el agua almacenada en condiciones adecuadas.

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