Perú

Solo hay 19 psicólogos por cada 10 mil habitantes en el Perú: pacientes esperan hasta tres meses por una cita

El temor a sufrir un asalto o a presenciar un asesinato en las calles, afectan la tranquilidad de los ciudadanos. Quienes buscan ayuda profesional, además, se enfrentan a largas esperas para conseguir una consulta.

Un informe periodístico de 24 Horas aborda la situación de la salud mental en Perú, donde se registran 19 psicólogos por cada 10 000 habitantes. El reporte incluye declaraciones de Rolando Barrera, representante del Colegio de Psicólogos del Perú, así como testimonios de ciudadanos en la vía pública que reportan esperas de hasta tres meses para conseguir una consulta psicológica en los centros de salud del Estado.
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La inseguridad ciudadana, el temor a la delincuencia y el estrés cotidiano afectan el bienestar emocional de la población. Sin embargo, acceder a atención psicológica en los establecimientos públicos puede convertirse en un proceso prolongado para quienes necesitan ayuda profesional.

En el Perú hay 21 psicólogos colegiados por cada 100.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A esta brecha se suman las demoras para conseguir una cita, que pueden extenderse durante semanas e incluso hasta tres meses, según los testimonios recogidos por el noticiero 24 Horas de Panamericana.

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Inseguridad ciudadana y miedo afectan la salud mental

La violencia y la percepción de inseguridad forman parte de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. El temor a sufrir un asalto, los conflictos en la vía pública y la preocupación por regresar a casa pueden generar estrés y ansiedad, con consecuencias para el bienestar emocional.

“Uno de los factores más prioritarios vendría a ser la alerta por la violencia, la inseguridad”, señaló Rolando Barrera, presidente del Comité de Psicología Clínica del Colegio de Psicólogos del Perú.

Los ciudadanos entrevistados también describieron cómo el miedo y la desconfianza afectan sus relaciones con otras personas. Una de las mujeres consultadas sostuvo que incluso los encuentros cotidianos pueden convertirse en situaciones de tensión.

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Para Barrera, este escenario obliga a mantener una actitud preventiva ante posibles situaciones de riesgo. “Están todos en riesgo ahora para nosotros. No sabemos cómo va a reaccionar la otra persona”, manifestó.

Estigma, pobreza y desinformación: las barreras que impiden acceder a atención psicológica en el país. (Foto: Agencia Andina)
Estigma, pobreza y desinformación: las barreras que impiden acceder a atención psicológica en el país. (Foto: Agencia Andina)

La exposición constante a situaciones que generan temor como los robos, las extorsiones y los sicariatos, puede afectar la calidad de vida y aumentar el malestar emocional. Por ello, los especialistas advierten sobre la importancia de atender oportunamente las necesidades de salud mental.

¿Cuántos psicólogos hay en el Perú?

Las cifras del INEI indican que, en 2024, el país contaba con 21 psicólogos colegiados por cada 100.000 habitantes. Aunque el indicador aumentó respecto de años anteriores, la disponibilidad de profesionales continúa siendo un desafío para garantizar el acceso a los servicios de salud mental.

El presidente del Comité de Psicología Clínica del Colegio de Psicólogos del Perú mencionó que existen aproximadamente 67.700 psicólogos colegiados en el país. No obstante, el número total de profesionales no equivale necesariamente a la cantidad disponible para atender pacientes en los establecimientos públicos.

La distribución de los especialistas y su incorporación a los servicios sanitarios son factores que también influyen en la capacidad de respuesta del sistema.

Hasta tres meses de espera por atención psicológica

La disponibilidad de citas es otra de las dificultades que enfrentan quienes buscan ayuda profesional. Durante el informe periodístico, ciudadanos denunciaron que deben esperar semanas o meses para recibir atención en un establecimiento público.

Una de las entrevistadas afirmó que las citas pueden programarse para tres meses después de la solicitud. Otros pacientes señalaron que, incluso cuando cuentan con seguro, conseguir una consulta requiere acudir desde muy temprano y no siempre garantiza una atención oportuna.

Barrera reconoció que las demoras existen en los hospitales. Según explicó, algunas consultas pueden programarse para un mes y medio después, aunque los tiempos dependen del establecimiento y de los mecanismos de atención disponibles.

El especialista también precisó que los centros de salud mental comunitaria constituyen una alternativa para recibir atención especializada. Para acceder a estos servicios, explicó, el paciente puede acudir primero a un centro médico, desde donde se realiza la derivación correspondiente.

La espera resulta especialmente preocupante cuando una persona necesita una evaluación o un seguimiento profesional. La atención de los problemas de salud mental no siempre se resuelve en una sola consulta, por lo que la continuidad del tratamiento también es importante.

Más de 10.000 episodios depresivos registrados en 2026

Las cifras del Ministerio de Salud (Minsa) muestran la demanda de atención por problemas de salud mental en el país. De acuerdo con los datos difundidos en el informe periodístico, durante lo que va de 2026 se registraron 10.103 episodios depresivos y 3.526 intentos de suicidio.

Estas cifras refuerzan la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de salud mental y facilitar el acceso a una evaluación profesional.

El Minsa dispone de una Sala Situacional de Problemas de Salud Mental que permite consultar información sobre episodios depresivos, intentos de suicidio y otros indicadores epidemiológicos. Los registros deben interpretarse de acuerdo con su fecha de corte y las definiciones utilizadas para cada indicador.

La salud mental requiere una respuesta que contemple tanto la prevención como la atención profesional y el seguimiento de los pacientes. Las demoras en las consultas pueden dificultar que las personas reciban orientación cuando empiezan a experimentar síntomas que afectan su vida cotidiana.

Los centros de salud mental comunitaria representan una vía para acceder a servicios especializados mediante la red pública. Conocer los establecimientos disponibles y solicitar orientación en un centro de salud puede ayudar a identificar la ruta de atención correspondiente.

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