"No es Venecia": calles en Piura amanecen bajo el agua tras lluvias vinculadas al fenómeno El Niño

Cobertura periodística de Canal N desde Piura, donde las principales vías de la urbanización Ignacio Merino amanecieron anegadas tras las primeras precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño. Las imágenes muestran vehículos y motocicletas transitando sobre el agua acumulada en las pistas, mientras la corresponsal Nancy Jiménez informa sobre la situación en la zona y los pedidos de asistencia por parte de los residentes.

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Las calles de Chulucanas, en la provincia de Morropón, región Piura, quedaron cubiertas por agua luego de las intensas lluvias registradas la noche del martes 27 de octubre, según videos difundidos en redes sociales y registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La acumulación de agua transformó varias vías de la ciudad en corrientes que atravesaron las calles. Las imágenes compartidas durante la noche mostraron el avance de la lluvia sobre zonas urbanas de Chulucanas, donde el agua ocupó gran parte de la calzada.

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El portal especializado en datos meteorológicos Asismet difundió una publicación sobre la situación y describió el escenario con una frase que se replicó en redes sociales: “No es Venecia, son las calles de Chulucanas (Piura) convertidas en ríos en estos momentos”.

En el mismo mensaje, la cuenta señaló que el episodio ocurrió en un contexto marcado por El Niño y compartió un video de una calle inundada, junto con una imagen del radar meteorológico que mostró la presencia de precipitaciones en el área.

Un menor de edad se desplaza en bicicleta por una calle inundada en Piura tras las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

Precipitaciones en el norte

De acuerdo con información oficial, las precipitaciones comenzaron alrededor de las 20:15 del martes 27 de octubre. La lluvia continuó con fuerza durante la noche, lo que provocó nuevas acumulaciones de agua en distintos puntos de la ciudad.

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Los videos que circularon en redes sociales mostraron calles cubiertas por el agua y zonas donde las vías parecían cauces. Las imágenes dieron cuenta de la intensidad de la precipitación y de la presencia de agua sobre la superficie urbana.

La situación se registró en Chulucanas, una ciudad ubicada en la provincia de Morropón, en la región Piura. El episodio ocurrió mientras el norte peruano atraviesa cambios en las condiciones climáticas, según la información recogida por Exitosa.

La cobertura de agua en las calles se produjo durante el desarrollo de las precipitaciones. Las grabaciones difundidas en redes sociales mostraron el desplazamiento del agua por las vías, mientras la lluvia seguía presente en la ciudad.

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Varios transeúntes empujan un automóvil varado en una calle inundada por las intensas lluvias en Piura. (EFE / Malú Ramahí)

El radar del Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú registró el paso de la lluvia sobre Chulucanas a través de su radar meteorológico. Las imágenes mostraron manchas verdes, que corresponden a áreas de reflectividad asociadas con la presencia de precipitaciones.

Asismet reprodujo el reporte de la entidad en su publicación: “El radar meteorológico del SENAMHI registró el paso de las lluvias sobre Chulucanas, según se observan las manchas verdes (áreas de reflectividad)”.

El radar meteorológico permite observar las condiciones atmosféricas e identificar las zonas donde se registran lluvias. En las imágenes compartidas por Senamhi, las áreas de reflectividad aparecieron sobre la zona de Chulucanas durante la noche del martes.

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La institución también informó que se acumularon 3,2 milímetros de precipitación durante la última hora. El dato fue difundido mientras las lluvias continuaban sobre la ciudad y las calles presentaban acumulaciones de agua.

Un motociclista cruza una calle anegada en el distrito Veintiséis de Octubre en Piura tras las lluvias registradas en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

El Senamhi previó que las condiciones lluviosas persistieran en las horas posteriores al registro. Esa advertencia coincidió con las imágenes difundidas desde Chulucanas, donde varias vías permanecían cubiertas por el agua tras el inicio de la lluvia.

Corrientes de agua

Las imágenes que circularon en redes sociales fueron el principal registro visual de la situación en la ciudad piurana. En ellas se observó agua acumulada en las calles y el desplazamiento de la corriente por sectores urbanos.

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La publicación de Asismet incluyó un video de una vía inundada y una captura del radar de Senamhi. El mensaje fue compartido a las 22:01 del 27 de octubre de 2026 y se refirió a las calles de Chulucanas como “convertidas en ríos”.

Las lluvias intensas se dieron en medio de alertas por un aumento de las precipitaciones en la zona norte del Perú. Se indicó que la continuidad de las condiciones meteorológicas generó preocupación entre los habitantes de Chulucanas.

La información disponible señala que la lluvia se concentró durante la noche del martes y que el radar de Senamhi detectó precipitaciones sobre la ciudad. El organismo indicó que las condiciones lluviosas se mantendrán por los próximos días.

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