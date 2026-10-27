Visualización arquitectónica en formato de renderizado tridimensional del proyecto de infraestructura para la Institución Educativa 1211 José María Arguedas Altamirano en Perú. El recorrido muestra el diseño de la fachada principal con la bandera nacional, los accesos peatonales y vehiculares, así como los pabellones de varios pisos y los pasillos interiores.

Guardar

Una moderna infraestructura educativa reemplazará a los 10 módulos provisionales que durante 14 años acogieron a los alumnos de la Institución Educativa N.° 1211 José María Arguedas Altamirano, en el distrito de Santa Anita, en Lima. El nuevo plantel contará con 14 aulas pedagógicas, un taller de Educación para el Trabajo, un laboratorio, una biblioteca, un aula de innovación pedagógica, un taller de arte, salas multiusos, una losa multiuso y un patio cívico, además de los ambientes administrativos correspondientes. La obra demandará una inversión cercana a los S/ 20 millones y beneficiará a más de 800 estudiantes de primaria y secundaria.

El anuncio se concretó con la colocación de la primera piedra, a cargo de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quien dio cumplimiento al compromiso asumido hace unas semanas con la comunidad educativa de ese sector de la capital peruana. De acuerdo con los plazos previstos, la construcción deberá quedar concluida en un plazo de 330 días.

PUBLICIDAD

Así lucirá nuevo colegio de Santa Anita: inversión de 20 millones, aulas para 800 alumnos, salas multiusos y laboratorio

El proyecto permaneció paralizado durante 14 años. Durante ese período, los escolares recibieron clases en ambientes provisionales instalados en un parque frente al plantel, debido a la falta de una infraestructura adecuada para el dictado de clases. Los módulos que se utilizaron hasta ahora no cubrían las necesidades pedagógicas de los más de 800 alumnos matriculados en el colegio.

Durante la ceremonia, la jefa de Estado destacó la importancia de hacer realidad este proyecto, largamente esperado por la comunidad educativa, que permitirá transformar las condiciones de enseñanza de cientos de niños y jóvenes de Santa Anita.

Así lucirá nuevo colegio de Santa Anita: inversión de 20 millones, aulas para 800 alumnos, salas multiusos y laboratorio

Las nuevas instalaciones apuntan a cerrar una brecha de más de una década

La infraestructura educativa estuvo paralizada durante 14 años, un período en el que la comunidad escolar debió adaptarse a condiciones precarias para continuar con el dictado de clases. Los módulos instalados en el parque frente al colegio funcionaron como solución temporal, sin los espacios necesarios para laboratorios, talleres o áreas de innovación pedagógica.

PUBLICIDAD

Con la nueva edificación, el Ministerio de Educación apunta a equiparar las condiciones de enseñanza de este plantel con los estándares de infraestructura moderna que exige el sistema educativo peruano. Los nuevos espacios, que incluyen laboratorio y aula de innovación pedagógica, están orientados a fortalecer tanto la formación académica como el desarrollo de competencias técnicas entre los estudiantes de primaria y secundaria.

Así lucirá nuevo colegio de Santa Anita: inversión de 20 millones, aulas para 800 alumnos, salas multiusos y laboratorio

Autoridades educativas acompañaron la ceremonia en Santa Anita

La actividad contó con la participación del ministro de Educación, José Antonio Chang, quien encabezó la representación del sector junto a la presidenta. También estuvieron presentes la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el viceministro de Gestión Institucional, Antonio Alemán, ambos responsables de las áreas vinculadas al diseño e implementación de proyectos educativos a nivel nacional.

PUBLICIDAD

La alcaldesa de Santa Anita, Ruth Cuno, participó también del acto protocolar, en su calidad de autoridad municipal del distrito donde se ubica el colegio. A la ceremonia asistió, además, el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Pedro Morales, entidad encargada de la ejecución de este tipo de obras en distintas regiones del país.

Así lucirá nuevo colegio de Santa Anita: inversión de 20 millones, aulas para 800 alumnos, salas multiusos y laboratorio

La presidenta adelantó un balance de sus primeros cien días y confirmó la visita del papa León XIV

Durante una conferencia de prensa brindada en la región de Santa Anita, Keiko Fujimori se refirió a la proximidad del centésimo día de su gestión y anticipó los principales logros de este período. “El balance vendrá a los cien días, pero lo que sí creo es que nosotros estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales con el Comando Unificado”, sostuvo la mandataria.

PUBLICIDAD

La jefa de Estado destacó el trabajo articulado entre el equipo técnico del MTC, los fiscales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que permitió derribar 42 antenas en cuatro penales. “Ese es un trabajo que se inicia con mucha fuerza, se han logrado capturas importantes y en ese esfuerzo vamos a continuar”, afirmó. Añadió que entre sus prioridades también figuran la preparación ante el fenómeno de El Niño y el destrabe de proyectos paralizados en educación, salud, vivienda y saneamiento.

La presidenta también celebró el anuncio de la gira del papa León XIV por Sudamérica, que incluirá al Perú entre sus destinos. “Hemos recibido con profunda alegría la confirmación de su santidad el papa León XIV, que va a hacer su gira por Sudamérica, y por supuesto que el Perú, el país que él tiene en su corazón, lo va a recibir con gran alegría”, expresó. Calificó la visita papal como “un bálsamo, un regalo que nos da en el medio de la adversidad que empezamos a afrontar” y la definió como “una gran bendición” para el país.

PUBLICIDAD

Así lucirá nuevo colegio de Santa Anita: inversión de 20 millones, aulas para 800 alumnos, salas multiusos y laboratorio

Anunció un reglamento de disciplina escolar y se refirió a El Niño y a denuncias en Tarma

Consultada sobre los casos de bullying y abusos registrados en centros educativos, la mandataria confirmó la prepublicación de un reglamento de disciplina escolar. “Sé que es drástico, pero va a ser necesario en nuestro país. Se están tomando medidas preventivas y sancionadoras adicionales”, señaló. En ese punto, el ministro de Educación detalló que la cartera recibió 634 sugerencias ciudadanas sobre la norma en un plazo aproximado de quince días. “Estamos seguros que antes del fin de mes el reglamento va a estar aprobado y va a ser lo suficientemente eficiente para sancionar a aquellos que cometan faltas”, afirmó el funcionario, quien agregó que varios colegios ya aplican medidas de presentación y sanción de manera anticipada.

La jefa de Estado también abordó las acciones desplegadas ante las intensas lluvias registradas en distintas regiones del país. Destacó la labor liderada por el ministro Jorge Vinelli, que comprendió la limpieza de los cauces de los principales ríos y el combate de incendios forestales con apoyo de bomberos, efectivos de las Fuerzas Armadas y la ciudadanía organizada. Agradeció además la colaboración internacional recibida durante la emergencia: “Quiero también agradecer al país de Chile, porque el presidente José Antonio Kast envió un helicóptero que también nos ayudó a poder contener y acabar con los incendios”, indicó.

PUBLICIDAD

Por último, ante una consulta sobre la presencia de larvas y gusanos en alimentos entregados a escolares en Tarma, la presidenta reconoció no tener información previa sobre el caso. “Recién me estoy informando. Terminando esta conferencia de prensa conversaré con la ministra Canales para ver qué medidas correspondientes ha tomado”, respondió.