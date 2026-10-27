Papa León XIV se reunirá con sobrevivientes de abusos cometidos por miembros de la Iglesia durante su viaje apostólico

La visita apostólica se realizará entre el 6 y el 17 de noviembre en Uruguay, Argentina y Perú, donde el pontífice prevé escuchar a personas afectadas por violencia cometida en ámbitos eclesiales. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

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El papa León XIV se reunirá con sobrevivientes de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia durante su viaje apostólico de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú, previsto para realizarse entre el 6 y el 17 de noviembre.

Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los encuentros buscan expresar cercanía con quienes sufrieron esa violencia, fomentar la sanación y consolidar una Iglesia “segura y sana espiritualmente”.

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La decisión continúa una práctica que el papa León XIV ya adoptó en sus viajes recientes a España y Francia. En ambas ocasiones, los encuentros se realizaron a puertas cerradas y estuvieron centrados en la escucha de testimonios de hombres y mujeres que padecieron abusos.

Los antecedentes de Madrid y Lourdes

El primer encuentro del Pontífice fuera del Vaticano con personas abusadas dentro de la Iglesia ocurrió el 8 de junio en Madrid. Allí recibió en la Nunciatura Apostólica a un grupo del Proyecto Repara, una iniciativa de la arquidiócesis.

Pope Leo XIV listens to Lidia Troya, coordinator of Proyecto Repara, an Archdiocese of Madrid initiative for abuse victims and abuse prevention, during a meeting with six victims of abuse by members of the clergy and the Catholic Church in Spain, at the Apostolic Nunciature in Madrid, Spain, June 8, 2026. Simone Risoluti/Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Durante el encuentro, el pontífice les transmitió la cercanía de toda la comunidad eclesial y afirmó que “las propuestas recibidas deben servir de base para nuevos esfuerzos y para que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y sano espiritualmente, donde las heridas encuentren consuelo y sanación”.

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La segunda reunión tuvo lugar el 27 de septiembre en Lourdes, Francia, y se extendió durante dos horas. Cinco de los siete participantes la describieron como “intensa” en una conferencia de prensa posterior.

Durante ese diálogo, el Papa pidió “la máxima vigilancia” y “la máxima determinación” para avanzar por un camino de verdad, justicia, perdón y reparación. El objetivo, sostuvo, es establecer “una cultura de prevención y protección frente a estos delitos”.

En el vuelo de regreso de Metz a Roma, León XIV explicó que “el abuso sexual es ante todo un problema humano”. Añadió que, cuando ocurre dentro de la Iglesia, “se suma otra dimensión completa, porque la vida de fe de las personas queda profundamente herida y, a veces, incluso destruida”.

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Una paloma pasa volando junto al papa León XIV a su llegada a la audiencia general semanal, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

“La Iglesia, creo, es una parte importante para ayudarlas a encontrar sanación”, afirmó el Pontífice, quien en otras oportunidades definió los abusos como una “lacra”, un “escándalo” y una “herida real”.

Sobrevivientes del Sodalicio piden al papa León XIV una reunión

Treinta y tres víctimas y sobrevivientes del extinto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) solicitaron este lunes al papa León XIV que los reciba durante su próxima visita al Perú, como una “señal de cercanía y compromiso con la verdad, la justicia y la reparación integral”.

En una carta abierta difundida por el primer denunciante del caso, Jose Enrique Escardó, los firmantes agradecieron al pontífice su intervención para suprimir la organización religiosa, pero advirtieron de que esa decisión aún no se ha traducido en resultados concretos para las víctimas.

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“Tenemos otras preocupaciones que deseamos expresarle personalmente. Desde el inicio de su pontificado, diversas organizaciones de víctimas y sobrevivientes hemos solicitado reuniones, sin haber recibido respuesta suya ni de las autoridades vaticanas. Nuestro propósito no es reabrir heridas, sino contribuir a que puedan sanar”, señala la misiva.

Escardó dijo a Infobae que la carta fue enviada por correo electrónico a distintas autoridades del Vaticano, incluido el secretario personal del papa, Edgard Rimaycuna. Además, remitió una copia física al nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco, con el pedido de que la haga llegar al pontífice.

Añadió que su objetivo es que las autoridades eclesiásticas aún los incluyan en la agenda de León XIV durante la gira que realizará del 11 al 16 de noviembre. “El silencio no es una respuesta”, afirmó al señalar que la supresión del Sodalicio ha tenido efectos principalmente nominales, pues algunas de sus estructuras mantienen a los mismos responsables, locales y fuentes de financiación.

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