La avanzada del Vaticano revisa la Catedral de Lima antes de la visita del papa León XIV

Director of Communications for the Archbishop of Lima, Father Juan Jose Dioses and Secretary General of the Pope's visit to Lima, Father Juan Bytton, address the media during a news conference, in Lima, Peru, October 20, 2026. The writing on the banner reads "Leo XIV, Come Home "With Toribio (Saint Toribio de Mogrovejo, patron saint of Latin American bishops) and Leo, let us open our hearts."" REUTERS/Sebastian Castaneda

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Una comitiva de avanzada del Vaticano ingresó este martes a la Catedral de Lima, el tercer punto de un recorrido que la delegación realiza por el centro histórico de la capital peruana en preparación de la visita del papa León XIV, programada para el 12 de noviembre. El grupo llegó acompañado por el arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo, y permaneció en el templo entre veinte y treinta minutos, el mismo lapso que había dedicado previamente a los otros dos puntos de la agenda.

Junto al cardenal Castillo participó del recorrido el monseñor Guillermo Inca, secretario de la Conferencia Episcopal, además del secretario general de Visita Papal en Lima, Juan Baito. Por el lado del Estado peruano, estuvo presente Eduardo Miguel Hilarión, director general de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, quien mantuvo un diálogo directo con los representantes vaticanos durante el trayecto.

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Una figura con vestiduras papales sostiene un boleto conmemorativo frente a la bandera de Perú y la arquitectura histórica de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro al interior de la catedral se desarrolló con carácter reservado, por lo que las puertas del recinto permanecieron cerradas al público y a la prensa durante la reunión. Antes del cierre, se alcanzó a escuchar parte de la conversación entre la comitiva y las autoridades religiosas y civiles peruanas, en la que se detallaban aspectos logísticos del operativo, como la ubicación de estrados y la disposición de los asistentes para la jornada del 12 de noviembre.

Según lo informado por el propio arzobispo de Lima, la agenda de la visita papal contempla un primer encuentro en la capilla arzobispal, donde León XIV se reunirá con los obispos peruanos. Desde allí, el recorrido continuará hacia la Catedral de Lima y culminará en la Plaza Mayor, donde el pontífice sostendrá un encuentro con la población. Se manejó una cifra inicial de 12.000 personas como capacidad prevista para ese acto, aunque la cifra definitiva todavía no fue confirmada por las autoridades.

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La producción del Arzobispado presenta testimonios sobre los actos programados, el recuerdo de la ayuda durante la pandemia y el llamado a la paz formulado por Carlos Castillo| Foto: Arzobispo de Lima

El despliegue de seguridad y protocolo se extiende por el centro histórico

El operativo contó también con la participación de personal de la Policía Nacional y de bomberos, que acompañaron a la comitiva en su desplazamiento entre los distintos puntos visitados. A esto se sumó la presencia de funcionarios de la Cancillería peruana, lo que evidenció la magnitud del dispositivo de coordinación entre el Estado y la Iglesia católica de cara a la llegada del papa León XIV.

El ingreso a la Catedral de Lima representó el tercer punto de un itinerario que comenzó en la capilla arzobispal y que, según lo adelantado por el arzobispo, continuará con visitas al Palacio de Gobierno y al Palacio Municipal de la capital. Estos desplazamientos forman parte de la revisión técnica que realiza el Vaticano antes de confirmar en detalle los protocolos de seguridad, los tiempos de permanencia y la logística de cada escenario.

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El papa León XIV saluda con la bandera de Perú y la ciudad de Cusco al fondo, en el marco de las medidas oficiales por su visita al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es la tercera comitiva de avanzada que llega al país antes de la visita papal

La delegación que recorrió este martes el centro histórico de Lima constituye la tercera y última comitiva de avanzada enviada por el Vaticano antes de la llegada del papa León XIV a Perú. El grupo arribó al país el día anterior, con el objetivo puntual de supervisar los lugares confirmados en la agenda papal y ajustar los detalles operativos de cada parada.

Durante el recorrido, se observó cómo los integrantes de la comitiva se desplazaban por distintas áreas internas del templo, en lo que pareció ser una revisión minuciosa del espacio donde el pontífice presidirá un momento de oración. La permanencia prolongada de la delegación en cada punto —entre veinte y treinta minutos, según lo observado hasta el momento— sugiere un nivel de detalle alto en la planificación de cada etapa de la visita.

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Jóvenes, coros y comunidades se alistan para la visita de León XIV al Perú | Foto: Arzobispo de Lima

Las autoridades peruanas aguardan un pronunciamiento oficial sobre la agenda

Hasta el cierre de esta nota, ni la Cancillería peruana ni el arzobispado de Lima ni la Conferencia Episcopal habían emitido un comunicado oficial que precisara los detalles completos del recorrido realizado por la comitiva vaticana. Se espera que, una vez finalizado el itinerario del día, alguna de estas instituciones ofrezca información adicional sobre los acuerdos alcanzados durante la visita de supervisión.

El mensaje que el papa León XIV transmitirá durante su paso por la Plaza Mayor de Lima abordará, según lo adelantado, las problemáticas actuales del país, en un encuentro que reunirá a empresarios, autoridades religiosas y miembros de la población civil invitados especialmente para la ocasión. La confirmación final de los pormenores de ese acto dependerá de las coordinaciones que continúen en los próximos días entre el Vaticano y el gobierno peruano, de cara a la permanencia de la comitiva en el país, prevista hasta la próxima semana.

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