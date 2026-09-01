Géminis confirmó el regreso de ‘China’ Eve para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: la histórica dominicana volverá tras sanción

Luis Linares dio a conocer sus incorporaciones nacionales y extranjeras para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Créditos: De Una / Ovación.

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El regreso de Lisvel Eve genera expectativa en la Liga Peruana de Vóley. La central dominicana volverá a Deportivo Géminis para la temporada 2026/2027, tras cumplir la sanción por dopaje que la mantuvo alejada de las canchas.

El presidente del club, Luis Linares, confirmó la incorporación de la jugadora en una entrevista con el programa De Una.“Ya lo puedo anunciar de manera formal: vuelve la ‘China’ Lisvel Eve a vestir la camiseta de Géminis”, afirmó.

Linares explicó que la dominicana se sumará al plantel después de cumplir sus compromisos con su selección. Eve podría ser convocada al Final Four de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca), previsto para fines de septiembre.

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“Es posible que sea convocada para el Final Four de la Norceca. Cuando termine su participación, dos o tres días después viajará a Perú para incorporarse al equipo”, indicó el dirigente.

Eve regresará a Géminis luego de tres temporadas. Su última etapa en el club fue durante la campaña 2023/2024, cuando el equipo terminó en el tercer puesto, por detrás de Alianza Lima y la Universidad San Martín.

Lisvel Eve vuelve a Deportivo Géminos para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras cumplir sanción.

‘China’ Eve vuelve tras cumplir sanción por doping

Lisvel Eve Mejía fue separada de la selección femenina de voleibol de República Dominicana en julio de 2024 tras dar positivo por furosemida, un diurético prohibido. La central no integró el plantel que debutó ante Italia en los Juegos Olímpicos de París 2024.

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El Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenino informó entonces que la jugadora colaboraría con las autoridades durante la investigación del caso, a cargo de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés).

“Fue un descuido de mi parte no haber investigado antes el medicamento que utilicé para controlar la retención de líquido en mi cuerpo”, señaló Eve en un comunicado. La deportista explicó que el resultado adverso correspondía a un control realizado durante la Liga de Naciones de Voleibol.

La jugadora, conocida como ‘La China’, afirmó que no consumió la sustancia con la intención de mejorar su rendimiento físico y dijo que aceptaba las consecuencias que pudieran imponer las autoridades.

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'China' Eve fue sancionada tras dar positivo en doping en julio del 2024.

Florangel Terrero se queda en Géminis: ¿Y Vielka Peralta?

La temporada pasada, Deportivo Géminis contó con un tridente ofensivo bajo la conducción de Natalia Málaga, que le permitió finalizar en el cuarto puesto. Florangel Terrero se desempeñó como central, Vielka Peralta ocupó la posición de punta y Katielle Alonzo fue la opuesta.

Alonzo emigró a Turquía tras ubicarse entre las máximas anotadoras de la Liga Peruana de Vóley. Terrero, en cambio, renovó su contrato y continuará en el conjunto de Comas durante la temporada 2026/2027, según confirmó Luis Linares.

El presidente de Géminis agregó que la continuidad de Vielka Peralta todavía está en evaluación. El club cuenta con varias alternativas para el puesto de punta, aunque la dominicana se mantiene como una de las opciones para seguir en el plantel.

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Florangel Terrero continuará en Géminis. Crédito: Géminis

Los refuerzos nacionales de Géminis para la temporada 2026/27

Luis Linares también confirmó los refuerzos nacionales de Deportivo Géminis para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. El club sumó a tres jugadoras: una punta y dos opuestas.

Las opuestas serán María Paula Rodríguez, procedente de Universitario de Deportes, y Andrea Sandoval, quien jugó la última temporada en la Universidad San Martín. A ellas se incorporará la punta Alondra Alarcón, integrante de la selección peruana, tras su regreso de Estados Unidos.