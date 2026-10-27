Ministro de Salud se pronuncia sobre presunto robo de bebé en hospital del Callao y anuncia sanciones: “Es un secuestro”

Últimas noticias sobre el caso del bebé gemelo secuestrado: el Ministerio de Salud se pronuncia sobre las acciones de investigación y las posibles sanciones para los involucrados. (Crédito: Buenos Días Perú)

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El ministro de Salud de Perú, Luis Dyer, calificó como un presunto secuestro de un bebé el caso de una mujer que dio a luz en un hospital del Callao y recibió un solo bebé pese a que, según cuatro ecografías, esperaba gemelos. El funcionario se pronunció sobre el hecho Sin Rodeos, donde escuchó en vivo el testimonio de la hermana de la afectada y recibió una carpeta con la documentación médica del caso.

“Si las pruebas son las correctas y las ecografías dicen lo correcto, estamos hablando de un secuestro. Este es un secuestro”, afirmó el ministro al ser consultado sobre lo ocurrido con María Elena Sicha, la mujer que dio a luz en el hospital Adolfo Salas Carrión.

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El ministro de Salud de Perú, Luis Dyer, aborda la investigación sobre la desaparición de un recién nacido junto a la ecografía del caso presentada en televisión. (Captura video/Sin Rodeos)

Esperaba gemelos y solo recibió un bebé

El caso se originó cuando Sicha, identificada como paciente con un embarazo múltiple, ingresó al centro de salud para dar a luz tras completar los controles correspondientes. De acuerdo con la documentación presentada por la familia, cuatro ecografías realizadas durante la gestación describían un embarazo doble, con el último estudio, fechado en la semana 39 con 5 días, que consignaba a la paciente como “multigesta” con “embarazo doble”.

Sin embargo, tras el parto, el personal del hospital solo entregó un bebé a la madre. La versión inicial del centro médico atribuyó la discrepancia a una confusión derivada de “pruebas espejo” durante los estudios ecográficos, explicación que la familia rechazó al considerar que la evidencia documental era contundente y reiterada en cuatro oportunidades distintas.

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“Quiero que me entreguen a mis dos bebés”: madre denuncia que solo recibió una de sus gemelas en hospital del Callao. Captura: Cuarto Poder.

Hermana de la víctima suplica ayuda

Elizabeth Sicha, hermana de la paciente, acudió a las instalaciones de Panamericana para exponer el caso ante las cámaras, consciente de que el ministro participaría del programa ese día. En un mensaje grabado y transmitido durante la emisión, relató su versión de los hechos entre lágrimas y expresó temor por su seguridad luego de exhibir las pruebas médicas.

“No es una, no es dos ecografías, son cuatro ecografías. La última es del hospital, en que dice multigesta. Ministro, no es como ellos dicen que es uno. Hay suficientes evidencias”, declaró Sicha, quien añadió que viajó desde una zona alejada para acompañar a su hermana durante el nacimiento de las gemelas y que dejó a sus dos hijos al cuidado de su pareja y de su madre, una adulta mayor.

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Una madre peruana denuncia una grave irregularidad médica: tras dar a luz a gemelas, el hospital solo le entregó a una de ellas. Con pruebas en mano, busca la verdad y teme lo peor. (Crédito: Sin Rodeos<<

“Estamos hablando de un secuestro”

El caso ya fue derivado a la Fiscalía, que mantiene abierta una investigación sobre lo ocurrido dentro de la sala de partos. Según la información presentada en el programa, el Ministerio Público sospecha de doce personas vinculadas al hospital, entre personal médico y de enfermería que habría estado presente durante el procedimiento.

El ministro Dyer señaló que, además de la labor fiscal, la Policía Nacional deberá revisar las cámaras de seguridad del centro de salud y entrevistar a quienes se encontraban en la sala de partos. “Hay que ver los videos de seguridad, hay que entrevistar a las personas. Estamos hablando de un secuestro, secuestro de un niño”, sostuvo el titular del Minsa.

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“Quiero que me entreguen a mis dos bebés”: madre denuncia que solo recibió una de sus gemelas en hospital del Callao. Captura: Cuarto Poder.

“Corresponde cadena perpetua”

Dyer precisó que la gestión directa del hospital Adolfo Salas Carrión corresponde al gobierno regional del Callao, entidad que administra los centros de salud de la zona. No obstante, confirmó que desde el Ministerio de Salud se dispondrán medidas disciplinarias contra el personal involucrado, aunque evitó dar detalles mientras avanza la investigación fiscal.

“Todo lo que es medida disciplinaria van a haber. Lo más importante hoy estamos enfocados con la fiscalía y la policía en el tema de recuperación del bebé”, indicó el ministro, quien agregó que las sanciones correspondientes se definirán una vez concluyan las pesquisas. Afirmó además que, de confirmarse el secuestro, correspondería la pena de cadena perpetua para los responsables.

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