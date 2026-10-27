Giancarlo Granda resaltó la recuperación de Universitario con Fabián Bustos: “Volvió la ‘U’ confiable”

El periodista resaltó la recuperación de la 'U' con el técnico argentino tras la victoria ante Juan Pablo II. (Video: Después de Todo / Movistar Deportes)

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Universitario de Deportes volvió a la pelea por el Torneo Clausura tras vencer como local a Juan Pablo II. El triunfo, sumado a la derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC, dejó al conjunto ‘crema’ en el segundo lugar de la clasificación al término de la fecha 13.

La ‘U’ alcanzó 27 puntos, uno menos que Sport Huancayo. La distancia reducida mantiene abierta una definición con varios equipos involucrados en la parte alta. En ese sentido, para el periodista Giancarlo Granda, la actuación en el estadio Monumental confirmó que los ‘merengues’ recuperaron una versión competitiva con el retorno del DT Fabián Bustos.

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“Hay que decir que volvió la ‘U’. Sí, volvió la ‘U’ de Bustos, porque había dado ya señales ante Alianza Atlético de Sullana y el hincha de Universitario se preguntaba ‘¿Será cosa de un partido? ¿Es solamente ante Sullana?’ Por ahí tuvo un buen arranque. Bueno, lo ratificó“, comentó en el programa Después de Todo.

Universitario recuperó la sonrisa con la vuelta del técnico Fabián Bustos. - créditos: Universitario

El comunicador remarcó la intensidad ofensiva que mostró Universitario. “La ‘U’ lo bombardeó a Juan Pablo II. Volvió a ser aquella ‘U’ confiable, aquella ‘U’ en la cual el hincha, en el entretiempo, si el partido estaba 0-0, se iba a comer una hamburguesa o una pizza tranquilo, sabiendo de que su equipo lo podía ganar”, precisó.

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Según Giancarlo Granda, esa confianza también se trasladó a las tribunas. El hincha, planteó, sentía que Universitario tenía recursos para encontrar el triunfo sin necesidad de caer en la desesperación. “Ese Universitario volvió. El que crea situaciones, el que hizo figura al arquero rival, que ganó con contundencia y con bastante tranquilidad”, acotó.

Con toda esta explicación, el comunicador consideró que el elenco ‘estudiantil’ integra el grupo de candidatos por el Torneo Clausura. “¿La ‘U’ es uno de los candidatos? Claro que sí”, respondió al evaluar el panorama de la definición.

Universitario derrotó 3-0 a Juan Pablo II con goles de Edison Flores, Gianluca Lapadula y Azulgaray en partido por el Torneo Clausura del Torneo Clausura 2026

Fabián Bustos recuperó a los tricampeones de Universitario para el alza en el Torneo Clausura

El regreso de Fabián Bustos devolvió protagonismo a futbolistas que habían tenido una participación menor durante el ciclo anterior de Universitario. Entre ellos aparecen Edison Flores, Horacio Calcaterra, Andy Polo y José Rivera, piezas con experiencia y vínculo directo con los logros recientes del club.

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La recuperación del ‘Orejas’ es la más visible por su presencia en los últimos partidos. Con el técnico argentino ya lleva un gol y dos asistencias. En tanto, la ‘Joya’ volvió a ocupar un lugar relevante en el funcionamiento ofensivo y viene teniendo mayor influencia por el flanco derecho.

La reaparición de ‘Calca’ también se consolidó con la vuelta de Bustos. El mediocampista fue titular contra Alianza Atlético y Juan Pablo II, después de un periodo en el que había tenido menos minutos.

En el caso del ‘Tunche’, su regreso al grupo de consideración responde a la intención de ampliar las variantes ofensivas. Antes de la vuelta de Fabián Bustos, el delantero había sido señalado como uno de los jugadores que podía recuperar oportunidades en la recta final del Torneo Clausura.

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Fabián Bustos charló con Andy Polo y Edison Flores de cara a una mejora de Universitario en la Liga 1 2026. - créditos: Universitario

El fixture que le queda a Universitario en el Torneo Clausura 2026

Universitario tiene pendientes cuatro compromisos en el Torneo Clausura. El primer desafío será ante Sport Boys en el estadio Monumental, correspondiente a la fecha 14, que fue reprogramado para el miércoles 4 de noviembre a las 20:30 horas por restricciones vinculadas a la Procesión del Señor de los Milagros.

Luego, el equipo ‘crema’ chocará Atlético Grau en Trujillo. Ese partido implicará una salida exigente antes de regresar a Lima para enfrentar a Deportivo Moquegua.

El último encuentro del cuadro dirigido por Fabián Bustos será ante Sport Huancayo como visitante. Ese duelo puede adquirir una dimensión decisiva si ambos clubes llegan con opciones de quedarse con el segundo certamen doméstico del año.

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