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Fabián Bustos marca un nuevo inicio en Universitario en medio de la inestabilidad institucional: “Ya quedó atrás lo que ha pasado”

El entrenador argentino realizó un entrenamiento a campo abierto para luego ofrecer sus primeras sensaciones tras reencontrarse con varios futbolistas e interactuar con un grupo nuevo

Fabián Bustos ha retornado a Universitario con la misión de enmendar la plana. - Crédito: Difusión
Fabián Bustos ha retornado a Universitario con la misión de enmendar la plana. - Crédito: Difusión
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Un nuevo clima se ha instaurado en Universitario de Deportes con la llegada de Fabián Bustos. Con mucha naturalidad, el entrenador argentino ha marcado su nuevo trayecto en Ate, intentando dejar en el olvido otros procesos que jamás despegaron a lo largo del actual periodo y reivindicando su ligazón con la institución a la que lanzó al éxito en el 2024 con un inolvidable bicampeonato en su centenario.

“El plantel está muy bien, ya quedó atrás lo que ha pasado y tenemos que construir de acá hacia adelante lo que nuestra hinchada quiere. Parecería que no me hubiera ido nunca del club”, mencionó Bustos en rueda de prensa.

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Fabián Bustos asume la dirección de Universitario de Deportes tras una sucesión de debacles en la parcela técnica en el 2026. - Crédito: Difusión
Fabián Bustos asume la dirección de Universitario de Deportes tras una sucesión de debacles en la parcela técnica en el 2026. - Crédito: Difusión

En su misma valoración, el nuevo adiestrador del club valoró la entrega de sus puntuales: “Los veo muy bien, con mucho ánimo, muy positivo, los conozco bien, para mí han tenido unos 10 días muy buenos, con mucha predisposición, ya los conocía y los nuevos son grandes profesionales”.

Aunque a Universitario, durante el último tiempo, se le ha achacado la falta de una noción por la constante modificación de responsables técnicos en el banquillo, para Fabián Bustos esa apreciación es equivocada, ya que ha observado un grupo hecho y compacto.

El equipo tiene claro la idea de juego, está bien estructurado, con muchos líderes positivos, con gente que quiere estar desde donde les toque”, dijo Fabián añadiendo que “nosotros somos pragmáticos, no necesitamos cambiar tanto en el 2024 porque el equipo ganaba y conseguía el objetivo”.

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A la consulta de su análisis de los nuevos rostros con los que se ha topado a su vuelta a Universitario, Bustos admitió que “hemos conocido a algunos por más tiempo [como] a [Héctor] Fertoli, a [Juan] Requena, a [Lisandro] Alzugaray que lo había enfrentado, pero es bueno en el día a día saber dónde te pueden ayudar”.

Fabián Bustos no dirigirá en Universitario vs Melgar por el reinicio del Torneo Clausura 2026
Fabián Bustos no dirigirá en Universitario vs Melgar por el reinicio del Torneo Clausura 2026

Centrado en el redebut

En las próximas horas, Fabián Bustos experimentará un nuevo estreno con Universitario en el duelo contra Melgar, correspondiente a la jornada 11° del Torneo Clausura, aunque lo hará alejado del banquillo por una sanción que arrastra desde el último tiempo en el que trabajó con el club.

Acerca del examen del fin de semana, el argentino dijo que “vamos a enfrentar a un gran equipo, con una idea de juego clara, con muy buenos jugadores. Hay que anularlos y complicarlos para poder ganarles”.

En la preparación del lance, Bustos tendrá que decantarse por el que será su arquero durante su segundo ciclo en Ate. El asunto aún no lo resuelve: “Tener dos arqueros del mismo nivel, de una jerarquía importante, es muy difícil estar en el arco de la ‘U’”.

“Diego [Romero] ha sido campeón en el 2024 jugando partidos importantes y Miguel [Vargas] en el 2025 jugando también partidos importantes. Es un lindo problema para mí, pero en realidad no es un problema, el problema es cuando no tienes a quién poner, en este caso tenemos dos muy buenos arqueros”, sumó.

Fabián Bustos evalúa concederle la titularidad en portería a Miguel Ángel Vargas. - Crédito: Difusión
Fabián Bustos evalúa concederle la titularidad en portería a Miguel Ángel Vargas. - Crédito: Difusión

Por último, Fabián Bustos compartió sus sensaciones con respecto al nuevo desafío que afronta en Campo Mar. “Ahora estamos otra vez en un mismo lugar, con las chances de pelear el Clausura e intentar ganarlo para jugar la final. La mochila en este club siempre va a estar, estamos acostumbrados”, externó.

Universitario, de momento, aparece en la segunda plaza del Torneo Clausura 2026 solo por detrás del Deportivo Garcilaso, que viene impulsado por una dinámica impresionante.

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