La PNP sostiene que la mujer que acompañaba a Romario Cartagena era el objetivo de los sicarios

El también bailarín era conocido por su participación en espectáculos de música tropical y por su trabajo como profesor. Las circunstancias del crimen aún no han sido esclarecidas públicamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El animador y bailarín Romario Cartagena murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado ocurrido cuando participaba de una cebichada. Según la hipótesis expuesta por un general de la Policía en declaraciones recogidas por ATV Noticias, el objetivo de los sicarios era la mujer que se encontraba con él, identificada durante la intervención policial como Tamara Chávez y, más adelante, como Tamara Márquez.

Cartagena era integrante de la Orquesta Guajiro y del Sello de Primera. La noche del crimen tenía previsto participar en una presentación de la agrupación, que debía comenzar a las 20:00. Sus compañeros se comunicaron con él poco antes del ataque porque aguardaban su llegada al espectáculo.

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Brayan Delgado, dueño de la orquesta y amigo del artista, contó que uno de los integrantes habló con Cartagena por videollamada entre las 19:15 y las 19:20. El animador confirmó que ya solicitaba un taxi y que llegaría en poco tiempo al lugar donde debía actuar.

“Confirmó que sí, efectivamente, ya estaba pidiendo el taxi, que no demoraba mucho en llegar”, relató Delgado al canal peruano. El show estaba pactado para las 20:00, por lo que los músicos buscaban confirmar su traslado y apurar su llegada.

La orquesta recibió la noticia cerca de las 19:45

El empresario musical indicó que la agrupación intentó volver a contactar a Cartagena alrededor de las 19:30 o 19:35, aunque ya no obtuvo respuesta. Minutos más tarde, a las 19:45, recibieron la información sobre su asesinato.

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“Comenzamos a reventarle el celular nuevamente y ya no contestaba más. Entonces, como a las siete y cuarenta y cinco fue que nos dieron la noticia de que él había sido asesinado”, afirmó Brayan Delgado.

El dueño de la orquesta señaló que el grupo canceló sus actividades después de conocer lo ocurrido. “No pudimos presentarnos, obviamente, cancelamos todas las presentaciones y todo lo demás”, dijo. Según su testimonio, los integrantes habían hablado con Cartagena poco antes y esperaban que abordara un taxi para acudir al compromiso artístico.

Delgado sostuvo que ni él ni su orquesta habían recibido amenazas o llamadas extorsivas. También descartó que Cartagena hubiera sido objeto de ese tipo de hechos. “No he recibido ningún tipo de amenaza nunca. Nosotros somos personas que trabajamos honradamente, no nos metemos con nadie”, declaró.

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El músico aseguró que, según lo que conoció a través de redes sociales y de las informaciones difundidas por medios de comunicación, la mujer que acompañaba al animador era el blanco del ataque. “Romario fue una víctima colateral”, manifestó.

La hipótesis policial apunta a un ataque contra la mujer que estaba con Cartagena

La versión policial difundida por ATV Noticias señala que Cartagena participaba de una cebichada junto a una mujer y a su personal de seguridad. De acuerdo con la declaración del general, los atacantes descendieron de una motocicleta luego de realizar un estudio de la zona y se dirigieron hacia la mujer para dispararle.

“Se desarrollaba una cebichada donde ha participado este promotor salsero Romario Cartagena, pero se encontraba acompañado en ese momento de esta femenina Tamara Chávez”, explicó el oficial. En esa misma declaración, sostuvo que “el objetivo era Tamara Chávez”.

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El general añadió que el personal de seguridad de Cartagena reaccionó frente a los disparos porque las víctimas se encontraban juntas. En ese contexto, las balas alcanzaron al animador y bailarín.

“El objetivo era Tamara Chávez, que al momento que los sicarios bajan de la motocicleta y ya después de un estudio de la zona, se dirigen ahí a dispararle. Romario Cartagena estaba acompañado de su seguridad, quien reacciona frente al hecho porque se encontraban juntos y las balas también le alcanzan a Romario Cartagena”, indicó.

Durante su exposición, el mismo jefe policial sostuvo que, dentro de la hipótesis sobre los móviles del ataque, una persona conocida como “Cholo Huara” habría ordenado asesinar a una mujer a la que identificó con otro apellido. “En el mundo del hampa, Cholo Huara manda a matar a esta femenina, Tamara Márquez”, señaló.

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El disparo en la cabeza fue fatal para el animador

La información policial citada por el programa indicó que Cartagena recibió un disparo en la cabeza. La conductora de ATV Noticias señaló que la herida resultó letal y que, de manera preliminar, se consideraba la posibilidad de que hubiera sido alcanzado por una bala perdida.

Delgado describió a su amigo como una persona conocida y apreciada en El Callao y fuera de esa zona. “Creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que es una persona muy querida, no solamente aquí en El Callao, sino fuera de El Callao también”, expresó.

La investigación policial mantiene como eje la hipótesis de que el ataque armado estaba dirigido contra la mujer que acompañaba a Cartagena en la cebichada y que el animador resultó alcanzado durante la agresión.

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