Gerentes no responden por todas las deudas de una empresa: cuándo su patrimonio sí puede quedar expuesto

La sociedad mantiene un patrimonio independiente de quien ejerce la gerencia general frente a las obligaciones comerciales de la empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ser gerente general de una empresa no convierte automáticamente al ejecutivo en responsable de todas las deudas, sanciones o problemas que pueda enfrentar la compañía. La sociedad tiene personalidad y patrimonio propios, pero esa separación encuentra límites cuando los daños se originan en decisiones u omisiones que pueden atribuirse personalmente a quien dirige la organización.

La Ley General de Sociedades establece que el gerente responde frente a la empresa, sus accionistas y terceros por los daños que ocasione debido al incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades o negligencia grave. La norma también le atribuye responsabilidades específicas sobre la contabilidad, los controles internos, la información entregada al directorio y el eventual ocultamiento de irregularidades.

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Esto significa que una mala decisión comercial o una pérdida empresarial, por sí solas, no bastan para trasladar una obligación al patrimonio del gerente. Debe existir una conducta propia y un fundamento legal que permita atribuirle responsabilidad.

El Código Tributario faculta la atribución de responsabilidad solidaria a los representantes legales que incurren en faltas graves sobre los pagos fiscales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo pueden quedar comprometidos sus bienes?

Bruno Rojas Marallano, abogado especialista en Derecho Corporativo de Grupo Fuentes, explica que uno de los mayores riesgos aparece cuando un ejecutivo tiene deberes concretos de dirección o supervisión y, pese a conocer una irregularidad o estar en posición de detectarla, no adopta medidas.

“Hay que diferenciar entre una obligación de la empresa y una responsabilidad personal del gerente. Esta última puede aparecer cuando existe dolo, negligencia grave o cuando el ejecutivo participa o permite determinadas conductas dentro de la organización”, señala.

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Un directivo examina paneles de supervisión y alertas operativas para la gestión de riesgos legales en una empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejemplo aparece en materia tributaria. El Código Tributario permite atribuir responsabilidad solidaria a representantes legales cuando, debido a dolo, negligencia grave o abuso de facultades, se dejan de pagar obligaciones tributarias. Esto tampoco ocurre automáticamente por ocupar el cargo: deben cumplirse las condiciones previstas por la legislación.

En esos casos, una deuda originalmente vinculada con la compañía puede llegar a ser exigible al representante declarado responsable.

Las autoridades competentes disponen medidas cautelares sobre bienes y cuentas bancarias cuando fijan una responsabilidad personal en los directivos. Foto: El Peruano

Accidentes laborales y delitos dentro de la empresa

Otro terreno de riesgo es la seguridad y salud en el trabajo. Un accidente grave o mortal no convierte por sí mismo al gerente en responsable penal. Para ello deben analizarse sus obligaciones concretas, el grado de intervención y si existió incumplimiento de las medidas que legalmente debía garantizar o supervisar.

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El Código Penal contempla sanciones para quien, estando obligado, infringe deliberadamente las normas de seguridad y salud y genera determinadas situaciones de peligro o consecuencias graves.

La Ley General de Sociedades responsabiliza al gerente por daños derivados de dolo, abuso de facultades o negligencia grave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algo similar ocurre frente a casos de corrupción, lavado de activos o pagos ilícitos. El hecho de dirigir una empresa no implica responsabilidad automática por un delito cometido dentro de ella. La investigación debe establecer qué hizo el ejecutivo, qué conocía, cuáles eran sus obligaciones y cuál fue su participación u omisión.

“Ser gerente general no implica responder automáticamente por todo lo que ocurre en una empresa. La exposición personal aparece cuando puede atribuirse al ejecutivo una conducta propia, un incumplimiento de sus deberes o una participación relevante en el hecho investigado”, precisa Rojas.

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Cuando una autoridad determina responsabilidad personal, las consecuencias pueden incluir indemnizaciones, obligaciones tributarias solidarias o sanciones penales, dependiendo del caso. En el curso de determinados procesos también pueden dictarse medidas cautelares sobre bienes o cuentas si así lo dispone la autoridad competente.

Ejecutivos revisan un documento corporativo vinculado con las responsabilidades y obligaciones de la administración empresarial. (Difusión)

El compliance no funciona si existe solo en el papel

Los modelos de prevención han adquirido mayor relevancia como herramientas para identificar riesgos y establecer controles dentro de las compañías. La Ley 30424 regula en Perú los modelos de prevención de delitos y exige que estos respondan al perfil de riesgo de cada organización.

Contar con un manual, sin embargo, no elimina una eventual responsabilidad personal ni reemplaza el deber de actuar de la administración.

Para la gerencia resulta especialmente importante poder demostrar que los riesgos fueron identificados, que existieron controles efectivos, que estos fueron supervisados y que frente a una alerta se adoptaron medidas.

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“Un modelo de prevención que existe solo en el papel difícilmente demuestra una gestión diligente. Lo importante es que la empresa pueda acreditar qué riesgos identificó, qué controles implementó y qué hizo la administración cuando detectó una señal de alerta”, concluye Rojas.

La diferencia, por tanto, no está únicamente en el cargo que ocupa una persona, sino en qué decisiones tomó, cuáles eran sus deberes y cómo actuó frente a los riesgos que estaban bajo su responsabilidad.