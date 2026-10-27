Mario Hart explica cómo llegó al departamento de Shirley Arica: "El que nada debe, nada teme"

El conductor Mario Hart ofrece en el programa 'Sin más que decir' su versión sobre las imágenes que registraron su ingreso al departamento de Shirley Arica. Acompañado por el panel de conductores en el set, Hart detalla la secuencia de la reunión social previa al viaje de la modelo y responde a las preguntas de sus compañeros sobre su permanencia en el lugar. Video: Q / Sin más que decir

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Mario Hart ofreció su versión sobre el encuentro con Shirley Arica que difundió ‘Magaly TV La Firme’, en el que ambos aparecen ingresando a un mismo domicilio pasadas las cuatro de la madrugada. Durante la edición de este lunes de ‘Sin más que decir’, el conductor relató en detalle la secuencia de hechos que lo llevó hasta el departamento de la modelo, en el marco de una despedida previa a su ingreso a un reality internacional.

Según explicó Hart, el encuentro surgió de manera espontánea la noche del sábado, cuando se dirigía a dejar a su compañera de programa, Luciana Roy, a su domicilio. “Yendo a dejar a Luciana, me escribe Ramiro, el mánager de Shirley. Me dice, ‘oye, en qué están’. Le digo, justo estoy con Lucianita acá yendo a dejarla a su casa. ‘No, cáiganse, pues, estamos acá en la casa de Shirley, es su despedida, porque ya se mete al reality el lunes’”, relató Hart ante sus compañeros de set.

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La reunión se extendió a un segundo local cercano al departamento de Arica

De acuerdo con el relato de Hart, tanto él como Roy decidieron acercarse a la reunión al tratarse de una despedida para la modelo, quien permanecerá fuera del país por el tiempo que dure su participación en el programa. “Va a entrar como dos o tres meses, que es lo que dura el reality. Cáiganse”, señaló el conductor, al citar el mensaje que recibió del representante de Arica.

El conductor precisó que, al llegar al domicilio de la modelo, se encontraban presentes el propio Ramiro y otras amigas de Arica, además de un momento de karaoke que confirmó la propia Luciana Roy durante la conversación. Horas más tarde, el grupo decidió trasladarse a un bar cercano a la vivienda. “Era justamente ya la una y media por ahí, y Shirley vive ahí en Miraflores. Entonces dijo, ‘oye, que si vamos un rato a Bazar’, que quedaba muy cerca de su casa”, contó Hart.

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En el programa 'Sin más que decir', Mario Hart expone su versión sobre las imágenes captadas durante la madrugada en el domicilio de Shirley Arica. Acompañado en el panel por Luciana Roy y María Pía Copello, el conductor sostiene que acudió a una reunión de despedida previa al ingreso al reality de la modelo y que solo ingresó a la vivienda para recoger su teléfono móvil olvidado. Durante la emisión, los integrantes del espacio debaten y cuestionan el relato presentado. Video: Q / Sin más que decir

Roy permaneció en el grupo hasta ese momento, cuando se retiró para encontrarse con amigos propios, según relató ella misma durante el programa. “Yo ya me iba. Me escribieron mis amigas”, explicó la conductora, quien precisó que su salida se dio antes de que Hart y Arica regresaran caminando hacia el edificio de la modelo.

Hart aseguró que solo ingresó al departamento para recoger su celular

Tras la salida de Roy, Hart señaló que permaneció en el bar hasta cerca de las tres de la madrugada, hora en la que decidió retirarse debido a compromisos familiares previstos para el día siguiente. “Al día siguiente tenía que estar con mis hijos temprano, por el domingo tenían cumpleaños. Y dije, no, ya tres de la mañana, yo ya, calabaza”, indicó el conductor.

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Según su relato, el regreso hacia el vehículo que lo esperaba se realizó caminando junto a Arica, trayecto que coincidió con las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina. “Fuimos caminando a Bazar y regresamos caminando a pie. Me subí a mi carro y me fui”, afirmó Hart, quien explicó que debió ingresar brevemente al departamento de la modelo antes de retirarse de forma definitiva.

“Cuando estuvimos en la casa de Shirley, me olvidé el celular. Solamente entré, agarré mi celular, chao, chao, ahora sí”, sostuvo el conductor ante sus compañeros de programa, quienes recibieron la explicación con incredulidad. María Pía Copello cuestionó directamente la versión de Hart. “Para mí es un cuentazo”, señaló la conductora, mientras el resto de la mesa continuó indagando sobre los detalles del encuentro.

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Mario Hart ofrece su versión durante un programa en vivo sobre las imágenes nocturnas que lo captaron junto a Shirley Arica en Miraflores.

El conductor remarcó que no tiene nada que ocultar sobre lo ocurrido

Pese a los cuestionamientos de sus compañeros, Hart insistió en que su versión de los hechos correspondía a lo ocurrido esa noche. “Va a parecer broma o mentira, pero es la realidad y la cuento. El que nada debe, nada teme”, remarcó el conductor durante la conversación televisiva.

La explicación se produjo antes de que trascendieran las imágenes grabadas por el equipo de ‘Magaly TV La Firme’, que mostraron a Hart y Arica ingresando juntos a un departamento. El encuentro se dio en medio de semanas de rumores sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos, surgidos tras una serie de entrevistas que la modelo le realizó al conductor para su canal de YouTube, en las que ambos intercambiaron elogios directos frente a cámaras.

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Arica ingresó este lunes a las grabaciones de un reality internacional, de acuerdo con lo señalado por el propio Hart durante el programa, lo que la mantendrá fuera del país por un periodo aproximado de dos a tres meses.