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Andrew Farrell, el norteamericano con inusual conexión con el Perú y simpatía declarada por Alianza Lima que dice adiós

Con 34 años, el defensor que creció y se formó en suelo peruano asumió el final de su carrera. En dos ocasiones, durante la era Ricardo Gareca, se buscó su incorporación a la ‘bicolor’ sin éxito debido a una desprolijidad documentaria de su parte

Andrew Farrell, mito del New England Revolution que se forjó en Perú durante una década. - Crédito: AFP
Andrew Farrell, mito del New England Revolution que se forjó en Perú durante una década. - Crédito: AFP
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No es peruano por una desprolijidad documentaria, pero lo es por un vínculo que reforzó siendo niño. De ahí que, en algún momento, Andrew Farrell haya sonado para reforzar a la selección peruana durante la incipiente etapa de los legionarios, que tomó forma con la inclusión de Gianluca Lapadula y se allanó tras la llegada de Oliver Sonne.

Anulada esa posibilidad, que siempre motivó al futbolista por ser internacional, Farrell hizo una impecable línea de carrera con el New England Revolution, consolidándose como el puntual con mayor cantidad de presencias en la Major League Soccer, hasta optar por la retirada definitiva a los 34 años.

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Andrew Farrell solo desarrolló su carrera en el New England Revolution. - Crédito: MLS
Andrew Farrell solo desarrolló su carrera en el New England Revolution. - Crédito: MLS

Mucho antes de que se volviera una leyenda del ‘NE’, Ricardo Gareca se fijó en sus aptitudes y conoció su caso —al informarse de que Andrew había llegado con cinco años a Lima acompañado de sus padres, unos misioneros presbiterianos que se trasladaron aquí para seguir sus labores religiosas—, lo que le llevó a convencerse de que podría formar parte de sus planes en los primeros compases de su gestión.

Farrell no ignoraba esa opción y en su primer contacto se mostró más que halagado. “Sería interesante poder ver si podría representar al Perú, porque viví allí 10 años”, expresó mientras atravesaba su tercera temporada en la MLS.

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Para el ‘Tigre’, por aquel entonces, era una medida central cerrar esa llegada con el norteamericano de corazón peruano, a fin de que su línea defensiva tuviera más componentes al momento de la confección definitiva. Sin embargo, surgió un obstáculo determinante: la carencia de papeles oficiales de Andrew.

Por más que Farrell estuvo entre nosotros por una década, e incluso formándose como central en el Esther Grande de Bentín, no gestionó los documentos para adquirir la nacionalidad peruana, lo que echó por tierra las chances de un llamamiento.

Andrew Farrell debutó con NE en el 2013 y desde entonces se hizo de un lugar inamovible. - Crédito: MLS
Andrew Farrell debutó con NE en el 2013 y desde entonces se hizo de un lugar inamovible. - Crédito: MLS

A pesar de ese gran inconveniente, la Federación Peruana de Fútbol buscó soluciones e incluso volvió a tantear al defensor central, a través de su agente, para las Eliminatorias 2022, pero de nada sirvió. Al final de cuentas, la historia del recio zaguero quedó en un vínculo inexorable.

Aunque esa no fue la única ligazón que forjó durante su experiencia por el país. También logró conectar con Alianza Lima, tal y como apuntó a ‘Pulso Sports Network’, por su historia relacionada con la selección peruana, aquel sueño que le quedó pendiente.

Despedida de leyenda

Andrew Farrell no pudo cumplir el anhelo peruano, pero sí logró trascender como un mito en la Major League Soccer al ser el máximo abanderado del New England Revolution, al que llegó en el 2013 para mantenerse hasta el final de su vida deportiva.

“Desde que tengo memoria, esto es lo que siempre he querido hacer, así que este final siempre es difícil. Pero disfruté cada minuto y estoy muy agradecido por la oportunidad de haber formado parte del club y de esta comunidad”, declaró.

Despedida de leyenda

Andrew Farrell no pudo cumplir el anhelo peruano, pero sí logró trascender como un mito en la Major League Soccer al ser el máximo abanderado del New England Revolution, al que llegó en el 2013 para mantenerse hasta el final de su vida deportiva.

“Desde que tengo memoria, esto es lo que siempre he querido hacer, así que este final siempre es difícil. Pero disfruté cada minuto y estoy muy agradecido por la oportunidad de haber formado parte del club y de esta comunidad”, declaró.

Andrew Farrell fue distinguido como leyenda en New England Revolution, tras confirmarse su retirada. - Crédito: Deporte Total USA
Andrew Farrell fue distinguido como leyenda en New England Revolution, tras confirmarse su retirada. - Crédito: Deporte Total USA

A su vez, Farrell agradeció a la comunidad y a los seguidores por su inagotable apoyo: “Para Nueva Inglaterra, esta comunidad siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Además de todo lo que hemos logrado en el campo, siempre atesoraré todos los recuerdos que hemos compartido fuera de él”.

El norteamericano disputó 14 temporadas ininterrumpidas en la MLS y fue nominado cinco veces como Defensor de la Temporada por su rendimiento sostenido en New England Revolution.

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