Perú Deportes

El emotivo llanto de Erick Noriega tras victoria de Gremio: rompió una sequía de siete fechas con un triunfo agónico ante Coritiba

El conjunto ‘Tricolor’ convirtió en el tiempo adicional y celebró por primera vez en siete fechas. Ahora deberá sostener ese impulso cuando enfrente de local al Atlético Paranaense, cuarto en la tabla

Erick Noriega – Gremio – Brasileirao – Perú – deportes – 26 octubre
Con 34 puntos y una victoria que llegó cuando menos se esperaba, Gremio recortó distancias con los equipos que están fuera del descenso. El margen es estrecho, pero el triunfo devolvió confianza al grupo (Gremio)
Guardar

Gremio de Porto Alegre quebró una racha negativa de siete partidos sin victorias en el Brasileirao al derrotar por 1-0 a Coritiba como visitante en el estadio Couto Pereira, correspondiente a la fecha 32 del campeonato doméstico brasileño.

El peruano Erick Noriega fue parte del once inicial y se mantuvo en el terreno de juego durante 82 minutos. A pesar del resultado positivo, el equipo ‘Tricolor’ no logró abandonar la zona de descenso: acumuló 34 puntos y quedó ubicado en el decimoséptimo puesto, aunque se acercó a un punto de los puestos de salvación.

PUBLICIDAD

Un inicio accidentado y un primer tiempo sin goles

Erick Noriega – Gremio – Brasileirao – Perú – deportes – 26 octubre
Gremio afrontó una complicación temprana ante Coritiba por la lesión de Diego Caito a los seis minutos, pero consiguió reorganizarse y generar ocasiones de peligro. Sin embargo, la solidez defensiva de ambos equipos mantuvo el 0-0 al descanso. (Gremio)

El partido arrancó con una complicación inmediata para el cuadro visitante. A los seis minutos, Diego Caito debió abandonar el campo por una lesión, y Joao Pedro tomó su lugar en el mediocampo. Pese a ese contratiempo temprano, Gremio logró generar situaciones de peligro en el área rival en más de una oportunidad durante la primera etapa.

Coritiba, por su parte, respondió con un esquema ordenado en su línea defensiva e intentó aprovechar los espacios que pudiera dejar el conjunto visitante.

Sin embargo, ninguno de los dos equipos encontró la forma de vulnerar al rival en esos primeros 45 minutos. Ambos bloques defensivos funcionaron con solidez y el marcador llegó al descanso sin alteraciones: 0-0.

PUBLICIDAD

Movimientos desde el banco y el ingreso de Braithwaite

Erick Noriega – Gremio – Brasileirao – Perú – deportes – 26 octubre
El entrenador de Gremio apostó por refrescar el ataque para romper la igualdad ante Coritiba. Entre las variantes destacó el ingreso de Martin Braithwaite por Erick Noriega a los 82 minutos, una decisión que resultó clave para definir el encuentro en el tiempo adicional. (Gremio)

En el complemento, el cuerpo técnico de Gremio optó por reforzar el sector ofensivo con variantes desde el banco. Los ingresos de Enamorado y Krovinovic le dieron mayor peso al ataque del conjunto de Porto Alegre. Los locales también realizaron modificaciones para oxigenar su mediocampo, aunque sin lograr mayor profundidad ni claridad en sus jugadas.

A los 82 minutos, el entrenador del ‘Tricolor’ decidió retirar a Erick Noriega y dar entrada al delantero danés Martin Braithwaite. El cambio resultó determinante para el desenlace del encuentro. Coritiba, que sumó 39 puntos y se ubicó en la duodécima posición de la tabla, no pudo sostener la igualdad hasta el final.

El cabezazo de Braithwaite que vale oro en la lucha por la permanencia

Erick Noriega – Gremio – Brasileirao – Perú – deportes – 26 octubre
Un cabezazo de Martin Braithwaite a los 92 minutos le permitió a Gremio celebrar tres puntos fundamentales ante Coritiba. El triunfo terminó con siete jornadas sin victorias y dejó al equipo de Porto Alegre a una unidad de salir de la zona de descenso. (Gremio)

Cuando el reloj marcaba el minuto 92, Martin Braithwaite convirtió el único tanto de la noche con un certero cabezazo que sacudió las redes del arco local. El gol en el tiempo adicional desató el festejo del conjunto visitante y puso fin a una sequía que se había extendido por siete jornadas consecutivas en el torneo.

Con esa victoria, Gremio llegó a 34 unidades en la tabla de posiciones y quedó a solo un punto de los equipos que están fuera de la zona de descenso. La diferencia con los puestos de salvación es mínima, lo que mantiene viva la pelea por la permanencia en las fechas que restan del Brasileirao.

El próximo desafío para el conjunto de Porto Alegre y para Erick Noriega, quien terminó en llanto, será en condición de local, cuando reciban al Atlético Paranaense. El rival llega con dos partidos consecutivos sin triunfos, aunque ocupa el cuarto lugar de la clasificación general, por lo que el encuentro se presenta como una prueba de alto nivel para un Gremio que necesita seguir sumando de a tres para alejarse del descenso.

El atacante incaico arrancó como titular y compitió más de ochenta minutos frente al conjunto albiverde, presenciando desde la banca cómo sus compañeros rompían una racha adversa que arrastraban desde hacía siete jornadas (Instagram: futgoldeportespe)

Temas Relacionados

Erick NoriegaGremioBrasileiraoperu–deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El pedido de Winston Reátegui para los árbitros peruanos en el mes de octubre: “Yo sí haría esa gestión”

El exjefe del arbitraje nacional respaldó una curiosa iniciativa y también se pronunció sobre la designación de Kevin Ortega para el clásico entre Sporting Cristal y Alianza Lima

El pedido de Winston Reátegui para los árbitros peruanos en el mes de octubre: “Yo sí haría esa gestión”

Andrew Farrell, el norteamericano con inusual conexión con el Perú y simpatía declarada por Alianza Lima que dice adiós

Con 34 años, el defensor que creció y se formó en suelo peruano asumió el final de su carrera. En dos ocasiones, durante la era Ricardo Gareca, se buscó su incorporación a la ‘bicolor’ sin éxito debido a una desprolijidad documentaria de su parte

Andrew Farrell, el norteamericano con inusual conexión con el Perú y simpatía declarada por Alianza Lima que dice adiós

Ignacio Buse debuta en el ATP 500 de Viena ante el francés Adrian Mannarino: así va el historial entre ambos

El partido marca el regreso del peruano a la competencia europea tras dos caídas seguidas en la gira asiática, donde no pudo superar la primera ronda ni en Pekín ni en Shanghái

Ignacio Buse debuta en el ATP 500 de Viena ante el francés Adrian Mannarino: así va el historial entre ambos

Richard Pellejero, motivado para lograr un hito en la Liga 1 2026: “Sport Huancayo está enfocado en conseguir algo importante”

El entrenador uruguayo sostiene que el pleno de victorias en el Torneo Clausura (7) permite que el grupo se aferre a un sueño. “El grupo está en la historia del club”, sostuvo

Richard Pellejero, motivado para lograr un hito en la Liga 1 2026: “Sport Huancayo está enfocado en conseguir algo importante”

El llamado de Joel Raffo antes del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima: “Tenemos una final en tres días”

El plantel rimense se congregó en Las Nazarenas para participar de la misa en honor al Señor de los Milagros, en un gesto de unidad antes del choque decisivo del jueves 29 de octubre

El llamado de Joel Raffo antes del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima: “Tenemos una final en tres días”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Lula responde a Keiko Fujimori y la invita a fortalecer la integración regional con un “modelo sostenible” para la Amazonía

Lula responde a Keiko Fujimori y la invita a fortalecer la integración regional con un “modelo sostenible” para la Amazonía

Senado: Renovación Popular propone servicio militar obligatorio “excepcional” en zonas bajo emergencia por El Niño

Keiko Fujimori anuncia operativos constantes en penales para desmantelar antenas ilegales vinculadas a extorsiones

OBRAS podría sumar a Jorge Gavidia luego de su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “Todas las posibilidades están abiertas”

No habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison: JEE rechaza pedido de Avanza País

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart explica cómo llegó al departamento de Shirley Arica: "El que nada debe, nada teme"

Mario Hart explica cómo llegó al departamento de Shirley Arica: "El que nada debe, nada teme"

‘¿Volverías con tu ex? 3’ se graba en Lima: Shirley Arica, Fabio Agostini, Facundo González y Oriana Marzoli entre los confirmados

Shirley Arica y Mario Hart son captados juntos en 'Magaly TV La Firme': "En el mismo depa y de madrugada"

Abogado de Andrea San Martín cuestiona a Rosario Sasieta en ‘América Hoy’: “Hay que ser más responsables”

Maluma genera expectativa en sus fans peruanos: "Loco x volver a Perú", escribió el cantante colombiano en redes sociales

DEPORTES

Andrew Farrell, el norteamericano con inusual conexión con el Perú y simpatía declarada por Alianza Lima que dice adiós

Andrew Farrell, el norteamericano con inusual conexión con el Perú y simpatía declarada por Alianza Lima que dice adiós

Ignacio Buse debuta en el ATP 500 de Viena ante el francés Adrian Mannarino: así va el historial entre ambos

Richard Pellejero, motivado para lograr un hito en la Liga 1 2026: “Sport Huancayo está enfocado en conseguir algo importante”

El llamado de Joel Raffo antes del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima: “Tenemos una final en tres días”

El árbitro que la CONAR designó para el duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Clausura de la Liga 1 2026