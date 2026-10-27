El emotivo llanto de Erick Noriega tras victoria de Gremio: rompió una sequía de siete fechas con un triunfo agónico ante Coritiba

Con 34 puntos y una victoria que llegó cuando menos se esperaba, Gremio recortó distancias con los equipos que están fuera del descenso. El margen es estrecho, pero el triunfo devolvió confianza al grupo (Gremio)

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Gremio de Porto Alegre quebró una racha negativa de siete partidos sin victorias en el Brasileirao al derrotar por 1-0 a Coritiba como visitante en el estadio Couto Pereira, correspondiente a la fecha 32 del campeonato doméstico brasileño.

El peruano Erick Noriega fue parte del once inicial y se mantuvo en el terreno de juego durante 82 minutos. A pesar del resultado positivo, el equipo ‘Tricolor’ no logró abandonar la zona de descenso: acumuló 34 puntos y quedó ubicado en el decimoséptimo puesto, aunque se acercó a un punto de los puestos de salvación.

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Un inicio accidentado y un primer tiempo sin goles

Gremio afrontó una complicación temprana ante Coritiba por la lesión de Diego Caito a los seis minutos, pero consiguió reorganizarse y generar ocasiones de peligro. Sin embargo, la solidez defensiva de ambos equipos mantuvo el 0-0 al descanso. (Gremio)

El partido arrancó con una complicación inmediata para el cuadro visitante. A los seis minutos, Diego Caito debió abandonar el campo por una lesión, y Joao Pedro tomó su lugar en el mediocampo. Pese a ese contratiempo temprano, Gremio logró generar situaciones de peligro en el área rival en más de una oportunidad durante la primera etapa.

Coritiba, por su parte, respondió con un esquema ordenado en su línea defensiva e intentó aprovechar los espacios que pudiera dejar el conjunto visitante.

Sin embargo, ninguno de los dos equipos encontró la forma de vulnerar al rival en esos primeros 45 minutos. Ambos bloques defensivos funcionaron con solidez y el marcador llegó al descanso sin alteraciones: 0-0.

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Movimientos desde el banco y el ingreso de Braithwaite

El entrenador de Gremio apostó por refrescar el ataque para romper la igualdad ante Coritiba. Entre las variantes destacó el ingreso de Martin Braithwaite por Erick Noriega a los 82 minutos, una decisión que resultó clave para definir el encuentro en el tiempo adicional. (Gremio)

En el complemento, el cuerpo técnico de Gremio optó por reforzar el sector ofensivo con variantes desde el banco. Los ingresos de Enamorado y Krovinovic le dieron mayor peso al ataque del conjunto de Porto Alegre. Los locales también realizaron modificaciones para oxigenar su mediocampo, aunque sin lograr mayor profundidad ni claridad en sus jugadas.

A los 82 minutos, el entrenador del ‘Tricolor’ decidió retirar a Erick Noriega y dar entrada al delantero danés Martin Braithwaite. El cambio resultó determinante para el desenlace del encuentro. Coritiba, que sumó 39 puntos y se ubicó en la duodécima posición de la tabla, no pudo sostener la igualdad hasta el final.

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El cabezazo de Braithwaite que vale oro en la lucha por la permanencia

Un cabezazo de Martin Braithwaite a los 92 minutos le permitió a Gremio celebrar tres puntos fundamentales ante Coritiba. El triunfo terminó con siete jornadas sin victorias y dejó al equipo de Porto Alegre a una unidad de salir de la zona de descenso. (Gremio)

Cuando el reloj marcaba el minuto 92, Martin Braithwaite convirtió el único tanto de la noche con un certero cabezazo que sacudió las redes del arco local. El gol en el tiempo adicional desató el festejo del conjunto visitante y puso fin a una sequía que se había extendido por siete jornadas consecutivas en el torneo.

Con esa victoria, Gremio llegó a 34 unidades en la tabla de posiciones y quedó a solo un punto de los equipos que están fuera de la zona de descenso. La diferencia con los puestos de salvación es mínima, lo que mantiene viva la pelea por la permanencia en las fechas que restan del Brasileirao.

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El próximo desafío para el conjunto de Porto Alegre y para Erick Noriega, quien terminó en llanto, será en condición de local, cuando reciban al Atlético Paranaense. El rival llega con dos partidos consecutivos sin triunfos, aunque ocupa el cuarto lugar de la clasificación general, por lo que el encuentro se presenta como una prueba de alto nivel para un Gremio que necesita seguir sumando de a tres para alejarse del descenso.

El atacante incaico arrancó como titular y compitió más de ochenta minutos frente al conjunto albiverde, presenciando desde la banca cómo sus compañeros rompían una racha adversa que arrastraban desde hacía siete jornadas (Instagram: futgoldeportespe)