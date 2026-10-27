‘¿Volverías con tu ex? 3’ se graba en Lima: Shirley Arica, Fabio Agostini, Facundo González y Oriana Marzoli entre los confirmados

Shirley Arica, Fabio Agostini, Facundo Gonzales y Oriana Marzoli integran el elenco de la tercera temporada del programa de telerrealidad '¿Volverías con tu ex?', grabado en Lima. (Infobae Perú)

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Las grabaciones de ‘¿Volverías con tu ex? 3’ comenzaron este lunes 26 de octubre en Lima, según confirmaron distintos participantes a través de sus redes sociales. El reality de la cadena chilena Mega, que reúne a exparejas obligadas a convivir bajo el mismo techo, eligió nuevamente la capital peruana como sede de grabación, tras el precedente de su segunda temporada, emitida actualmente en el horario prime del canal.

Entre los primeros nombres confirmados para esta entrega figuran la modelo peruana Shirley Arica, el argentino Fabio Agostini, el también argentino Facundo González y la venezolana Oriana Marzoli, quienes compartieron mensajes de despedida en sus plataformas digitales previos a su ingreso al encierro televisivo.

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La modelo peruana Shirley Arica comparte un mensaje en Instagram para despedirse de sus seguidores antes de ingresar a las grabaciones del programa televisivo.

Los participantes confirmaron su ingreso a través de redes sociales

Shirley Arica fue una de las primeras en anunciar su participación en el reality, aunque sin precisar inicialmente el nombre del programa. “He tomado la decisión de ingresar a un reality y será el último de este año, no les puedo contar absolutamente más, pero durante las semanas se irán enterando”, escribió la modelo peruana en su cuenta de Instagram, donde también agradeció el respaldo de sus seguidores.

La influencer, conocida como la ‘Chica Realidad’, detalló además que la decisión de aceptar el proyecto implicó alejarse temporalmente de su familia. “Es difícil dejar a los que más amo, pasando mi familia un momento complicado, pero sé que mi abuela Consuelo está feliz de que acepte este nuevo reto”, señaló Arica, quien también mencionó la dificultad de separarse de su hija Sky durante el tiempo que dure la grabación.

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Una publicación en redes sociales de Facundo Gonzales reúne fotografías de su carrera televisiva y comunica su aislamiento temporal para participar en un programa.

Por su parte, Facundo González compartió una publicación más breve para anunciar su ingreso al encierro. “Me despido. Una aventura más. Estaré sin cel por un tiempo”, escribió el argentino en sus historias de Instagram. En la misma línea, Fabio Agostini se despidió de sus seguidores con un mensaje similar. “Se viene una aventura más. Estaré perdido un tiempo. Les mando un besito grande a todos”, indicó Agostini.

El participante Fabio Agostini compartió un mensaje en sus redes sociales para anunciar su ingreso a las grabaciones del programa de telerrealidad en Lima.

Oriana Marzoli, ganadora de la primera temporada del programa, confirmó su llegada a territorio peruano a través de una historia publicada desde Lima. “Ya estamos en Lima después de once horas de vuelo y a punto de empezar la nueva y tercera aventura de este 2026, vamos que va a ser histórico”, expresó la venezolana, quien además se desempeñó como panelista durante la segunda temporada del reality.

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Oriana Marzoli anuncia en sus redes sociales su arribo a Lima para integrarse a las grabaciones del programa de telerrealidad '¿Volverías con tu ex?' de la cadena Mega.

El elenco incluiría a exparejas con historia dentro del propio programa

El inicio del encierro estaba previsto para el lunes 26 de octubre, aunque el cronograma de producción sufrió varias postergaciones desde septiembre, cuando se proyectaba iniciar las grabaciones a fines de ese mes. El retraso se atribuyó inicialmente a un ajuste de costos de la temporada y a problemas con la tramitación de visas para parte del equipo de producción.

Entre los nombres más voceados se encuentran: Álvaro Ballero, María José Reyes, Ludmila Ksenofontova, Luis Mateucci, Austin Palao, Noelia Márquez, Flavia Laos, Yazmín Valdés, Nicole Moreno y Manuel González, varios de los cuales participaron también en la segunda temporada del programa.

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Facundo González y Oriana Marzoli mantuvieron una relación sentimental de aproximadamente dos años, iniciada en el reality ‘Ganar o Servir’, cuya separación confirmaron de mutuo acuerdo en mayo de este año. Aunque ambos fueron confirmados para esta nueva temporada, no se ha precisado si ingresarán juntos al programa ni si su historia en común formará parte de la narrativa de esta edición.

A través de un video informativo para redes sociales, se detallan las publicaciones y mensajes de despedida de los primeros participantes confirmados para la tercera temporada del reality "¿Volverías con tu ex?", grabada en Lima. Entre las figuras mencionadas se encuentran Facundo González, Fabio Agostini, Shirley Arica y Oriana Marzoli, quienes compartieron en sus perfiles de Instagram el inicio de su viaje y preparación para el encierro televisivo. Video: TikTok @farandula.lorcha

La producción mantendría a la dupla de conductores de la temporada anterior

La segunda temporada de ‘¿Volverías con tu ex?’, también grabada en el Perú, continúa al aire en el horario prime de Mega bajo la conducción de Julio César Rodríguez, Tonka Tomicic y Joaquín Méndez. Según cifras de Kantar Ibope, el programa ha liderado de forma sostenida la audiencia de su franja horaria desde su estreno, con un promedio de más de 640 000 personas por minuto y un alcance televisivo superior a los ocho millones de espectadores en Chile.

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Para esta tercera temporada, se espera que Tomicic y Rodríguez repitan en la conducción del espacio, de acuerdo con declaraciones de la propia animadora en Radio Romántica, donde adelantó que permanecerá junto a su equipo en Perú durante tres meses. El formato del reality mantiene su dinámica original, que consiste en reunir a exparejas bajo un mismo techo mientras enfrentan pruebas físicas, dinámicas de convivencia y la aparición de nuevos intereses amorosos dentro del encierro.