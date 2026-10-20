Alianza Lima rindió homenaje al Señor de los Milagros en Las Nazarenas: la distinción que le otorgó el club al Convento Carmelita

Jugadores, cuerpo técnico y directivos se congregaron este martes en el Santuario de Las Nazarenas para participar en una misa ante el Cristo Moreno, en una jornada que el club victoriano convirtió en hito de su historia centenaria. (Alianza Lima)

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Alianza Lima cumplió este martes con una de las citas más arraigadas en su calendario institucional: la visita al Santuario de Las Nazarenas para participar en una misa en honor al Señor de los Milagros.

La jornada, que se repite cada octubre desde hace décadas, adquirió esta vez una dimensión histórica: en el marco de su 125° aniversario, el club victoriano otorgó la categoría de socio honorario al Venerable Convento de Las Nazarenas Carmelitas Descalzas, representado por su madre priora, Sor Rosa de Jesús. La distinción fue entregada durante la propia ceremonia religiosa, en el recinto donde descansa la imagen del Cristo Moreno, santo patrón de la institución blanquiazul.

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Una misa con casi todo el plantel presente

Alianza Lima reunió a jugadores, integrantes del comando técnico, directivos y representantes de sus distintas disciplinas en el Santuario de Las Nazarenas, en una jornada de fe que también contó con la presencia de Paolo Guerrero (X: @golandgol)

El acto convocó a una nutrida representación del club. Al recinto religioso llegaron casi todos los integrantes del plantel principal —entre ellos Paolo Guerrero—, el cuerpo técnico, el personal administrativo y representantes de las distintas disciplinas deportivas de la institución, incluidas las jugadoras de Alianza Lima Femenino. Las únicas ausencias entre los futbolistas fueron las de Renzo Garcés, Jairo Vélez y Mateo Antoni.

La celebración se desarrolló en un clima de recogimiento. Lejos del ruido de la competencia y de las presiones propias de la recta final de la Liga 1 2026, los integrantes del club se reunieron en torno a una misma expresión de fe.

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Para la familia aliancista, octubre no es un mes ordinario: el color morado tiñe las calles de Lima y la devoción al Cristo de Pachacamilla se convierte en un punto de encuentro que trasciende categorías, jerarquías y resultados.

El reconocimiento al Convento de Las Nazarenas

Alfredo Arosemena, gerente general de Alianza Lima, anunció la distinción durante la misa y destacó el significado de la devoción al Cristo de Pachacamilla para la identidad blanquiazul, antes de entregar una camiseta y una medalla conmemorativa. (X: @golandgol)

El momento central de la jornada llegó cuando Alfredo Arosemena, gerente general del club, tomó la palabra para anunciar la distinción que la institución había preparado para el convento. En su discurso, el dirigente subrayó el peso espiritual que tiene octubre para Alianza Lima y el carácter de acto de fe que supone cada visita al santuario.

“Octubre no es un mes cualquiera para nuestra institución. Nuestra piel cambia (...), es un acto de fe inquebrantable. Aquí venimos a agradecer las alegrías, los triunfos, las bendiciones recibidas y buscar consuelo, fortaleza y esperanza. Hemos decidido declarar como socio honorario de nuestro club al Venerable Convento de Las Nazarenas Carmelitas Descalzas, representado por su reverenda madre priora, Sor Rosa de Jesús”, expresó Arosemena ante los presentes.

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Como parte del homenaje, el club entregó al convento una camiseta y una medalla conmemorativa. El texto de la distinción, leído durante la ceremonia, dejó en claro el sustento de la decisión: “En testimonio de la ferviente devoción y fe que profesa el Club Alianza Lima desde sus inicios fundacionales a nuestro santo patrón, el Señor de los Milagros, la identificación y adopción de los valores religiosos y nazarenos que forman parte de la cultura aliancista”.

Una tradición que define la identidad del club

Cada octubre, el color morado conecta a Alianza Lima con una de sus tradiciones más arraigadas. La ceremonia de este martes añadió un nuevo capítulo a ese vínculo, con un homenaje que convirtió la devoción histórica en una distinción institucional (Alianza Lima)

La relación entre Alianza Lima y el Señor de los Milagros no es un gesto protocolar ni una costumbre reciente. Se trata de un vínculo que forma parte de la identidad profunda de la institución y que sus hinchas reconocen como uno de los rasgos que distinguen al club victoriano de cualquier otro.

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Cada año, durante el mes morado, esa conexión se renueva con la misma intensidad: los jugadores piden bendiciones, los directivos agradecen los logros del año y los seguidores encuentran en esa imagen un espejo de su propio sentir.

La visita de este 20 de octubre sumó, además, un capítulo nuevo a esa historia. Al incorporar al Venerable Convento de Las Nazarenas Carmelitas Descalzas como socio honorario, Alianza Lima formalizó en un acto concreto lo que durante 125 años fue una devoción sostenida en el tiempo. La madre priora, Sor Rosa de Jesús, recibió la distinción en nombre de la comunidad religiosa que custodia la imagen ante la cual el club blanquiazul ha vuelto a postrarse, año tras año, sin importar lo que marque la tabla de posiciones.

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La institución victoriana entregó una camiseta y una medalla a Sor Rosa de Jesús durante la misa por el Señor de los Milagros, celebrada este martes con casi todo el plantel presente (X: Toque Final)