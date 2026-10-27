Xiomy Kanashiro celebra los 42 años de Jefferson Farfán con una cena y un romántico mensaje

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro festejan el cumpleaños número 42 del exfutbolista durante una cena íntima con arreglos florales y globos.

Guardar

Xiomy Kanashiro sorprendió a Jefferson Farfán con un mensaje de cumpleaños y una celebración íntima en su hogar, por el aniversario número 42 del exfutbolista peruano. La colaboradora del programa ‘América Hoy’ organizó una cena junto a su familia para festejar la fecha y acompañó el momento con un collage de fotografías publicado en sus redes sociales.

“Feliz cumpleaños al hombre que hace mis días más felices. Gracias por tantos momentos inolvidables, por cada sonrisa y por cada aventura juntos. Que Dios te bendiga y te permita seguir cumpliendo todos tus sueños. Siempre estaré ahí para ti. Te reamo”, escribió Kanashiro en la descripción de la publicación, que reunió distintos momentos de la celebración organizada para su pareja.

PUBLICIDAD

Xiomy Kanashiro compartió una fotografía junto a Jefferson Farfán durante la cena que organizó para celebrar el cumpleaños número 42 del exfutbolista peruano.

La madre de Xiomy Kanashiro expresó su deseo de convertirse en abuela

La celebración también sirvió de marco para que Elyse Blas, madre de Kanashiro, se refuera públicamente sobre la relación que mantiene su hija con Farfán. Durante una entrevista exclusiva concedida a ‘América Hoy’, Blas manifestó su conformidad con el vínculo entre ambos y no evitó expresar su deseo de convertirse en abuela. “Yo estoy muy feliz porque ama y cuida a mi hija. Yo quiero ser abuela”, expresó la madre de la bailarina, luego de que el conductor Cuto Guadalupe mencionara la posibilidad de una futura boda entre la pareja.

El padre de Kanashiro también se refirió a la relación de su hija con el exfutbolista, en una comunicación telefónica realizada por el conductor Carlos Vílchez durante la transmisión del programa. El progenitor relató que sostuvo una conversación directa con Farfán antes de dar su aprobación a la relación. “Sabemos la reputación que tiene Jefferson. Como cualquier padre, uno se preocupa, uno quiere lo mejor para los hijos y hay que conversar con las personas, en este caso”, respondió el padre de la bailarina.

PUBLICIDAD

Consultado sobre la impresión que le dejó esa conversación, el padre de Kanashiro se mostró conforme con la actitud del exfutbolista. “La verdad que me dio una buena impresión, sentí que lo tiene todo claro y que ya quemó etapas. Que está tranquilo y más serio. Le dije todo lo que yo pensaba, opinaba y quería para mi hija, y hubo una respuesta positiva por parte de él y eso me gustó mucho”, agregó.

La bailarina Xiomy Kanashiro organizó una celebración con motivo del cumpleaños número 42 del exfutbolista Jefferson Farfán. A través de imágenes compartidas en redes sociales, se observa una cena decorada con globos rojos con forma de corazón y velas, así como una reunión nocturna donde el homenajeado comparte con allegados frente a un pastel de cumpleaños con velas encendidas. Video: Instagram Xiomy Kanashiro

Roberto Guizasola reveló el regalo que preparó para Farfán por su cumpleaños

El círculo cercano de Farfán también se sumó a los festejos por los 42 años del exfutbolista. Roberto Guizasola, su compañero en el pódcast ‘Enfocados’, contó en una entrevista con ‘América Hoy’ los detalles del obsequio que preparó para la ocasión, aunque evitó precisar de qué se trataba exactamente. “Es demasiado complicado regalarle. Ya tengo el regalo, tuve que vender la mitad de Puente Piedra para pagarle su regalo, porque es muy exigente y uno tiene que acomodarse, porque él también engríe. No puedo quedar mal”, comentó Guizasola entre risas.

PUBLICIDAD

El ‘Cucurucho’ también recordó uno de los regalos que recibió por parte de Farfán en ocasiones anteriores, durante un viaje a Estados Unidos realizado para grabar un episodio del pódcast junto al exfutbolista argentino Sergio ‘Kun’ Agüero. “Creo que la última vez que fuimos a Estados Unidos, a grabar un programa con el Kun Agüero, lo acompañé, pero con segunda, y me llevó a la tienda Louis Vuitton”, relató Guizasola.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebran el cumpleaños número 42 del exfutbolista con una cena familiar y un pastel con velas encendidas.

El conductor precisó que, pese a no ser una persona habituada a los artículos de lujo, el exfutbolista aprovechó esa ocasión para sorprenderlo con un obsequio costoso. “Yo no soy de usar cosas muy caras, te soy honesto, pero en esa oportunidad él me pudo engreír y me compró un par de zapatillas”, añadió Guizasola, al describir el gesto de su amigo durante ese viaje.

PUBLICIDAD