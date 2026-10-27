Perú

Río Rímac sorprendió con aguas marrones y numerosas gaviotas en Chosica, mientras vecinos reclamaban defensas para proteger las riberas

Desde el puente Estela Montti se observa a las aves distribuidas sobre la superficie del río, en un sector donde también se realizan labores de descolmatación

La escena se observa desde el puente Estela Montti, mientras los vecinos solicitan medidas para proteger las riberas erosionadas y las viviendas cercanas. Composición: Infobae
La escena se observa desde el puente Estela Montti, mientras los vecinos solicitan medidas para proteger las riberas erosionadas y las viviendas cercanas. Composición: Infobae
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El río Rímac presenta una coloración marrón a la altura de Lurigancho-Chosica, donde numerosas gaviotas permanecen sobre la superficie del agua. La escena se observa desde el puente Estela Montti y destaca por el contraste entre el tono turbio del cauce y el plumaje blanco de las aves.

La presencia de los animales llama la atención de quienes observan el río desde los alrededores. Las gaviotas se distribuyen en distintos puntos del cauce, mientras el agua mantiene una tonalidad marrón en el tramo registrado.

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El aspecto del río coincide con las labores de limpieza y descolmatación que ejecuta la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el sector Los Jardines. Estas intervenciones comprenden el retiro de materiales acumulados en el cauce, como parte de los trabajos previstos en esta zona de Lima Este.

Sin embargo, la coloración del agua no permite establecer por sí sola el origen de la turbidez. Tampoco existe información técnica entre los datos disponibles que confirme una posible contaminación o que explique las razones de la concentración de gaviotas en este punto del río.

Gaviotas permanecen sobre las aguas marrones del río Rímac

Mira la magnitud de la naturaleza con este video de un río crecido. Las aguas turbias y la corriente arrastran todo a su paso. Chosica te pone

Desde el puente Estela Montti, en Lurigancho-Chosica, se observó la presencia de numerosas gaviotas sobre el río Rímac. Las aves ocupan distintos puntos de la superficie, mientras el agua presenta una tonalidad marrón que se distingue a lo largo del tramo visible.

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La escena reúne dos características del sector: la turbidez aparente del agua y la concentración de aves en el cauce. No obstante, los registros visuales no aportan elementos suficientes para determinar si ambos fenómenos guardan alguna relación.

La presencia de gaviotas tampoco permite establecer las condiciones de calidad del agua. Para conocer el origen de la coloración y determinar si existe algún tipo de alteración ambiental, sería necesaria información técnica específica.

ANA realizó trabajos de limpieza y descolmatación en Los Jardines

La Autoridad Nacional del Agua desarrolló labores de limpieza y descolmatación en el río Rímac, a la altura del sector Los Jardines. Según explicó un representante de la entidad durante una visita a la zona, la intervención comprende el tramo entre el puente Morón y los sectores de Cultura y Progreso.

El funcionario precisó que los trabajos incluyen el retiro de materiales acumulados en el cauce y abarcan ambas márgenes del río. Estas tareas buscan mejorar la capacidad del cauce para conducir el agua y reducir el riesgo de desbordes en los sectores vulnerables.

La intervención se desarrolla en un área donde los residentes también expresaron preocupación por la erosión de las riberas y la protección de las viviendas próximas al río.

Durante una inspección en el sector de Monte Alto, los residentes manifestaron su inquietud por el avance de la maquinaria y la distribución de los trabajos en ambas márgenes. Según sus testimonios, durante más de una semana observaron una mayor actividad en el lado correspondiente a Chaclacayo.

Los pobladores señalaron que existen puntos con erosión y terrenos próximos a la ribera que podrían quedar expuestos ante un incremento del caudal. También recordaron daños registrados años atrás en una plataforma de la zona y solicitaron medidas para proteger las áreas habitadas y agrícolas.

Entre sus pedidos figura la colocación de rocas de mayor tamaño para reforzar las defensas ribereñas. Los vecinos consideran que la limpieza del cauce no resuelve por sí sola los problemas de estabilidad de los terrenos afectados.

ANA aclara que el enrocado no forma parte de los trabajos actuales

La concentración de aves coincide con las labores de limpieza y descolmatación en el sector Los Jardines, aunque no hay información técnica que explique la coloración del agua. Captura de pantalla
La concentración de aves coincide con las labores de limpieza y descolmatación en el sector Los Jardines, aunque no hay información técnica que explique la coloración del agua. Captura de pantalla

El representante de la Autoridad Nacional del Agua indicó que la programación vigente contempla tareas de limpieza y descolmatación, pero no la construcción de defensas mediante enrocado. Esta última intervención requiere la colocación de rocas para reforzar las márgenes expuestas a la fuerza del agua.

El funcionario también explicó que el retiro de materiales continuará en el tramo intervenido, incluidas las acumulaciones identificadas en la parte central del río. Los residentes, por su parte, solicitaron información sobre posibles obras complementarias para los puntos que consideran más vulnerables.

Los vecinos anunciaron su intención de acudir a la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de Lurigancho-Chosica para solicitar una inspección y conocer qué medidas podrían aplicarse en los sectores con mayor erosión.

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