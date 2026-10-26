Abogado de Andrea San Martín cuestiona a Rosario Sasieta en ‘América Hoy’: “Hay que ser más responsables”

Durante la emisión del programa televisivo 'América Hoy', el abogado Wilmer Arica interviene en enlace en vivo para responder a las declaraciones de la abogada Rosario Sasieta sobre el régimen de visitas y las medidas de protección vinculadas a Andrea San Martín y su menor hija. La transmisión incluye enlaces de los panelistas en el set y material audiovisual sobre la salida de la influencer frente a los medios de comunicación. Video: América TV / América Hoy

Guardar

La abogada Rosario Sasieta y Wilmer Arica, representante legal de Andrea San Martín, protagonizaron un tenso cruce de declaraciones durante una edición reciente de ‘América Hoy’. El letrado llamó en vivo al programa para cuestionar las afirmaciones de su colega sobre las presuntas medidas de protección dictadas a favor de la hija que la influencer tiene con Juan Víctor Sánchez, en medio de la controversia generada por la visita que San Martín realizó a la vivienda del padre de la menor para recogerla.

Arica intervino telefónicamente para precisar que, al momento en que su patrocinada acudió por su hija, no existía ninguna disposición judicial que le impidiera verla. “He escuchado a la doctora haciendo precisiones que no son. Hay que ser más responsables al momento de mencionar sobre un caso que no estamos llevando”, manifestó el abogado al iniciar su intervención.

PUBLICIDAD

El abogado de San Martín aseguró que existe un acta de conciliación vigente

El letrado explicó que la influencer cuenta con un acuerdo legal que establece un régimen de visitas con la menor, vigente desde antes de la denuncia presentada por Sánchez. “Con relación a la visita de Andrea para recoger a su hija, existe un acta de conciliación donde ella tiene régimen de visitas. No existe ninguna medida de protección que le impida a mi patrocinada poder visitar a su hija”, sostuvo Arica.

Ante estas declaraciones, la conductora Janet Barboza intervino para recordar que diversos medios de comunicación habían difundido información sobre un pedido de medidas de protección presentado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. “En todos los medios de comunicación tenemos la información que, al parecer, el Ministerio de la Mujer pidió medidas de protección para la menor. Si esto no es así, hacemos la corrección respectiva”, precisó la conductora.

PUBLICIDAD

Rosario Sasieta y el abogado Wilmer Arica sostienen un debate televisivo sobre la situación legal y el régimen de visitas de la hija de Andrea San Martín.

Sasieta respondió que sus comentarios no se referían al caso específico

Rosario Sasieta no tardó en responder a los cuestionamientos del abogado. La letrada explicó que sus declaraciones previas apuntaban a los procedimientos legales habituales en casos de denuncias por violencia física, sin referirse puntualmente al expediente de San Martín. “Nosotros lo que hemos señalado no es el caso en específico, sino lo que pasa cuando hay denuncias por violencia física. Ella seguro ha tenido una conciliación y esa conciliación puede que haya sido paralizada por una situación específica en este caso”, explicó Sasieta.

Pese a la aclaración, Arica insistió en cuestionar la postura de su colega y le pidió mayor cautela al momento de pronunciarse públicamente sobre el proceso. “Doctora, nosotros como abogados sabemos cuál es la situación, qué configura una conciliación. Pido ser más responsable con lo que mencionamos”, expresó el letrado. La respuesta de Sasieta fue inmediata: “Yo soy responsable, yo me hago siempre responsable por lo que yo digo”.

PUBLICIDAD

El abogado continuó defendiendo la vigencia del acuerdo conciliatorio y cuestionó la posibilidad de que una denuncia anule automáticamente ese tipo de acuerdos. “Doctora, una conciliación no queda sin efecto por una denuncia, sino todo el mundo denunciaría”, replicó Arica.

El letrado evitó precisar por qué San Martín no pudo ver a su hija

En medio de la discusión, Janet Barboza formuló una pregunta directa al abogado: si no existía una medida de protección que impidiera las visitas, ¿por qué razón San Martín no pudo ver a su hija? Ante esa consulta, Arica evitó entrar en detalles y remitió la respuesta a la reserva del proceso judicial. “No me puedo pronunciar porque el juez lo ha ordenado. Además, existe una investigación a nivel fiscal donde existe el principio de la reserva”, respondió el letrado.

PUBLICIDAD

Reportaje de 'América Hoy' que registra el momento en que Andrea San Martín acude al edificio de su expareja, Juan Víctor Sánchez, para recoger a la hija de ambos tras haber recuperado su libertad. A través del intercomunicador, Sánchez se negó a hablar directamente con ella. Posteriormente, la influencer regresó acompañada de efectivos de la Policía Nacional y prestó declaraciones a los medios presentes antes de retirarse a la comisaría. Video: América TV / América Hoy

El abogado matizó después sus declaraciones iniciales y precisó el alcance exacto de su postura. “Yo no digo que no hay medidas de protección. Yo digo que al momento que mi patrocinada fue a recoger a su hija no existían medidas de protección. Por eso teníamos el soporte de la Policía”, indicó Arica, en referencia al operativo policial que acompañó a San Martín durante su visita al domicilio de Sánchez.

Ante esa precisión, Sasieta planteó una nueva hipótesis sobre lo ocurrido. “Volvemos a lo mismo, doctor, hay medidas de protección. Quizá en el momento en el que su patrocinada fue, no había sido notificada. Eso puede haber pasado”, señaló la abogada. La respuesta del letrado fue tajante: “No, doctora, tampoco, y seguimos siendo irresponsables”.

PUBLICIDAD

Sasieta exigió una explicación directa sobre lo ocurrido con la menor

Visiblemente incómoda por los reiterados cuestionamientos de Arica, Sasieta le exigió que ofreciera una explicación concreta sobre la situación de la menor, en lugar de limitarse a desmentir sus comentarios. “Entonces usted sea responsable y díganos qué es lo que ha pasado. Eso no es un juego de adivinanzas”, manifestó la abogada de forma tajante.

El letrado de San Martín cerró el intercambio reiterando que no podía ofrecer mayores precisiones debido a la reserva del proceso fiscal en curso. “Por lo responsable que soy, no puedo mencionar”, sentenció Arica, sin que el cruce entre ambos profesionales del derecho llegara a esclarecer públicamente las razones exactas por las que la influencer no logró reencontrarse con su hija durante su visita al domicilio de Sánchez.

PUBLICIDAD