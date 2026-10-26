Shirley Arica y Mario Hart son captados juntos en 'Magaly TV La Firme': "En el mismo depa y de madrugada"

Los acercamientos entre ambas figuras públicas surgieron a partir de entrevistas grabadas para sus respectivos espacios digitales.

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Shirley Arica y Mario Hart vuelven a ser noticia después de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundiera un avance en el que se les observa juntos en la madrugada, ingresando a lo que sería un departamento. El adelanto, programado para emitirse este lunes 26 de octubre, se produce luego de varias semanas en las que ambos personajes protagonizaron momentos de evidente cercanía durante entrevistas grabadas para sus propios espacios digitales.

“De shippeo a la realidad. Shirley Arica y Mario Hart en el mismo depa, juntitos y de madrugada”, señaló la promoción del programa conducido por Magaly Medina, que también adelantó que la emisión abordará detalles del caso de Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez. En las imágenes difundidas se observa a ambos personajes caminando por la calle, conversando frente a la puerta de una vivienda y, posteriormente, ingresando al lugar pasadas las 4:00 de la madrugada, sin que se registre ningún otro momento dentro del inmueble.

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Los rumores entre Arica y Hart se intensificaron tras entrevistas recientes

El acercamiento entre ambos no es un hecho aislado. Arica y Hart coincidieron en distintas ocasiones durante los últimos meses a raíz del podcast que conduce la modelo, donde el piloto fue invitado en más de una oportunidad. Durante uno de esos encuentros, realizado en la vivienda de Hart ubicada en el sur de Lima, ambos protagonizaron una cena en la que intercambiaron elogios directos frente a cámaras.

“Me pareces un chico interesante porque tienes tema de conversación, me pareces inteligente”, le dijo Arica a Hart durante esa conversación. El piloto, por su parte, también se refirió a la modelo en términos positivos. “La veo como una persona proactiva, ha lanzado su canal de YouTube, su podcast. Por lo que hemos conversado, también puedo deducir que es una buena madre. Linda, guapísima”, comentó Hart en esa misma grabación.

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El programa de espectáculos 'Magaly TV La Firme' presentó un avance televisivo que muestra a Shirley Arica y Mario Hart ingresando a una vivienda en horas de la madrugada. La secuencia expone a ambas figuras del espectáculo peruano caminando en la vía pública antes de entrar a un inmueble pasadas las 4:00 horas, tras semanas de especulaciones sobre un acercamiento entre ambos en espacios digitales. Video: Instagram ATV / Magaly TV La Firme

El intercambio incluyó además un brindis que generó comentarios entre los seguidores de ambos. “Salud Shirley, ¿pero por qué?”, preguntó Hart durante la cena, a lo que la modelo respondió: “Por nosotros”. Tras la difusión de ese encuentro, Arica reconoció públicamente que el piloto había llamado su atención, aunque evitó confirmar la existencia de una relación sentimental entre ambos.

Hart había negado previamente que la relación fuera más allá de una entrevista

Consultado semanas atrás sobre su vínculo con Arica, Hart restó importancia a los rumores que ya circulaban en ese momento. Durante una edición de su podcast ‘Sin más que decir’, el piloto fue interrogado sobre el destino que tomó la noche en que grabó la entrevista con la modelo. “Calabaza, cada uno para su casa. Eso habrá terminado a las 10 de la noche, no estaba pendiente de la hora”, respondió Hart ante las preguntas de sus compañeros de set, entre ellos María Pía Copello, Israel Dreyfus y Ethel Pozo.

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Daniella Cillóniz, amiga cercana del piloto, también se refirió públicamente a la cercanía entre ambos y reveló parte de una conversación directa que sostuvo con Hart sobre el tema. “Veo que hay un shippeo bravo ahí, que se están coqueteando públicamente, que hay química y ahí algo se cocina de todas maneras”, sostuvo Cillóniz, quien añadió que, al preguntarle directamente si le gustaba la modelo, el piloto le respondió que la consideraba “una chica muy guapa”.

Shirley Arica y Mario Hart comparten un momento especial durante una cena, revelando lo que aprecian el uno del otro y brindando por ellos. Descubre los detalles de su conversación. Video: YouTube Shilar Network

Hart confirmó su separación de Korina Rivadeneira en julio de este año

El posible acercamiento con Arica se produce varios meses después de que Hart confirmara públicamente el fin de su relación con Korina Rivadeneira, madre de sus dos hijos. “Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algunos meses que llegó a su fin”, declaró el piloto en julio, durante una edición de ‘Sin más que decir’, donde precisó que la separación se oficializó en enero de este año tras una relación de diez años.

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En esa misma entrevista, Hart descartó que la ruptura respondiera a una infidelidad o a la intervención de terceras personas. “Lo que más tranquilo nos deja a los dos es que no hubieron terceros, que no hubo nada externo que haya influenciado en nuestra decisión”, afirmó el piloto en julio, en declaraciones que ofreció precisamente durante una entrevista en el podcast de la propia Arica.

¡Se acabó el amor! Mario Hart se sincera en el programa "Sin Que Decir" y anuncia oficialmente su separación de Korina Rivadeneira. Descubre todos los detalles de la ruptura y cómo están manejando la situación como padres.

Posteriormente, en agosto, Korina Rivadeneira ofreció su versión sobre el fin de la relación y precisó que la decisión de separarse correspondió a Hart. “Quien terminó la relación fue Mario. Él decidió darle fin a la separación y no solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades”, señaló la modelo venezolana, quien también detalló las dificultades personales que atravesó durante el último año del vínculo. Hasta el momento, ni Arica ni Hart se han pronunciado sobre las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’.

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