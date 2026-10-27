Perú Deportes

Ignacio Buse debuta en el ATP 500 de Viena ante el francés Adrian Mannarino: así va el historial entre ambos

El partido marca el regreso del peruano a la competencia europea tras dos caídas seguidas en la gira asiática, donde no pudo superar la primera ronda ni en Pekín ni en Shanghái

Ignacio Buse – Adrian Mannarino - ATP 500 Viena – Perú – deportes – 26 octubre
El tenista peruano, 32.° del ranking mundial, abre su participación en el Erste Bank Open este martes desde las 9:00 a. m. (hora peruana) en la cancha Glaubandich Court, con el antecedente de haberle ganado al zurdo francés en Madrid. (Difusión)
Guardar

Ignacio Buse abre su camino en el Erste Bank Open de Viena —torneo ATP 500 disputado sobre superficie dura bajo techo— con un duelo ante el francés Adrian Mannarino programado para no antes de las 9:00 a. m. (hora peruana) de este martes 27 de octubre.

El peruano, primera raqueta nacional y 32.° del mundo, necesita un triunfo para instalarse en los octavos de final del certamen austríaco y dejar atrás un tramo reciente de la temporada marcado por eliminaciones tempranas.

PUBLICIDAD

El encuentro se disputará en la cancha Glaubandich Court del recinto vienés. Mannarino, ubicado en el puesto 73 del ranking ATP, llega con rodaje competitivo reciente: disputó la clasificación del propio torneo y acumuló participaciones en el circuito en las semanas previas, incluida una presencia en los cuartos de final del ATP 250 Libéma Open. Su condición de zurdo y su extensa trayectoria profesional lo convierten en un adversario que demandará atención táctica del peruano desde el primer juego.

El antecedente directo que favorece al peruano

Ignacio Buse – Adrian Mannarino - ATP 500 Viena – Perú – deportes – 26 octubre
Ignacio Buse afrontará su debut en Viena con un antecedente favorable ante Adrian Mannarino. El peruano venció al francés por 6-4 y 6-2 en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid, disputado en abril. (Difusión)

El historial entre ambos ofrece un dato alentador para el lado peruano. En abril de este año, durante la primera ronda del Masters 1000 de Madrid, Buse derrotó al francés con parciales de 6-4 y 6-2, en una actuación que evidenció superioridad desde el fondo de la cancha. Ese resultado es el único precedente directo registrado entre los dos tenistas y constituye el único punto de referencia concreto para proyectar el duelo de este martes en Austria.

PUBLICIDAD

Repetir aquella performance no será tarea sencilla. Las condiciones de una pista dura bajo techo en Viena difieren del entorno del Mutua Madrid Open, y Mannarino llega con mayor ritmo que en aquella ocasión. Aun así, el antecedente refuerza la confianza del equipo peruano de cara a un partido que puede marcar el tono del resto de la participación de Buse en el torneo.

Una victoria ante el francés significaría el acceso a los octavos de final, ronda en la que el nivel de los rivales potenciales se eleva de manera considerable en un cuadro que reúne a varias de las principales figuras del circuito mundial.

Dos derrotas en Asia que pesan en el arranque europeo

Ignacio Buse – Adrian Mannarino - ATP 500 Viena – Perú – deportes – 26 octubre
La gira asiática dejó resultados adversos para Ignacio Buse, quien cayó en sus últimas participaciones en Pekín y Shanghái. El debut en Viena representa una nueva oportunidad para recuperar confianza y sumar puntos en el ranking mundial. (Difusión)

El debut en Viena llega en un momento en que Buse necesita recuperar sensaciones. Durante la gira asiática, el peruano acumuló dos eliminaciones consecutivas que frenaron su impulso en la recta final de la temporada. En el ATP 500 de Pekín cayó ante el francés Quentin Halys, y semanas después, en el Masters 1000 de Shanghái, fue superado por el belga Zizou Bergs. Ninguno de los dos resultados le permitió sumar puntos significativos ni ganar confianza de cara a los compromisos siguientes.

El Erste Bank Open aparece, en ese contexto, como una oportunidad concreta para revertir esa tendencia. La superficie —pista dura bajo techo— es la misma que se utiliza en los torneos de final de año, lo que convierte al certamen austríaco también en un escenario de preparación para los últimos compromisos de la temporada. Para Buse, cada victoria en esta etapa tiene un doble valor: sumar puntos en el ranking y recuperar el nivel competitivo que lo llevó al puesto 32 del mundo.

Un torneo de alto voltaje con Alcaraz entre los favoritos

Ignacio Buse – Adrian Mannarino - ATP 500 Viena – Perú – deportes – 26 octubre
El ATP 500 de Viena reúne a figuras destacadas del circuito, entre ellas el español Carlos Alcaraz, uno de los principales candidatos al título. En ese escenario, Ignacio Buse buscará avanzar desde su debut ante el francés Adrian Mannarino. (Difusión)

El Erste Bank Open de Viena no es un torneo menor. La categoría ATP 500 y la ubicación en el calendario —semanas antes del cierre de la temporada regular— convocan a buena parte de la élite del circuito. Entre las figuras presentes figura el español Carlos Alcaraz, tercero en el ranking mundial, quien llega al certamen con el objetivo de conquistar su cuarto título en lo que va del año.

La presencia de jugadores de ese calibre eleva la exigencia general del cuadro y pone en perspectiva el desafío que enfrenta Buse. Para el peruano, avanzar en un torneo de esta envergadura implicaría consolidar su lugar entre los mejores 35 del mundo y afirmar que su crecimiento en la élite del tenis profesional tiene sustento real. El primer paso está en la cancha Glaubandich Court, ante un Mannarino al que ya venció una vez este año y al que deberá volver a superar si quiere seguir en carrera en Austria.

Temas Relacionados

Ignacio BuseTenis peruanoperu–deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Richard Pellejero, motivado para lograr un hito en la Liga 1 2026: “Sport Huancayo está enfocado en conseguir algo importante”

El entrenador uruguayo sostiene que el pleno de victorias en el Torneo Clausura (7) permite que el grupo se aferre a un sueño. “El grupo está en la historia del club”, sostuvo

Richard Pellejero, motivado para lograr un hito en la Liga 1 2026: “Sport Huancayo está enfocado en conseguir algo importante”

El llamado de Joel Raffo antes del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima: “Tenemos una final en tres días”

El plantel rimense se congregó en Las Nazarenas para participar de la misa en honor al Señor de los Milagros, en un gesto de unidad antes del choque decisivo del jueves 29 de octubre

El llamado de Joel Raffo antes del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima: “Tenemos una final en tres días”

El árbitro que la CONAR designó para el duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Clausura de la Liga 1 2026

El cotejo define quién sigue con chances reales de alcanzar al puntero Sport Huancayo en el Clausura 2026. Celestes y blanquiazules no pueden permitirse otro tropiezo si quieren mantenerse en la pelea por el título

El árbitro que la CONAR designó para el duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Clausura de la Liga 1 2026

Facundo Callejo, dispuesto nuevamente a plantar batalla en tabla de goleo de Liga 1 2026 con Cusco FC: “En la lucha”

El ‘Facu’ ha alcanzado los 18 goles con los ‘dorados’, repartidos en ocho durante el Torneo Apertura y diez por el Torneo Clausura. Su impecable marcha lo pone a la altura de Eryc Castillo, artillero revelación del año

Facundo Callejo, dispuesto nuevamente a plantar batalla en tabla de goleo de Liga 1 2026 con Cusco FC: “En la lucha”

El deseo de Federico Girotti para la temporada 2027 con Alianza Lima: “Se están logrando cosas muy buenas este año”

Tras una nueva victoria fuera de casa, el delantero valoró el rendimiento colectivo del equipo, descartó la controversia en torno a uno de los goles y apuntó al título del Clausura como meta inmediata

El deseo de Federico Girotti para la temporada 2027 con Alianza Lima: “Se están logrando cosas muy buenas este año”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori anuncia operativos constantes en penales para desmantelar antenas ilegales vinculadas a extorsiones

Keiko Fujimori anuncia operativos constantes en penales para desmantelar antenas ilegales vinculadas a extorsiones

OBRAS podría sumar a Jorge Gavidia luego de su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “Todas las posibilidades están abiertas”

No habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison: JEE rechaza pedido de Avanza País

Senador Jorge Gavidia anuncia su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “No puedo seguir haciendo más daño”

Exasesor de Catherin Palomino la acusa de presuntos cobros a trabajadores y pagos por obras públicas: “Ese es el negocio”

ENTRETENIMIENTO

Shirley Arica y Mario Hart son captados juntos en 'Magaly TV La Firme': "En el mismo depa y de madrugada"

Shirley Arica y Mario Hart son captados juntos en 'Magaly TV La Firme': "En el mismo depa y de madrugada"

Abogado de Andrea San Martín cuestiona a Rosario Sasieta en ‘América Hoy’: “Hay que ser más responsables”

Maluma genera expectativa en sus fans peruanos: "Loco x volver a Perú", escribió el cantante colombiano en redes sociales

Juan Víctor Sánchez cortó la comunicación con Andrea San Martín al escuchar mencionar la conciliación

Magaly Medina y Paolo Guerrero coincidieron en la Plaza de Acho: así fueron captados

DEPORTES

Richard Pellejero, motivado para lograr un hito en la Liga 1 2026: “Sport Huancayo está enfocado en conseguir algo importante”

Richard Pellejero, motivado para lograr un hito en la Liga 1 2026: “Sport Huancayo está enfocado en conseguir algo importante”

El llamado de Joel Raffo antes del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima: “Tenemos una final en tres días”

El árbitro que la CONAR designó para el duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Clausura de la Liga 1 2026

Facundo Callejo, dispuesto nuevamente a plantar batalla en tabla de goleo de Liga 1 2026 con Cusco FC: “En la lucha”

El deseo de Federico Girotti para la temporada 2027 con Alianza Lima: “Se están logrando cosas muy buenas este año”