Perú Deportes

Diego Enríquez alcanzó los 100 partidos oficiales como portero de Sporting Cristal, institución que apostó por su formación

Nacido en Apurímac, el guardameta, de 24 años, se trasladó en una etapa muy temprana de su vida a Lima con la intención de ser futbolista. Sus aptitudes fueron valoradas por el Rímac cuando era adolescente

Diego Enríquez lleva tres temporadas ininterrumpidas asentado como el portero de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
Diego Enríquez lleva tres temporadas ininterrumpidas asentado como el portero de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
Guardar

Diego Enríquez ha vivido una jornada muy especial el pasado fin de semana al totalizar 100 partidos oficiales vistiendo la camiseta de Sporting Cristal, club que no solo lo formó como arquero, también como persona desde que su unió a las canteras siendo un menor de edad.

La institución del Rímac valoró la marca del peruano en una publicación difundida en distintas señales sociales: “100 partidos oficiales con la celeste. Nuestro golero, canterano de nuestro fútbol formativo, alcanzó esta cifra en la victoria contra UTC. A seguir dejando todo en la cancha”.

PUBLICIDAD

Diego Enríquez se adueñó del arco de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión
Diego Enríquez se adueñó del arco de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

El registro alcanzado por Diego Enríquez, actualmente el guardameta inamovible en Cristal, encontró una importante reacción tanto en hinchas como en compañeros de plantel; Miguel Araujo, Anderson Villacorta, Santiago González, Christofer Gonzales y Renato Solís, su competencia por el puesto, aplaudieron el logro alcanzado.

Nacido en Apurímac, Enríquez es un grato caso de superación y pasión. Siendo muy pequeño se decantó por el fútbol, sobre todo en la demarcación de arquero, pese a que en sus inicios en una academia de Abancay se posicionaba como delantero solo para convencer a su padre hasta que se marchara del centro deportivo.

PUBLICIDAD

El arquero peruano salvó el arco 'celeste' ante el disparo de Lucas Colitto. (Video: L1 MAX)

Motivado por hacer realidad su anhelo de ser futbolista profesional, Diego se trasladó a la capital y entrando en la adolescencia se probó en las academias de Sporting Cristal, en cuyos gramados ofreció una proyección destacada que le permitió mantenerse en las categorías menores hasta que llegó a la élite.

Aunque ese camino fue más que complicado. Ante la falta de oportunidades, sobre todo por la consolidación de otros guardametas, el joven talento, ya con 18 años encima, aceptó abrirse a otros horizontes para hacerse un camino. Así las cosas, se marchó cedido a Cienciano, en 2020, pero no vio acción.

Diego Enríquez será el reemplazo del lesionado Renato Solís en el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos.
Diego Enríquez ocupó el titularato en portería de Sporting Cristal con 22 años. - Crédito: Composición Infobae

Lejos de desmotivarse, Diego Enríquez, acompañado de su entorno empresarial y familiar, se mantuvo firme en la línea de cesiones y cayó de pie a Cusco FC al año siguiente. Allí hizo su debut en Primera División y fue alternando por el puesto hasta sumar 11 apariciones.

Lo mejor, no obstante, llegó entre el 2022 y 2023 cuando se unió al proyecto del Deportivo Binacional, en cuyas filas se constituyó como un referente pese a su edad. Durante esa experiencia disputó 68 partidos ligueros y, además, participó por primera vez en la Copa Sudamericana.

Sebastián Rodríguez no pudo con el portero de los 'celestes'. (Video: L1 Max)

Con mayor hechura y recorrido en la Liga 1, Sporting Cristal decidió reclutar nuevamente a Diego Enríquez. La idea inicial era que sea el relevo de Renato Solís en el periodo 2024, pero una lesión del titular le abrió el paso en el Torneo Apertura para que asumiera la responsabilidad de velar por la seguridad del arco.

Si bien, inicialmente, Enríquez era la alternativa para suplir la baja de Solís, muy pronto evidenció un nivel impresionante que fue creciendo mes a mes y que le permitió establecerse como el ‘1’ incontestable de Sporting Cristal tanto en aquel periodo como en los siguientes. Con 24 años, y una larga carrera por delante, quiere seguir en alza hasta coronarse campeón con el que club de su corazón.

Temas Relacionados

Diego EnríquezSporting CristalLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima consigue un registro favorable en la altura: por primera vez venció a dos clubes del Cusco en una misma temporada

No solo los ‘íntimos’ son imbatibles en plazas de altitud, también son superiores en muchos casos, como ha quedado evidenciado en los triunfos contra Cienciano y Cusco FC

Alianza Lima consigue un registro favorable en la altura: por primera vez venció a dos clubes del Cusco en una misma temporada

Ricardo Betocchi fulminó a Franco Velazco tras el empate entre Universitario vs Melgar: “Tiene menos fútbol que una novela”

El administrador del ‘Dominó’ no solo refutó las críticas deportivas e institucionales del directivo merengue, sino que le devolvió el argumento financiero con una cifra que, según él, deja en evidencia la contradicción

Ricardo Betocchi fulminó a Franco Velazco tras el empate entre Universitario vs Melgar: “Tiene menos fútbol que una novela”

Ricardo Bettocchi defiende a Miguel Rondelli y arremete contra L1MAX: “¿Es el canal del fútbol peruano o es el canal del fútbol menos FBC Melgar?”

El administrador del club de Arequipa se ha mostrado muy mortificado por el trato de la emisora principal de la Liga 1 hacia la institución, tras la polémica acontecida por el empate a dos contra la ‘U’ y la fuerte alocución del entrenador argentino en comparecencia

Ricardo Bettocchi defiende a Miguel Rondelli y arremete contra L1MAX: “¿Es el canal del fútbol peruano o es el canal del fútbol menos FBC Melgar?”

El estadio que prefiere Leandro Sosa para el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por Torneo Clausura: “No nos sobra nada”

El uruguayo también explicó cómo Miguel Araujo y Yoshimar Yotún contribuyen al crecimiento del equipo en plena lucha por el campeonato

El estadio que prefiere Leandro Sosa para el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por Torneo Clausura: “No nos sobra nada”

Las burlas de Alianza Atlético tras ganar tres veces seguidas a Sport Boys en menos de dos semanas: “KO del ‘Vendaval’”

El “Vendaval del Norte” convirtió a Sport Boys en su víctima favorita de la temporada y, de paso, se instaló como candidato al título del Torneo Clausura 2026 con 22 puntos en la tabla

Las burlas de Alianza Atlético tras ganar tres veces seguidas a Sport Boys en menos de dos semanas: “KO del ‘Vendaval’”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori registra la mayor caída de aprobación entre presidentes de América Latina, según sondeo

Keiko Fujimori registra la mayor caída de aprobación entre presidentes de América Latina, según sondeo

Keiko Fujimori se inspira en Bukele para llevar su modelo a colegios: “Hombrecitos con pelo corto y prohibido maquillarse”

Francis Allison plantea una segunda vuelta en elecciones municipales para Lima: “Absolutamente válido”

Minedu detalla qué actos graves y muy graves podrían motivar expulsión de alumnos: uso de celular y extorsión están en lista

Alcalde de Lima sería designado por el Concejo Metropolitano controlado por Renovación Popular, según representante del JNE

ENTRETENIMIENTO

Carol Reali, ‘Cachaza’, revela en qué país dará a luz y dónde vivirá con su primer hijo junto a André Bankoff

Carol Reali, ‘Cachaza’, revela en qué país dará a luz y dónde vivirá con su primer hijo junto a André Bankoff

Ric La Torre sorprendió a una joven huancaína y a su madre al regalarles entradas para el último concierto de BTS en Lima

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, dio a luz a su primera bebé: “Mi pequeño amor”

Diana Sánchez aseguró que su salida de ‘Esto es guerra’ ocurrió tras exponer favoritismo hacia Angie Arizaga

V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”

DEPORTES

Alianza Lima consigue un registro favorable en la altura: por primera vez venció a dos clubes del Cusco en una misma temporada

Alianza Lima consigue un registro favorable en la altura: por primera vez venció a dos clubes del Cusco en una misma temporada

Ricardo Betocchi fulminó a Franco Velazco tras el empate entre Universitario vs Melgar: “Tiene menos fútbol que una novela”

Ricardo Bettocchi defiende a Miguel Rondelli y arremete contra L1MAX: “¿Es el canal del fútbol peruano o es el canal del fútbol menos FBC Melgar?”

El estadio que prefiere Leandro Sosa para el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por Torneo Clausura: “No nos sobra nada”

Las burlas de Alianza Atlético tras ganar tres veces seguidas a Sport Boys en menos de dos semanas: “KO del ‘Vendaval’”