Diego Enríquez alcanzó los 100 partidos oficiales como portero de Sporting Cristal, institución que apostó por su formación

Diego Enríquez lleva tres temporadas ininterrumpidas asentado como el portero de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

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Diego Enríquez ha vivido una jornada muy especial el pasado fin de semana al totalizar 100 partidos oficiales vistiendo la camiseta de Sporting Cristal, club que no solo lo formó como arquero, también como persona desde que su unió a las canteras siendo un menor de edad.

La institución del Rímac valoró la marca del peruano en una publicación difundida en distintas señales sociales: “100 partidos oficiales con la celeste. Nuestro golero, canterano de nuestro fútbol formativo, alcanzó esta cifra en la victoria contra UTC. A seguir dejando todo en la cancha”.

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Diego Enríquez se adueñó del arco de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

El registro alcanzado por Diego Enríquez, actualmente el guardameta inamovible en Cristal, encontró una importante reacción tanto en hinchas como en compañeros de plantel; Miguel Araujo, Anderson Villacorta, Santiago González, Christofer Gonzales y Renato Solís, su competencia por el puesto, aplaudieron el logro alcanzado.

Nacido en Apurímac, Enríquez es un grato caso de superación y pasión. Siendo muy pequeño se decantó por el fútbol, sobre todo en la demarcación de arquero, pese a que en sus inicios en una academia de Abancay se posicionaba como delantero solo para convencer a su padre hasta que se marchara del centro deportivo.

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El arquero peruano salvó el arco 'celeste' ante el disparo de Lucas Colitto. (Video: L1 MAX)

Motivado por hacer realidad su anhelo de ser futbolista profesional, Diego se trasladó a la capital y entrando en la adolescencia se probó en las academias de Sporting Cristal, en cuyos gramados ofreció una proyección destacada que le permitió mantenerse en las categorías menores hasta que llegó a la élite.

Aunque ese camino fue más que complicado. Ante la falta de oportunidades, sobre todo por la consolidación de otros guardametas, el joven talento, ya con 18 años encima, aceptó abrirse a otros horizontes para hacerse un camino. Así las cosas, se marchó cedido a Cienciano, en 2020, pero no vio acción.

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Diego Enríquez ocupó el titularato en portería de Sporting Cristal con 22 años. - Crédito: Composición Infobae

Lejos de desmotivarse, Diego Enríquez, acompañado de su entorno empresarial y familiar, se mantuvo firme en la línea de cesiones y cayó de pie a Cusco FC al año siguiente. Allí hizo su debut en Primera División y fue alternando por el puesto hasta sumar 11 apariciones.

Lo mejor, no obstante, llegó entre el 2022 y 2023 cuando se unió al proyecto del Deportivo Binacional, en cuyas filas se constituyó como un referente pese a su edad. Durante esa experiencia disputó 68 partidos ligueros y, además, participó por primera vez en la Copa Sudamericana.

Sebastián Rodríguez no pudo con el portero de los 'celestes'. (Video: L1 Max)

Con mayor hechura y recorrido en la Liga 1, Sporting Cristal decidió reclutar nuevamente a Diego Enríquez. La idea inicial era que sea el relevo de Renato Solís en el periodo 2024, pero una lesión del titular le abrió el paso en el Torneo Apertura para que asumiera la responsabilidad de velar por la seguridad del arco.

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Si bien, inicialmente, Enríquez era la alternativa para suplir la baja de Solís, muy pronto evidenció un nivel impresionante que fue creciendo mes a mes y que le permitió establecerse como el ‘1’ incontestable de Sporting Cristal tanto en aquel periodo como en los siguientes. Con 24 años, y una larga carrera por delante, quiere seguir en alza hasta coronarse campeón con el que club de su corazón.