El árbitro que la CONAR designó para el duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Clausura de la Liga 1 2026

El referí peruano llega al encuentro con un historial de cinco clásicos modernos previos y dos finales de Liga 1 en su palmarés. Será apenas su segunda actuación como árbitro principal en el Alberto Gallardo durante 2026. (Liga 1)

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El partido más esperado de la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 es el Sporting Cristal y Alianza Lima y ya tiene árbitro confirmado. La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer las designaciones para todos los encuentros de la fecha y reservó al juez con categoría FIFA Kevin Ortega para el choque entre celestes y blanquiazules, previsto para el jueves 29 de octubre a las 3:30 p.m. en el Estadio Alberto Gallardo.

Joel Alarcón estará al frente del videoarbitraje. El encuentro es determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la segunda mitad de la temporada, ya que los dos se ubican por detrás del líder Sport Huancayo en la tabla del certamen.

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Kevin Ortega, un conocido del clásico moderno

Kevin Ortega fue elegido para impartir justicia en el Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la fecha 14 del Clausura. El árbitro FIFA dirigirá por sexta vez un enfrentamiento entre celestes y blanquiazules. (CONAR)

La designación de Ortega no es casual ni novedosa: el referí peruano acumula una extensa trayectoria en los enfrentamientos entre celestes y blanquiazules. El jueves será la sexta vez que conduzca un duelo directo entre Sporting Cristal y Alianza Lima, lo que lo convierte en el árbitro más experimentado del país para este tipo de compromisos.

Su historial en estos enfrentamientos incluye la segunda final de la Liga 1 de 2021, un partido que concluyó sin goles y que forma parte de los antecedentes más exigentes de su carrera. Ortega conoce de primera mano la intensidad que genera la rivalidad entre ambas instituciones y la presión que recae sobre el cuerpo arbitral en cada uno de estos cotejos.

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En lo que va de 2026, el colegiado acumula cuatro partidos dirigidos a Sporting Cristal. El del jueves será el quinto. Además, es apenas la segunda vez en el año que arbitrará a los rimenses como locales en el Alberto Gallardo, el estadio donde los celestes ejercen de anfitriones para este clásico moderno.

El equipo arbitral completo quedó conformado de la siguiente manera: Jesús Sánchez como primer asistente, Leoncio Benites como segundo asistente, Bautista Chamber en el rol de cuarto árbitro y Joel Alarcón al mando del VAR.

El contexto deportivo del choque

Sporting Cristal y Alianza Lima afrontarán un duelo clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026. Ambos necesitan sumar para acercarse a Sport Huancayo, líder del campeonato, en una fecha que puede mover la tabla. (Liga 1)

Tanto Sporting Cristal como Alianza Lima llegan a este partido con la necesidad imperiosa de conseguir los tres puntos. El líder del Clausura, Sport Huancayo, abre la jornada el martes 27 de octubre ante Juan Pablo II, y cualquier tropiezo del puntero podría abrir una ventana de oportunidad para los perseguidores.

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Alianza Lima llega al Alberto Gallardo tras vencer 1-0 al CD Moquegua en su último compromiso. Los blanquiazules buscarán trasladar ese rendimiento a un escenario de mayor exigencia. Por su parte, los celestes tendrán el aliciente de jugar ante su público, aunque la condición de local en un clásico no siempre garantiza ventaja.

Una victoria de cualquiera de los dos equipos los acercaría al líder y mantendría viva la disputa por el primer puesto. Una caída, en cambio, podría resultar casi definitiva para sus chances de pelear el título del segundo torneo de la temporada.

El partido podrá seguirse en la señal exclusiva de L1 MAX —anteriormente conocida como Liga 1 MAX—, disponible en las grillas de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable. También habrá transmisión vía streaming a través de las plataformas DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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La programación arbitral completa de la fecha 14

La Conar oficializó las designaciones arbitrales para la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, que se disputará entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre. Kevin Ortega encabezará el equipo arbitral del clásico moderno (CONAR)

La jornada 14 del Clausura se extenderá entre el martes 27 de octubre y el miércoles 4 de noviembre, con nueve partidos distribuidos en cuatro días de competencia.

Martes 27 de octubre

3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Sport Huancayo — CD Juan Pablo II College (Bruno Pérez, FIFA)

Miércoles 28 de octubre

11:00 a.m. | ADT vs. CD Moquegua — Estadio Unión Tarma (Jordi Espinoza, FIFA)

1:15 p.m. | FC Cajamarca vs. UTC — Estadio Héroes de San Ramón (Edwin Ordóñez, FIFA)

3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso — Estadio Campeones del 36 (Daniel Ureta, FIFA)

7:00 p.m. | Cienciano vs. Atlético Grau — Estadio Garcilaso de la Vega (Michael Espinoza, FIFA)

Jueves 29 de octubre

1:00 p.m. | Los Chankas vs. Cusco FC — Estadio Los Chankas (Sebastián Lozano, Conar)

3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Lima — Estadio Alberto Gallardo (Kevin Ortega, FIFA)

7:30 p.m. | FBC Melgar vs. Comerciantes Unidos — Estadio Monumental UNSA (Rudy Méndez, Conar)

Miércoles 4 de noviembre

8:30 p.m. | Universitario vs. Sport Boys — Estadio Monumental U (Micke Palomino, Conar)