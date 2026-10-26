Cinco asesinatos en 24 horas: ataques armados golpean Lima y Callao durante el estado de emergencia

Cinco personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas durante una serie de ataques armados en Lima y Callao. (Infobae)

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Cinco personas fueron asesinadas y al menos tres resultaron heridas en ataques armados registrados el domingo 25 de octubre en Lima y Callao. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de ambas jurisdicciones y dejaron entre las víctimas mortales al animador Romario Cartagena, quien fue baleado en el jirón Loreto, en el Rímac.

Uno de los ataques con mayor número de víctimas ocurrió alrededor de las 19:15 horas en la cuadra nueve del jirón Loreto. Según los testimonios recogidos tras el crimen, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo, ingresó al lugar y abrió fuego contra las personas que se encontraban allí.

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El ataque dejó dos muertos y un herido. Entre las víctimas se encontraban Romario Cartagena y Lisbeth Tamayo Guerrero, de 27 años. En tanto, Víctor Ramírez Guerrero resultó herido y fue trasladado al hospital Canto Grande, donde permanecía en estado crítico.

El ataque en el Rímac dejó dos muertos y un herido

La balacera en el jirón Loreto formó parte de una jornada marcada por varios crímenes con armas de fuego. El hecho ocurrió en una zona del Rímac y movilizó a agentes policiales, quienes llegaron para realizar las diligencias correspondientes.

La información recogida indica que los atacantes se desplazaban en motocicleta. Uno de ellos ingresó al inmueble o espacio donde estaban las víctimas antes de disparar. La ráfaga alcanzó a tres personas y dejó dos fallecidos.

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El animador Romario Cartagena fue una de las víctimas mortales de este ataque. Lisbeth Tamayo Guerrero también murió a causa de los disparos. Víctor Ramírez Guerrero recibió impactos de bala y fue llevado al hospital Canto Grande.

Un hombre fue asesinado cuando conducía en Oquendo

Otro crimen se registró en Oquendo, donde Gonzalo García Pío, de 55 años, fue asesinado a tiros cuando conducía su vehículo. El ataque ocurrió cerca de las 16:20 horas, en la intersección de las avenidas Los Alisos y Micaela Bastidas.

El hombre recibió disparos mientras manejaba por la zona. El caso se sumó a los hechos violentos reportados durante el domingo en distintos sectores de Lima y Callao.

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En otro episodio, un hombre fue atacado cuando se dirigía a una vivienda cercana a su domicilio. Los vecinos salieron para auxiliarlo y lo trasladaron a un centro de salud de la zona, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Un baleado llegó sin vida a una posta de Puente Piedra

En Pachacútec, Ventanilla, otro hombre fue baleado y trasladado a la posta médica de Puente Piedra. Al parecer, llegó sin vida al establecimiento de salud.

A estos casos se añadió el asesinato de un hombre que recibió un disparo en la cabeza cuando salía de una reunión. El crimen ocurrió en un asentamiento humano ubicado en una zona limítrofe con San Martín de Porres.

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Los cinco asesinatos ocurrieron en menos de 24 horas, según el recuento de los ataques registrados durante el domingo 25 de octubre. Además de los fallecidos, al menos tres personas resultaron heridas en los distintos episodios reportados.

El Gobierno mantenía el estado de emergencia por otros 60 días

Los crímenes ocurrieron mientras el Gobierno mantenía por otros 60 días el estado de emergencia. La Policía Nacional del Perú (PNP) estaba a cargo del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

La medida incluía restricciones previstas en el régimen de emergencia y operativos focalizados en zonas identificadas mediante información de inteligencia, estadísticas y mapas del delito. Los ataques registrados en el Rímac, Oquendo, Pachacútec y otros sectores de Lima y Callao quedaron bajo investigación.

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