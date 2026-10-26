Perú

Misa del papa León XIV en Lima: horarios, accesos y recomendaciones para llegar a Las Palmas

La Base Aérea recibirá a los fieles desde la noche anterior a la celebración. Cada asistente tendrá una puerta y horario de ingreso asignados, mientras la organización recomienda planificar el traslado y priorizar el transporte público.

Un dignatario religioso con mitra y báculo saluda con la mano frente a una multitud reunida ante una estructura blanca al aire libre
El papa León XIV ofrecerá una misa en la Base Aérea Las Palmas, recinto que espera recibir más de un millón de fieles.
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La misa que presidirá el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, implicará una movilización que comenzará varias horas antes de la ceremonia. La organización confirmó que los accesos al recinto estarán habilitados desde la noche del domingo 15 de noviembre para permitir el ingreso progresivo de los asistentes durante la madrugada.

Las puertas abrirán a las 10:00 p. m. del domingo 15, mientras que la Santa Misa de clausura está programada para las 10:30 a. m. del lunes 16 de noviembre. Sin embargo, esto no significa que todos los asistentes puedan presentarse a cualquier hora: cada entrada indicará tanto el momento como la puerta por la que corresponde ingresar.

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La recomendación oficial es revisar con anticipación esa información y planificar el desplazamiento, debido a que se prevén restricciones vehiculares y una elevada concentración de personas en los alrededores de la base aérea.

La producción del Arzobispado presenta testimonios sobre los actos programados, el recuerdo de la ayuda durante la pandemia y el llamado a la paz formulado por Carlos Castillo| Foto: Arzobispo de Lima
La producción del Arzobispado presenta testimonios sobre los actos programados, el recuerdo de la ayuda durante la pandemia y el llamado a la paz formulado por Carlos Castillo| Foto: Arzobispo de Lima

¿Por dónde se ingresará a Las Palmas?

Cada boleto estará asociado a un bloque, una puerta y un horario de ingreso determinados. Por razones de seguridad y organización, los asistentes deberán utilizar exclusivamente el acceso consignado en su entrada.

En el control será necesario presentar el código QR, ya sea desde el teléfono celular o en una copia impresa, junto con el documento de identidad físico utilizado durante el registro. Para los ciudadanos extranjeros se aceptará el documento consignado al momento de obtener el boleto.

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Mapa esquemático con sectores numerados en color celeste, un recuadro verde para el escenario y círculos de acceso en los límites distritales
El plano de la Base Aérea Las Palmas señala los sectores numerados, el escenario y los accesos peatonales colindantes con Surco, Chorrillos y Barranco. (YouTube)

Quienes hayan solicitado varias entradas en una misma operación no tendrán que llegar necesariamente juntos. Cada integrante del grupo podrá ingresar por separado siempre que cuente con su boleto y documento.

Una vez dentro, el público deberá permanecer en el bloque seleccionado durante el registro. La entrada garantiza el acceso a ese sector, pero no corresponde a un asiento o espacio numerado.

Dos boletos blancos rectangulares con el texto Santa Misa Papa León XIV sobre un fondo beige con círculos difuminados
Dos boletos ilustrados con la inscripción de la Santa Misa del Papa León XIV señalan el acceso al acto litúrgico en la Base Aérea Las Palmas. (YouTube)

Transporte público y accesos especiales

La organización desaconseja llegar en vehículo particular. Para esa jornada están previstos cierres de vías y congestión en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, por lo que se recomienda utilizar transporte público y calcular con anticipación los tiempos de traslado.

Las personas con discapacidad o movilidad reducida dispondrán de un ingreso diferenciado por la Puerta N.º 2 y podrán acudir con un acompañante. Ambos deberán contar con su propia entrada. También habrá personal encargado de orientarlos hacia la zona habilitada.

Se permitirá el ingreso de sillas pequeñas y plegables únicamente para adultos mayores o personas que las necesiten por motivos de salud, siempre que no obstaculicen las zonas de circulación ni las rutas de evacuación.

Multitud sentada en sillas frente a un estrado blanco con una cruz elevada bajo un cielo despejado
Foto de archivo de miles de asistentes se congregaron frente al altar instalado en la Base Aérea Las Palmas en Lima durante la misa papal de 2018. (Andina)

Niños, adultos mayores y servicios dentro del recinto

Los menores de edad podrán asistir, pero deberán tener su propia entrada y documento de identidad y estar acompañados por sus padres o un tutor responsable. También se permitirá el ingreso de coches para niños de hasta cinco años.

En el caso de adultos mayores, la organización recomienda considerar previamente las horas de espera, el estado de salud y las condiciones climáticas. Para mujeres con embarazos de riesgo, la recomendación es priorizar su salud y la del bebé.

Obispos con vestiduras litúrgicas caminan junto a una valla de seguridad frente a una multitud congregada en un terreno despejado
Una procesión de obispos y sacerdotes avanza frente a miles de fieles reunidos en la Base Aérea Las Palmas de Lima durante la misa del papa Francisco en 2018. en este mismo escenario, el pontífice León XIV presidirá la Homilía del 16 de noviembre de 2026. (Andina)

Dentro de Las Palmas habrá puntos de hidratación, servicios higiénicos, espacios de atención médica y ambulancias distribuidos en distintos sectores.

Al terminar la misa, la salida también será progresiva. Los asistentes deberán seguir las indicaciones del personal y utilizar las rutas habilitadas, evitando correr, empujar o detenerse en las zonas destinadas a la circulación.

Con una apertura prevista más de doce horas antes del inicio de la ceremonia, la organización busca distribuir el ingreso del público y evitar concentraciones de última hora durante una de las actividades que congregará a mayor cantidad de fieles durante la visita de León XIV al Perú.

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