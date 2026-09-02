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Facundo Callejo admite que Cusco FC debe exhibir una mejor versión fuera de casa: “Lo que te permite pelear la Liga 1 es ganar de visitante”

El máximo goleador de la última edición del fútbol peruano ha reconocido que el aspecto capital para luchar en el circuito actual es triunfar en fortines ajenos con rendimientos superlativos

Facundo Callejo lucha nuevamente por ser el máximo anotador de la Liga 1. - Crédito: Cusco FC
Facundo Callejo lucha nuevamente por ser el máximo anotador de la Liga 1. - Crédito: Cusco FC
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Facundo Callejo, el ariete argentino que ha revolucionado la Liga 1 por su frecuencia goleadora, es consciente que Cusco FC necesita estabilizarse en materia de resultados no solo para mostrar un mejor rostro, también para seguir escalando posiciones en los frentes domésticos.

“La regularidad te la dan los puntos. Si ganas, vas a ser un equipo regular; si no lo haces, no. La idea es seguir ganando. Tenemos dos partidos más de locales y, si los sacamos adelante, podremos conseguir seis puntos importantes tanto para el Clausura como para la tabla acumulada”, declaró.

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Facundo Callejo confía en que Cusco FC reaccionará en la Copa Libertadores 2026. - Crédito: Difusión
Facundo Callejo suele llevar la capitanía en Cusco FC. - Crédito: Difusión

Asimismo, Callejo hizo hincapié en un aspecto palmario que marca un punto de inflexión: “Cuando salimos debemos tratar de jugar como lo hacemos en Cusco. Cuesta, porque cada equipo local sabe jugar en su casa, pero debemos estar más concentrados de visitante y hacer mejor las cosas. En definitiva, lo que te permite pelear el campeonato es ganar de visitante”.

En otro pasaje de su alocución, el delantero argentino especificó que “si hay alguien que no es egoísta, soy yo. Siempre trato de pregonar lo colectivo. Me alegro de que desde afuera se haya podido ver que nosotros pregonamos el grupo”.

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El delantero volvió a marcar con los cusqueños en el estadio la UNSA de Arequipa - Crédito: L1MAX.

Inquirido por su estado de momento, Facundo Callejo fue enfático: “Estoy bien. Un golpe en la rodilla me dejó afuera ante Garcilaso y en este último partido salí por un calambre, pero ya entrenamos bien y estamos a disposición”.

De momento, Cusco FC se ubica en una zona noble del Torneo Clausura 2026 que le permite ver con optimismo el futuro y proponerse a luchar por objetivos más grandes.

Cusco FC escaló posiciones tras superar a Cienciano y aparece en la 5ta plaza del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Cusco FC escaló posiciones tras superar a Cienciano y aparece en la 5ta plaza del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Callejo, goleador en estado puro

A pesar de un periodo vacilante en el SD Aucas, donde su promedio goleador fue escaso, Cusco FC apostó decididamente por su incorporación tras la aprobación de Miguel Rondelli. A su llegada, el delantero argentino se encontró bajo el escrutinio exigente de la afición, pero en muy poco tiempo se despuntó como artillero.

Partido a partido, el ‘Torero’ exhibía una condición de ‘killer’ extraordinaria. Decir que los goles se le caían de los bolsillos no era ninguna exageración. Su sola presencia, de hecho, revolucionó la Liga 1 2025 al tiempo que distintos clubes incluyeron su hoja de vida en agenda para tratativas futuras.

El Facu aborda los secretos de su irrupción en Cusco FC y cómo empezó a desenvolverse como artillero. Video: Paula Elizalde

Esa situación, sin embargo, jamás impidió que Callejo perdiera el foco. Su idea era entregarse al máximo a Cusco FC mientras que le asignaba a su entorno empresarial la responsabilidad de atender llamadas o sondeos de elencos interesados, en su mayoría los históricos del Perú.

Durante una entrevista con Infobae, el ‘Facu’ abordó con tranquilidad ese asunto: “Yo estoy cómodo acá ahora. Pero nunca se sabe el año que viene o el próximo. El fútbol es muy dinámico, pueden pasar muchas cosas”.

Facundo Callejo fue galardonado con el MVP de máximo goleador de Liga 1 2025. - Crédito: Difusión
Facundo Callejo fue galardonado con el MVP de máximo goleador de Liga 1 2025. - Crédito: Difusión

Culminada la pasada campaña, Callejo rompió sus propios moldes al apuntarse 25 goles en 33 presentaciones con Cusco FC; lo que le permitió distinguirse con el premio MVP de la Liga 1.

Aunque la actual temporada inició con el colapso en la Copa Libertadores y la irregularidad en el Torneo Apertura, el ‘Facu’ se espabiló rápido y se metió de lleno a sus labores ofensivas. Así las cosas, actualmente lucha por ubicarse en la cúspide de máximos goleadores con 14 dianas.

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