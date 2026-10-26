Perú

Empresaria abandona el Perú tras sufrir siete ataques armados por extorsión y amenazas de muerte de ‘Los Mexicanos’

La comerciante denunció que le exigieron hasta 100 mil soles y cuestionó el avance de la investigación, ante el temor de que los detenidos recuperen su libertad

La comerciante denunció que le exigieron hasta 100 mil soles y cuestionó el avance de la investigación, ante el temor de que los detenidos recuperen su libertad
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La empresaria Paola Atanasio decidió cerrar la empresa que construyó durante una década y abandonar el Perú tras denunciar que sufrió siete ataques contra su negocio en Barrios Altos, en el centro de Lima, además de amenazas de muerte y exigencias de dinero atribuidas a la banda criminal ‘Los Mexicanos’.

La economista, integrante de una familia de comerciantes, relató a Punto Final que comenzó a trabajar junto a sus padres en el centro de Lima y que, hace diez años, emprendió con su madre un negocio que empezó con una tienda y luego se expandió a la representación y distribución de marcas en la capital y zonas aledañas.

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Atanasio compró un almacén cerca de Cinco Esquinas, en Barrios Altos, para ampliar sus operaciones. Sin embargo, aseguró que el 15 de noviembre del año pasado comenzó una cadena de ataques que cambió su vida y la de sus trabajadores.

Ese día, una motocicleta se estacionó frente al local y sus ocupantes efectuaron tres disparos contra la puerta. Horas después, los cuatro teléfonos públicos de atención al cliente recibieron mensajes con fotografías de Atanasio y de su madre.

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Los ataques comenzaron el 15 de noviembre de 2025, cuando dispararon contra su almacén en Barrios Altos y enviaron fotografías de ella y de su madre a los teléfonos comerciales

“Te tocamos la puerta ‘Los Mexicanos’, vas a tener que pagar tu inscripción. Ve juntando la plata porque ya te vamos a decir cómo nos vas a pagar”, decía uno de los mensajes que recibió.

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La empresaria contó que un cuidador de autos de la zona se ofreció a intervenir, afirmó tener vínculos con quienes la amenazaban y, según su relato, le dijo que los extorsionadores exigían inicialmente 100 mil soles, aunque había logrado reducir el monto a 15 mil soles.

“Ellos querían verte cien mil, pero como son mis amigos, que yo he dicho que acá me tienen que respetar, porque si no nos vamos entre balazos. He negociado por ti quince mil nomás”, recordó que le dijo el supuesto intermediario.

Atanasio pagó ese monto con la expectativa de que las amenazas terminaran. No obstante, sostuvo que el 15 de enero recibió una nueva exigencia. El hombre volvió a contactarla y le indicó que debía entregar 12 mil soles a la organización y otros tres mil soles por sus gestiones.

Empresaria
La denuncia permitió la captura de dos presuntos integrantes de la banda, pero Atanasio aseguró que sufrió nuevos atentados, incluidos disparos y el lanzamiento de granadas

La denuncia derivó en la captura de dos hombres señalados como presuntos integrantes de la banda criminal. Sin embargo, los ataques continuaron y uno de ellos ocurrió el 6 de septiembre de 2026, cuando los agresores dispararon nuevamente contra el almacén.

Atanasio también denunció el lanzamiento de granadas y aseguró que las amenazas alcanzaron a su madre, sus trabajadores y su entorno familiar, una situación que le provocó una crisis nerviosa y requirió atención médica. “Yo nunca vi la muerte tan cercana, nunca. Es pensar en que quizás mañana no esté, o mi familia, mi mamá, mis trabajadores”, dijo.

También cuestionó el avance de la investigación fiscal y expresó temor ante la posibilidad de que los detenidos recuperen su libertad cuando venza el plazo de prisión preventiva. “¿Cómo es posible que alguien que lo han encontrado con dinero, con pistolas, que tenga denuncias ya de extorsión, siga libre?”, preguntó.

Tras diez años de trabajo, Atanasio resolvió dejar el país y cerrar una etapa marcada por la expansión de su negocio y el empleo que generaba. “¿Qué esperan? ¿Que haya una migración masiva de empresarios, de buenos elementos en el país?”, cuestionó.

El Ministerio Público registró 13.892 denuncias por extorsión entre enero y julio, con Lima y Trujillo entre las ciudades con mayor incidencia: la capital acumuló 5.635 casos y la ciudad norteña, capital de La Libertad, 1.625, según cifras del Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía.

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