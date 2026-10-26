Perú

INEN abre inscripciones para chequeo gratuito de próstata en Lima: quiénes pueden participar y cómo registrarse

En el Perú se registraron 8.553 nuevos casos de esta enfermedad en 2022, que representaron más de la cuarta parte de los diagnósticos oncológicos masculinos

Un médico con bata blanca y guantes azules junto a un hombre recostado bajo una sábana sobre una camilla en un consultorio médico.
Un médico urólogo examina a un paciente en una camilla clínica durante un control de próstata. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) abrió las inscripciones para mil hombres de 50 años a más que deseen acceder a una evaluación gratuita de próstata. La atención se realizará el domingo 8 de noviembre en la sede del instituto, ubicada en la avenida Angamos Este 2520, en el distrito de Surquillo.

La jornada forma parte de la séptima edición de la campaña Noviembre Azul, que este año se difunde bajo el lema “¡No lo postergues más! Si tienes 50 años a más, chequéate la próstata a tiempo”. Según informó la agencia Andina, la iniciativa busca que más hombres se sometan a una evaluación médica sin esperar la aparición de síntomas, dado que el cáncer de próstata puede avanzar de manera silenciosa en sus primeras etapas.

PUBLICIDAD

Hombres alineados en una acera junto a una reja metálica, varios con el pulgar hacia arriba y algunos con mascarilla.
Un grupo de hombres hace fila en la sede del INEN en Lima para acceder a una evaluación preventiva de próstata durante la campaña Noviembre Azul.

Recomendación de los especialistas

El doctor Víctor Destéfano Urrutia, especialista en urología oncológica y director ejecutivo del Departamento de Cirugía Urológica del INEN, remarcó la relevancia de acercarse a un control aunque no existan molestias previas. “Queremos que más hombres den el primer paso y se acerquen a una evaluación, aunque se sientan bien. El cáncer de próstata puede avanzar sin presentar síntomas en sus etapas iniciales; por eso, consultar a tiempo permite identificar posibles riesgos y determinar si se necesitan evaluaciones adicionales”, señaló el especialista, según la misma fuente.

La atención estará a cargo de profesionales del Departamento de Cirugía Urológica y contempla la prueba de antígeno prostático específico (PSA) junto con una evaluación física de la próstata, con entrega de resultados el mismo día de la consulta.

PUBLICIDAD

Una profesional con bata blanca, guantes y mascarilla extrae sangre del brazo de un hombre sentado con mascarilla protectora.
Una profesional de la salud extrae una muestra de sangre a un paciente durante una jornada de despistaje de cáncer de próstata organizada por el INEN en Lima.

Requisitos y cómo registrarse

El proceso comenzará con el registro o la verificación de los datos de cada participante. A continuación, se tomará una muestra de sangre para medir el PSA, examen que aporta información sobre la salud de la próstata. Luego, el participante pasará a consulta con un médico urólogo oncólogo, para lo cual deberá presentar previamente el consentimiento informado correspondiente.

Al finalizar el circuito, los participantes recibirán sus resultados junto con las indicaciones médicas que correspondan según cada caso. El personal del INEN brindará orientación durante todo el proceso y resolverá las consultas que surjan.

Los hombres interesados en sumarse a la jornada pueden registrarse a través del siguiente enlace: LINK. Antes de acudir, se recomienda revisar los requisitos y las condiciones de participación publicados en los canales oficiales del INEN, donde se detallan las condiciones de acceso a la campaña.

Un médico con bata blanca consulta documentos con un paciente sentado, junto a textos informativos y logotipos institucionales.
Un cartel del Ministerio de Salud de Perú promueve la detección temprana de afecciones de próstata en hombres a partir de los cincuenta años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras del cáncer de próstata en el Perú

El cáncer de próstata es la enfermedad oncológica más frecuente entre los hombres en el Perú. Según el Observatorio Global del Cáncer (Globocan), en 2022 se registraron 8.553 nuevos casos, que representaron el 25,4 % de los diagnósticos oncológicos en la población masculina del país. A esta cifra se suma un problema de detección tardía: de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), aproximadamente el 85 % de los pacientes que llegan a este centro especializado presenta la enfermedad en etapas avanzadas.

Uno de los principales riesgos es que el cáncer de próstata puede desarrollarse sin manifestar síntomas en sus primeras etapas. Por ello, los controles preventivos permiten evaluar la salud prostática e identificar posibles señales de alerta antes de que aparezcan molestias. El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda que los hombres mayores de 50 años consulten sobre estas evaluaciones y que quienes tengan antecedentes familiares de cáncer de próstata o de mama acudan a un especialista para determinar si necesitan comenzar los controles a una edad más temprana.

Ilustración digital en azul de un cuerpo humano transparente con las manos sobre la pelvis iluminada de color rojo y anaranjado
Una figura anatómica masculina señala la región pélvica vinculada al cáncer de próstata, patología con alta tasa de detección tardía en el Perú. (Andina Noticias)

Temas Relacionados

Cáncer de próstataLimaINENSaludperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Empresaria abandona el Perú tras sufrir siete ataques armados por extorsión y amenazas de muerte de ‘Los Mexicanos’

La comerciante denunció que le exigieron hasta 100 mil soles y cuestionó el avance de la investigación, ante el temor de que los detenidos recuperen su libertad

Empresaria abandona el Perú tras sufrir siete ataques armados por extorsión y amenazas de muerte de ‘Los Mexicanos’

Minsa amplía la cobertura de vacunación contra el dengue en zonas priorizadas

La Resolución Ministerial N.° 946-2026/MINSA incorpora cambios en los protocolos de inmunización para la población de 10 a 20 años, ante el riesgo de mayor proliferación del mosquito transmisor durante el Fenómeno El Niño

Minsa amplía la cobertura de vacunación contra el dengue en zonas priorizadas

Misa del papa León XIV en Lima: horarios, accesos y recomendaciones para llegar a Las Palmas

La Base Aérea recibirá a los fieles desde la noche anterior a la celebración. Cada asistente tendrá una puerta y horario de ingreso asignados, mientras la organización recomienda planificar el traslado y priorizar el transporte público.

Misa del papa León XIV en Lima: horarios, accesos y recomendaciones para llegar a Las Palmas

El árbitro que la CONAR designó para el duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Clausura de la Liga 1 2026

El cotejo define quién sigue con chances reales de alcanzar al puntero Sport Huancayo en el Clausura 2026. Celestes y blanquiazules no pueden permitirse otro tropiezo si quieren mantenerse en la pelea por el título

El árbitro que la CONAR designó para el duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Clausura de la Liga 1 2026

Keiko Fujimori anuncia operativos constantes en penales para desmantelar antenas ilegales vinculadas a extorsiones

La mandataria indicó que los controles se ampliarán a todos los establecimientos penitenciarios, luego de la incautación de dispositivos de telecomunicaciones en cuatro cárceles

Keiko Fujimori anuncia operativos constantes en penales para desmantelar antenas ilegales vinculadas a extorsiones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori anuncia operativos constantes en penales para desmantelar antenas ilegales vinculadas a extorsiones

Keiko Fujimori anuncia operativos constantes en penales para desmantelar antenas ilegales vinculadas a extorsiones

OBRAS podría sumar a Jorge Gavidia luego de su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “Todas las posibilidades están abiertas”

No habrá segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Francis Allison: JEE rechaza pedido de Avanza País

Senador Jorge Gavidia anuncia su renuncia al Partido del Buen Gobierno: “No puedo seguir haciendo más daño”

Exasesor de Catherin Palomino la acusa de presuntos cobros a trabajadores y pagos por obras públicas: “Ese es el negocio”

ENTRETENIMIENTO

Maluma genera expectativa en sus fans peruanos: "Loco x volver a Perú", escribió el cantante colombiano en redes sociales

Maluma genera expectativa en sus fans peruanos: "Loco x volver a Perú", escribió el cantante colombiano en redes sociales

Juan Víctor Sánchez cortó la comunicación con Andrea San Martín al escuchar mencionar la conciliación

Magaly Medina y Paolo Guerrero coincidieron en la Plaza de Acho: así fueron captados

Quién era Romario Cartagena, el artista que fue asesinado en el Callao

Amy Gutiérrez reveló el episodio que la llevó a alejarse de la música criolla: “Me hizo sentir tan mal”

DEPORTES

El árbitro que la CONAR designó para el duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Clausura de la Liga 1 2026

El árbitro que la CONAR designó para el duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima por la fecha 14 del Clausura de la Liga 1 2026

Facundo Callejo, dispuesto nuevamente a plantar batalla en tabla de goleo de Liga 1 2026 con Cusco FC: “En la lucha”

El deseo de Federico Girotti para la temporada 2027 con Alianza Lima: “Se están logrando cosas muy buenas este año”

‘Puma’ Carranza destacó la recuperación de Edison Flores con Fabián Bustos en Universitario: “Él nunca puede estar en la banca”

Gianfranco Chávez antes de enfrentar a Sporting Cristal en el Gallardo: “Me fui bien de ahí, pero ahora pertenezco a Alianza Lima”