INEN abre inscripciones para chequeo gratuito de próstata en Lima: quiénes pueden participar y cómo registrarse

Un médico urólogo examina a un paciente en una camilla clínica durante un control de próstata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) abrió las inscripciones para mil hombres de 50 años a más que deseen acceder a una evaluación gratuita de próstata. La atención se realizará el domingo 8 de noviembre en la sede del instituto, ubicada en la avenida Angamos Este 2520, en el distrito de Surquillo.

La jornada forma parte de la séptima edición de la campaña Noviembre Azul, que este año se difunde bajo el lema “¡No lo postergues más! Si tienes 50 años a más, chequéate la próstata a tiempo”. Según informó la agencia Andina, la iniciativa busca que más hombres se sometan a una evaluación médica sin esperar la aparición de síntomas, dado que el cáncer de próstata puede avanzar de manera silenciosa en sus primeras etapas.

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Un grupo de hombres hace fila en la sede del INEN en Lima para acceder a una evaluación preventiva de próstata durante la campaña Noviembre Azul.

Recomendación de los especialistas

El doctor Víctor Destéfano Urrutia, especialista en urología oncológica y director ejecutivo del Departamento de Cirugía Urológica del INEN, remarcó la relevancia de acercarse a un control aunque no existan molestias previas. “Queremos que más hombres den el primer paso y se acerquen a una evaluación, aunque se sientan bien. El cáncer de próstata puede avanzar sin presentar síntomas en sus etapas iniciales; por eso, consultar a tiempo permite identificar posibles riesgos y determinar si se necesitan evaluaciones adicionales”, señaló el especialista, según la misma fuente.

La atención estará a cargo de profesionales del Departamento de Cirugía Urológica y contempla la prueba de antígeno prostático específico (PSA) junto con una evaluación física de la próstata, con entrega de resultados el mismo día de la consulta.

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Una profesional de la salud extrae una muestra de sangre a un paciente durante una jornada de despistaje de cáncer de próstata organizada por el INEN en Lima.

Requisitos y cómo registrarse

El proceso comenzará con el registro o la verificación de los datos de cada participante. A continuación, se tomará una muestra de sangre para medir el PSA, examen que aporta información sobre la salud de la próstata. Luego, el participante pasará a consulta con un médico urólogo oncólogo, para lo cual deberá presentar previamente el consentimiento informado correspondiente.

Al finalizar el circuito, los participantes recibirán sus resultados junto con las indicaciones médicas que correspondan según cada caso. El personal del INEN brindará orientación durante todo el proceso y resolverá las consultas que surjan.

Los hombres interesados en sumarse a la jornada pueden registrarse a través del siguiente enlace: LINK. Antes de acudir, se recomienda revisar los requisitos y las condiciones de participación publicados en los canales oficiales del INEN, donde se detallan las condiciones de acceso a la campaña.

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Un cartel del Ministerio de Salud de Perú promueve la detección temprana de afecciones de próstata en hombres a partir de los cincuenta años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras del cáncer de próstata en el Perú

El cáncer de próstata es la enfermedad oncológica más frecuente entre los hombres en el Perú. Según el Observatorio Global del Cáncer (Globocan), en 2022 se registraron 8.553 nuevos casos, que representaron el 25,4 % de los diagnósticos oncológicos en la población masculina del país. A esta cifra se suma un problema de detección tardía: de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), aproximadamente el 85 % de los pacientes que llegan a este centro especializado presenta la enfermedad en etapas avanzadas.

Uno de los principales riesgos es que el cáncer de próstata puede desarrollarse sin manifestar síntomas en sus primeras etapas. Por ello, los controles preventivos permiten evaluar la salud prostática e identificar posibles señales de alerta antes de que aparezcan molestias. El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda que los hombres mayores de 50 años consulten sobre estas evaluaciones y que quienes tengan antecedentes familiares de cáncer de próstata o de mama acudan a un especialista para determinar si necesitan comenzar los controles a una edad más temprana.

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Una figura anatómica masculina señala la región pélvica vinculada al cáncer de próstata, patología con alta tasa de detección tardía en el Perú. (Andina Noticias)