Mariana Brambilla, exvoleibolista de Alianza Lima, sufrió impactante lesión en la Superliga de Brasil 2026.

La punta brasileña, al parecer, se rompió el tobillo en el Osasco vs Mackenzie. Créditos: X.

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El sábado 24 de octubre quedará en la memoria de Mariana Brambilla como uno de los días más difíciles de su carrera como voleibolista. La exjugadora de Alianza Lima sufrió una dura lesión en el tobillo durante el encuentro entre Osasco y Mackenzie por la segunda fecha de la Superliga de Brasil 2026.

Se encontraba jugando el cuarto set, Osasco ganaba 2-1 ante el equipo de otra exblanquiazul, Maeva Orlé, cuando de pronto le armaron a Brambilla para que pegue un zaguero. Desde la corrida de la atacante brasileña, todo parecía extraño en el Gimnasio de Mackenzie en Belo Horizonte.

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Brambilla se elevó y pegó el balón habiendo tomando el impulso detrás de la línea. Sin embargo, la brasileña no cayó bien y terminó doblándose el tobillo, desatando la conmoción en el recinto deportivo. Los gritos de la atacante de 26 años no cesaron. No se trataba de una simple torcedura, sino de una lesión de gravedad.

Todos quedaron impactados con la lesión de Mariana, al punto que sus propias compañeras no querían verla, mientras que sus rivales también se llevaron las manos a la cabeza, como señal de desconcierto. El cuerpo médico de Osasco, por su parte, saltó al campo para auxiliar a su jugadora, que no se movía en el piso y gritaba del dolor.

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La voleibolista tuvo que ser retirada del campo y llevada a una clínica local para que la atendiera. El partido continuó con su resolución, que terminó con una victoria de 3-1 de Osasco ante Mackenzie, que sin duda alguna fue en dedicatoria para la punta brasileña.

Hasta el momento, el club de Mariana Brambilla no ha detallado la gravedad de la lesión. Lo más probable es que se dé a conocer después de realizar los exámenes correspondientes. El video del momento en el que se lesiona se volvió viral y llegó hasta Perú, donde muchos hinchas guardan cariño por su pasado en Alianza Lima.

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Mariana Brambilla, exvoleibolista de Alianza Lima, sufrió impactante lesión en la Superliga de Brasil 2026.

Los mensajes de apoyo para Mariana Brambilla

Osasco fue el primero en expresarle su respaldo a Mariana Brambilla tras la lesión que sufrió durante el partido ante Mackenzie. El club compartió un mensaje en sus redes sociales y aseguró que acompañará a la atacante brasileña durante su recuperación.

“¡Estamos contigo, Mari! En este momento, toda la familia OZ está a tu lado, con amor, fuerza y apoyo total. Seguimos juntos, dentro y fuera de la cancha. ¡Siempre animándote, Brambilla!”, publicó la institución.

La pareja de la voleibolista también le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram. En su publicación, destacó el esfuerzo que Brambilla realizó para consolidar su carrera y le prometió acompañarla en el proceso de recuperación.

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“Amor, hoy se me aprieta el corazón al verte atravesar un momento tan difícil, sobre todo porque sé cuánto amas lo que haces y cuánto luchaste para llegar hasta aquí. Que Dios te dé fuerzas, cuide cada detalle de tu recuperación y renueve tu fe en los días difíciles. No estás sola. Estaré a tu lado en cada paso de este camino, apoyándote y fortaleciéndote. Pronto estarás de vuelta, aún más fuerte. Te amo mucho

Osasco emitió un mensaje de apoyo para Mariana Brambilla tras sufrir dura lesión.

Mariana Brambilla y su deseo de volver a Alianza Lima

Durante la Copa Sudamericana de Vóley, torneo en el que participó con Brasil, Mariana Brambilla volvió a conversar con un medio peruano. La atacante brasileña destacó las muestras de afecto que recibió de los hinchas de Alianza Lima durante su paso por el país.

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“Todo el cariño que recibí de los hinchas blanquiazules fue muy especial para mí. Cuando camino por aquí, muchos me piden una foto y siempre accedo, porque aprecio mucho ese afecto”, expresó.

La exatacante de Alianza Lima no descarta volver a la Liga Peruana de Vóley en un futuro cercano. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

Además, Brambilla no descartó volver a vestir la camiseta de Alianza en el futuro, aunque señaló que ahora su prioridad está en Brasil. “Ahora voy a jugar en Brasil y siempre pienso en ir día a día. Es algo que disfruto mucho y todo se trata de trabajo”.