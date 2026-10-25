Perú Deportes

Mariana Brambilla, exvoleibolista de Alianza Lima, sufrió impactante lesión en la Superliga de Brasil 2026

La atacante brasileña cayó de forma desacomodada tras un salto durante el partido entre Osasco y Mackenzie. Sus gritos de dolor conmocionaron al público en el recinto deportivo de Belo Horizonte

La punta brasileña, al parecer, se rompió el tobillo en el Osasco vs Mackenzie. Créditos: X.
Guardar

El sábado 24 de octubre quedará en la memoria de Mariana Brambilla como uno de los días más difíciles de su carrera como voleibolista. La exjugadora de Alianza Lima sufrió una dura lesión en el tobillo durante el encuentro entre Osasco y Mackenzie por la segunda fecha de la Superliga de Brasil 2026.

Se encontraba jugando el cuarto set, Osasco ganaba 2-1 ante el equipo de otra exblanquiazul, Maeva Orlé, cuando de pronto le armaron a Brambilla para que pegue un zaguero. Desde la corrida de la atacante brasileña, todo parecía extraño en el Gimnasio de Mackenzie en Belo Horizonte.

PUBLICIDAD

Brambilla se elevó y pegó el balón habiendo tomando el impulso detrás de la línea. Sin embargo, la brasileña no cayó bien y terminó doblándose el tobillo, desatando la conmoción en el recinto deportivo. Los gritos de la atacante de 26 años no cesaron. No se trataba de una simple torcedura, sino de una lesión de gravedad.

Todos quedaron impactados con la lesión de Mariana, al punto que sus propias compañeras no querían verla, mientras que sus rivales también se llevaron las manos a la cabeza, como señal de desconcierto. El cuerpo médico de Osasco, por su parte, saltó al campo para auxiliar a su jugadora, que no se movía en el piso y gritaba del dolor.

PUBLICIDAD

La voleibolista tuvo que ser retirada del campo y llevada a una clínica local para que la atendiera. El partido continuó con su resolución, que terminó con una victoria de 3-1 de Osasco ante Mackenzie, que sin duda alguna fue en dedicatoria para la punta brasileña.

Hasta el momento, el club de Mariana Brambilla no ha detallado la gravedad de la lesión. Lo más probable es que se dé a conocer después de realizar los exámenes correspondientes. El video del momento en el que se lesiona se volvió viral y llegó hasta Perú, donde muchos hinchas guardan cariño por su pasado en Alianza Lima.

Mariana Brambilla, exvoleibolista de Alianza Lima, sufrió impactante lesión en la Superliga de Brasil 2026.
Mariana Brambilla, exvoleibolista de Alianza Lima, sufrió impactante lesión en la Superliga de Brasil 2026.

Los mensajes de apoyo para Mariana Brambilla

Osasco fue el primero en expresarle su respaldo a Mariana Brambilla tras la lesión que sufrió durante el partido ante Mackenzie. El club compartió un mensaje en sus redes sociales y aseguró que acompañará a la atacante brasileña durante su recuperación.

“¡Estamos contigo, Mari! En este momento, toda la familia OZ está a tu lado, con amor, fuerza y apoyo total. Seguimos juntos, dentro y fuera de la cancha. ¡Siempre animándote, Brambilla!”, publicó la institución.

La pareja de la voleibolista también le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram. En su publicación, destacó el esfuerzo que Brambilla realizó para consolidar su carrera y le prometió acompañarla en el proceso de recuperación.

“Amor, hoy se me aprieta el corazón al verte atravesar un momento tan difícil, sobre todo porque sé cuánto amas lo que haces y cuánto luchaste para llegar hasta aquí. Que Dios te dé fuerzas, cuide cada detalle de tu recuperación y renueve tu fe en los días difíciles. No estás sola. Estaré a tu lado en cada paso de este camino, apoyándote y fortaleciéndote. Pronto estarás de vuelta, aún más fuerte. Te amo mucho

Osasco emitió un mensaje de apoyo para Mariana Brambilla tras sufrir dura lesión.
Osasco emitió un mensaje de apoyo para Mariana Brambilla tras sufrir dura lesión.

Mariana Brambilla y su deseo de volver a Alianza Lima

Durante la Copa Sudamericana de Vóley, torneo en el que participó con Brasil, Mariana Brambilla volvió a conversar con un medio peruano. La atacante brasileña destacó las muestras de afecto que recibió de los hinchas de Alianza Lima durante su paso por el país.

Todo el cariño que recibí de los hinchas blanquiazules fue muy especial para mí. Cuando camino por aquí, muchos me piden una foto y siempre accedo, porque aprecio mucho ese afecto”, expresó.

La exatacante de Alianza Lima no descarta volver a la Liga Peruana de Vóley en un futuro cercano. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

Además, Brambilla no descartó volver a vestir la camiseta de Alianza en el futuro, aunque señaló que ahora su prioridad está en Brasil. “Ahora voy a jugar en Brasil y siempre pienso en ir día a día. Es algo que disfruto mucho y todo se trata de trabajo”.

Temas Relacionados

Mariana BrambillaAlianza Limavóley peruanoAlianza Lima vóleyperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La ‘U’ recibe a un oponente que enlaza siete partidos sin conocer derrotas y que, de manera sorpresiva, se ha metido en la lucha por el segundo torneo del año. Fabián Bustos alineará su mejor oncena en Ate

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO: punto a punto del partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

El duelo estelar de la jornada del sábado será protagonizado por los conjuntos de Alejandro Schneider y Horacio Bastit, un encuentro que promete no escatimar en emociones

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO: punto a punto del partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

La emoción de Sofía Neves tras ser elegida la figura del triunfazo de Rebaza Acosta ante Atlético Atenea: “Este equipo se lo merecía”

La atacante uruguaya sumó 31 puntos y fue la segunda máxima anotadora del partido, correspondiente a la segunda fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La emoción de Sofía Neves tras ser elegida la figura del triunfazo de Rebaza Acosta ante Atlético Atenea: “Este equipo se lo merecía”

El golazo de larga distancia de Jesús Pretell no fue suficiente para evitar la derrota de LDU de Quito a manos de Macará

El pivote peruano se despachó con su segunda diana desde su llegada a la escuadra de la capital ecuatoriana. El conjunto de Gustavo Álvarez terminó cayendo por 2-1 en casa

El golazo de larga distancia de Jesús Pretell no fue suficiente para evitar la derrota de LDU de Quito a manos de Macará

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo

Rebaza Acosta y Atlético Atenea nos regalaron un partidazo en el Polideportivo Lucha Fuentes. Alianza Lima se enfrentará a Regatas Lima en el cierre del sábado 24 de octubre

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Juzgado de Ate rechaza habeas corpus de Pedro Castillo con el que buscaba su libertad

Beto Ortiz denuncia ataque a reportero que investigó contratación de hermana de senador de OBRAS en EsSalud: “Grave”

Miguel Torres retrocede y admite error en promulgación de ley de facultades: “Se consignó ‘Senado’ en lugar de ‘Congreso’”

JEE rechaza pedido para anular la elección en Lima por cuestionada candidatura de Rafael López Aliaga

Canciller Carlos Espá y ministro Ernesto Álvarez acompañarán a Keiko Fujimori a su visita oficial a El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina confiesa detalles de su separación del padre de su hijo: “Me lancé a Lima sola”

Magaly Medina confiesa detalles de su separación del padre de su hijo: “Me lancé a Lima sola”

PJ anula absolución de ‘John Kelvin’ y ordena nuevo juicio por presunta violación: Fiscalía pide 20 años de prisión

Rio Roma en Lima: horarios, accesos, setlist y todo sobre su concierto en el Costa 21

Mario Irivarren revela la razón por la que sigue viviendo con su madre: “Mi mamá tiene que vivir acompañada”

Carlos Alcántara se sincera sobre cómo le afectó la separación de su esposa: “Me he quedado solo”

DEPORTES

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO: punto a punto del partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO: punto a punto del partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La emoción de Sofía Neves tras ser elegida la figura del triunfazo de Rebaza Acosta ante Atlético Atenea: “Este equipo se lo merecía”

El golazo de larga distancia de Jesús Pretell no fue suficiente para evitar la derrota de LDU de Quito a manos de Macará

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 2 del torneo