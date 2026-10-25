Perú

¿Se necesita estar inscrito en el SISFOH para recibir el bono por El Niño 2026? Esto es lo que se sabe hasta ahora

La medida está prevista para diciembre de 2026 y busca proteger temporalmente los ingresos de pensionistas, como parte del paquete económico dirigido a sectores vulnerables ante los posibles efectos del fenómeno climático

Un niño avanza de espaldas en bicicleta sobre una calle cubierta de agua marrón frente a postes y edificaciones urbanas
Un menor de edad se desplaza en bicicleta por una calle inundada en Piura tras las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)
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El anuncio de un nuevo bono por el fenómeno El Niño 2026 genera dudas entre las familias que podrían recibir esta ayuda económica, especialmente sobre los requisitos para acceder al dinero. Una de las principales preguntas es si estar inscrito en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) será indispensable para figurar entre los beneficiarios.

El Gobierno anunció un paquete de medidas económicas para atender a la población vulnerable ante los posibles efectos de las lluvias intensas, inundaciones y huaicos. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que la selección de los hogares tomará en cuenta herramientas de información territorial para identificar a quienes necesiten asistencia.

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Sin embargo, todavía no se publicaron las disposiciones que establecerán los requisitos definitivos, el padrón de beneficiarios ni el procedimiento para consultar si una persona recibirá el subsidio. El Ejecutivo prevé destinar S/ 2.500 millones a estas transferencias, que podrían comenzar en diciembre de 2026 y extenderse durante tres a cinco meses.

Autobús y vehículos en una carretera inundada de lodo junto a un recuadro de manos que sostienen billetes peruanos de cien soles
Varios vehículos quedan atrapados por el desborde de agua en una carretera de Perú junto a un recuadro superpuesto de billetes de cien soles. (Infobae Perú)

Bono por El Niño 2026: ¿qué se sabe sobre la inscripción en el SISFOH?

Hasta el momento, el Gobierno no confirmó que la inscripción en el SISFOH sea un requisito obligatorio para acceder al bono por el fenómeno El Niño. Tampoco se publicaron los criterios definitivos que determinarán qué familias podrán recibir la ayuda económica, por lo que todavía no es posible asegurar si la clasificación socioeconómica será una condición para obtener el dinero.

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Durante la presentación de las medidas, Elmer Cuba explicó que el Ejecutivo recurrirá a sistemas de información para reconocer a la población que requiere apoyo. “La pandemia nos enseñó a focalizar mejor, y después de seis años, tenemos mejores sistemas para saber hasta la manzana dónde pueden estar los afectados”, declaró ante los medios, según la información difundida sobre el anuncio.

Estas herramientas permitirían identificar las zonas expuestas a los efectos del fenómeno climático y reconocer a los hogares que necesitan asistencia. No obstante, para conocer si será necesario contar con una clasificación socioeconómica determinada o estar registrado en el SISFOH, habrá que esperar la publicación de las normas oficiales.

Cuatro niños están en un parque de juegos anegado con agua marrón, junto a un columpio con neumático y juegos infantiles
Varios niños juegan en un parque inundado por las intensas precipitaciones en Piura, donde miles de menores habitan en zonas de riesgo ante el Fenómeno El Niño. (UNICEF)

Gobierno priorizará a las familias vulnerables en la entrega de bonos

El Ejecutivo anunció que las transferencias estarán dirigidas principalmente a familias vulnerables que vivan en zonas que podrían resultar afectadas por lluvias intensas, inundaciones y huaicos. La identificación de los beneficiarios considerará sistemas de información y herramientas de focalización territorial, aunque todavía no se precisaron los requisitos que deberá cumplir cada hogar.

Entre las regiones expuestas a estos peligros figuran Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y algunos sectores de Áncash. En Lima Metropolitana, la preocupación se concentra en áreas cercanas a quebradas, laderas y riberas de ríos, como Chosica, Chaclacayo, Cieneguilla, San Juan de Lurigancho y Lurín. La residencia en estas zonas, por sí sola, no confirma el acceso al subsidio.

El paquete también contempla una medida diferenciada para los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Según informó El Peruano el 23 de octubre, el ministro Elmer Cuba anunció la entrega de un bono excepcional de cerca de S/ 200 en diciembre de 2026. Esta ayuda forma parte de las acciones previstas para proteger temporalmente los ingresos de los sectores vulnerables.

Un motociclista con casco y mochila avanza sobre una motocicleta que cruza una calle urbana cubierta por agua marrón
Un motociclista cruza una calle anegada en el distrito Veintiséis de Octubre en Piura tras las lluvias registradas en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Ejecutivo definirá los requisitos y las fechas de pago del bono por El Niño

Por ahora, el Gobierno no habilitó un padrón oficial de beneficiarios ni una plataforma para consultar quiénes recibirán el bono por El Niño. Tampoco se difundió un procedimiento definitivo para verificar la elegibilidad o conocer las fechas exactas de los depósitos.

Mientras se aprueban las disposiciones correspondientes, las personas interesadas pueden revisar los comunicados del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Estas entidades serán referencias importantes para conocer los requisitos, los mecanismos de selección y los canales de consulta cuando se publique la información oficial.

El Ejecutivo prevé que las primeras transferencias comiencen en diciembre de 2026 y que las ayudas se entreguen durante un periodo de tres a cinco meses, según las necesidades identificadas. El presupuesto de S/ 2.500 millones corresponde al conjunto de subvenciones previstas, por lo que todavía no se conoce cuánto recibirá cada familia ni cómo se realizará el pago.

En consecuencia, quienes buscan acceder al bono por el fenómeno El Niño deberán esperar la publicación de los requisitos definitivos. Hasta entonces, no se puede afirmar que estar inscrito en el SISFOH sea obligatorio ni garantizar que una persona recibirá el dinero por vivir en una zona vulnerable.

Calle cubierta de agua turbia por donde circulan mototaxis y un automóvil rojo frente a peatones parados sobre la acera
Vehículos y peatones transitan por una calle anegada en Piura tras las intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño. (UNICEF)

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