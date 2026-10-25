Incendio forestal se reactiva en Apurímac: pobladores de Curahuasi piden ayuda urgente para frenar el avance de las llamas

Reportaje sobre la preocupante reactivación de un incendio forestal en la confluencia de los ríos Grande y Vilcabamba, en Apurímac. Las imágenes muestran la magnitud del fuego y la preocupación de la población. - Exitosa

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Un incendio forestal volvió a propagarse la tarde del sábado en Curahuasi, provincia de Abancay, región Apurímac, apenas días después de que el Gobierno declarara cero incendios forestales activos en el país. Las llamas se reavivaron en la confluencia de los ríos Apurímac y Vilcabamba, conocida como “la playa”, y avanzaron sobre los sectores de Larata, Vilcabamba y Vista Alegre, según imágenes difundidas por comuneros de la zona y reportadas por Exitosa.

El área afectada se ubica en una zona agreste y de difícil acceso, sin caminos que permitan el ingreso de maquinaria o cuadrillas terrestres. Según el reporte periodístico, el viento intenso que se registra en las últimas horas habría favorecido la propagación de las llamas. Los pobladores de la zona no cuentan con los medios para intervenir directamente debido a la distancia y la topografía del terreno.

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El incendio en Curahuasi no es nuevo. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) había reportado un foco en las comunidades de San Antonio de Matibamba y Larata desde el 6 de octubre, que llegó a acumular 14 días de actividad continua y que, según cifras preliminares del organismo, destruyó 5.069 hectáreas de cobertura natural, dejó pérdidas en la actividad ganadera y tres viviendas inhabitables.

Las llamas y densas columnas de humo avanzan sobre las laderas montañosas de Curahuasi tras la reactivación del incendio forestal en la región Apurímac. (Composición: Infobae Perú / Parajes de Antilla)

Las llamas avanzan sin que los comuneros puedan intervenir

El fuego se reavivó pasadas las 18:35 horas del sábado en el sector conocido como “la playa”, el punto de encuentro entre el río Apurímac y el río Vilcabamba, de acuerdo con el reporte transmitido por Exitosa desde la zona. El viento intenso registrado durante la tarde habría contribuido a la propagación de las llamas sobre los sectores de Larata, Vilcabamba y Vista Alegre.

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Los comuneros de la zona no lograron intervenir de forma directa debido a la distancia y a lo agreste del terreno, que carece de caminos de acceso. Según el reportero que cubrió la emergencia, Genaro Núñez, la situación generó preocupación entre la población, que ya había enfrentado episodios similares en la misma zona en semanas anteriores.

Un incendio forestal avanza sobre la vegetación de una zona agreste en el distrito de Curahuasi, en la región peruana de Apurímac. (Captura: Parajes de Antilla )

Las autoridades del distrito de Curahuasi intentaron enviar ayuda con los recursos disponibles, al igual que el Gobierno regional de Apurímac. Sin embargo, ninguna de las dos instancias cuenta con equipos para sofocar el fuego en un terreno de difícil acceso, lo que llevó a los pobladores a pedir la intervención directa del Ejecutivo nacional a través del Indeci.

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Del “cero incendios activos” a una nueva reactivación

El viernes 23 de octubre, el Ministerio de Defensa y el Indeci informaron que Perú no registraba incendios forestales activos tras varias semanas de emergencia, gracias a las lluvias y al trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, bomberos y brigadas locales. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) precisó entonces que cinco focos permanecían bajo control, aunque no activos, en Apurímac, Cusco y Junín, y que en Curahuasi las labores se concentraban puntualmente en San Antonio de Matibamba.

Llega la lluvia para apagar los incendios

Ese mismo parte oficial señaló que, en estos departamentos, el sector Defensa continuaba con capacidad terrestre y aérea desplegada, mediante los sistemas Guardián y helibalde, que permiten descargas de agua aéreas. La reactivación registrada este sábado en Larata, Vilcabamba y Vista Alegre evidencia que el riesgo de rebrote se mantenía pese al reporte de control.

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El jefe del Indeci, Luis Enrique Vázquez Guerrero, había advertido semanas atrás que el déficit hídrico y las altas temperaturas aceleran la propagación del fuego en la región, y pidió a la población evitar la quema de pastizales. Según sus declaraciones, entre el 95% y el 98% de los incendios forestales en el país se originan por acción humana, principalmente por quema de pastizales secos, fogatas mal apagadas, quema de basura, colillas de cigarrillo y expansión de la frontera agrícola.