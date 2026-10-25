Marcha contra la inseguridad y por efectos del Fenómeno El Niño se realiza este sábado 24 de octubre en Lima, Cusco y Arequipa

Marcha nacional por inseguridad y crisis climática sacude a Lima y regiones.

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Desde la tarde de este sábado 24 de octubre, en varias regiones del país se registran movilizaciones impulsadas por agrupaciones civiles y colectivos juveniles.

En Lima, Arequipa, Cusco, Ica, Huancayo, Trujillo y Juliaca, miles de personas se concentraron en diversos espacios públicos para dar a conocer su descontento al gobierno ante la ola de inseguridad que deben sorportar a diario y los efectos del Fenómeno El Niño.

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En la capital, los manifestantes abarrotan la plaza San Martín desde las 16:00 horas, portando pancartas con el lema “Por el Perú, por nuestras familias”. Las delegaciones confluyen pacíficamente en el centro histórico buscando llamar la atención de las autoridades sobre la delincuencia y las contingencias ambientales.

De manera simultánea, en la Ciudad Blanca, la concentración convocada en la plaza España reunió a integrantes de la Red de Juventudes de Arequipa (RUJA), estudiantes, familias enteras y adultos mayores para exigir justicia ambiental, proteger la flora y fauna y prevenir nuevos siniestros.

Marcha nacional por inseguridad y crisis climática sacude a Lima y regiones.

Reclamos ambientales y pedidos al Congreso

El malestar por la gestión estatal frente a las emergencias ecológicas impulsa las protestas en el sur andino. David Calizaya, vocero del colectivo “Generación Z” en Arequipa, cuestionó la respuesta del Gobierno Central ante los siniestros que destruyeron cientos de hectáreas y causaron víctimas mortales entre comuneros y bomberos.

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“Consideramos que la respuesta del Gobierno Central es tardía y eso ha permitido que no se puedan controlar los incendios y que se produzcan mayores pérdidas, tanto de biodiversidad como humanas”, señaló el dirigente a un medio local.

Por ello, los organizadores demandaron que el Parlamento constituya una comisión investigadora para esclarecer el origen de los siniestros y determinar si fueron provocados, además de garantizar una reparación adecuada para las comunidades afectadas.

Asimismo, Calizaya instó a las autoridades locales, regionales y nacionales a reforzar la prevención y prepararse para futuras emergencias climáticas. Aunque las lluvias recientes extinguieron los focos activos, los manifestantes sostienen que la vulnerabilidad de las zonas rurales continúa intacta frente a las amenazas meteorológicas.

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Un brigadista trabaja para contener el avance del fuego durante las emergencias por incendios forestales reportadas en Perú. (Foto: Sernanp Oficial)

Debate económico y alertas por El Niño

Esta movilización representa la primera protesta nacional que encara la actual administración, en un contexto marcado por contradicciones internas en el gabinete ministerial. Días atrás, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, generó polémica al proponer una suspensión perfecta de labores por 90 días, mecanismo que liberaría a las empresas del pago de sueldos durante desastres. Dicha alternativa fue descartada tajantemente por el ministro de Economía, Elmer Cuba, quien la calificó como una política extrema no aprobada por el Ejecutivo.

Cuba precisó que la estrategia gubernamental prioriza bonos familiares, liquidez corporativa y un pago extraordinario de 200 soles para 800 mil pensionistas. Paralelamente, el exministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, advirtió que el alza del combustible diésel y los efectos climáticos amenazan el abastecimiento nacional de alimentos si no se habilitan rutas alternas.

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Este panorama se complica tras el revés legislativo que aprobó apenas 27 de 66 facultades solicitadas, hecho que Cuba definió como un “sinsabor” tras archivarse las reformas tributarias para mypes e inversión, advirtiendo que el camino será “el más largo”. Al caer la noche, la ciudadanía mantiene su vigilia pese a la represión de la Policía Nacional del Perú (PNP).