Marina de Guerra, Ejército y Fuerza Aérea listos para la llegada del papa León XIV a Pucallpa

La visita del papa León XIV a Pucallpa será uno de los eventos más masivos de la región amazónica, según afirmó el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay.

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La Marina de Guerra, el Ejército y la Fuerza Aérea del Perú mantienen sus preparativos en Pucallpa para la llegada del papa León XIV, programada para el domingo 15 de noviembre.

Al cierre de este sábado 24 de octubre, las instituciones armadas coordinan rutas, logística, seguridad y apoyo para las actividades que el pontífice cumplirá en Ucayali como parte de su visita apostólica al país.

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El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Rafael Belaúnde, supervisó las acciones de los tres institutos armados en la ciudad amazónica. Durante su visita, recibió información sobre las capacidades operativas y el dispositivo que se aplicará para el traslado del líder de la Iglesia católica entre el aeropuerto, la laguna de Yarinacocha, el Malecón Puerto Callao y la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita.

La agenda oficial prevé que el papa llegue a Pucallpa durante la tarde del 15 de noviembre, luego de realizar actividades en Cusco. En la capital de Ucayali sostendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de celebrar una misa ante los fieles de la región.

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La ruta por Yarinacocha incluye apoyo de la Marina y la Fuerza Aérea

La supervisión incluyó una visita al Ala Aérea N.° 4, instalación de la Fuerza Aérea ubicada en Pucallpa. Desde ese punto, el ministro revisó las condiciones previstas para la recepción de la comitiva papal y las operaciones aéreas necesarias durante la jornada.

Belaúnde también recorrió la laguna de Yarinacocha en una embarcación de la Fuerza Aérea, con el objetivo de conocer el trayecto que seguiría el pontífice hasta el bulevar donde se concentrarán los asistentes. La Marina de Guerra prepara una patrullera para el traslado del papa León XIV por esa ruta fluvial.

Las unidades militares involucradas en la coordinación son el Comando de Asentamiento Rural del Ejército, la Cuarta Zona Naval y el Ala Aérea N.° 4. El contraalmirante Diego Gago, el general FAP Luis Campos y el coronel del Ejército Gustavo Ayquipa informaron al titular de Defensa sobre los preparativos de sus respectivas dependencias.

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Cusco abre sus puertas al papa León XIV con un pedido de paz y cercanía con los más pobres| Foto: Vatican News (Composición Infobae Perú)

La organización espera además la llegada de una misión de avanzada del Vaticano, que deberá revisar los detalles pendientes antes del arribo del pontífice. La visita papal contempla el desplazamiento de delegaciones religiosas, representantes de comunidades nativas, autoridades locales y peregrinos procedentes de diversos puntos de la Amazonía.

En paralelo, Pucallpa mantiene actividades previas a la llegada de León XIV. Una exposición dedicada al pontífice fue inaugurada frente a la Catedral de Pucallpa y permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre. También un coro integrado por más de 160 fieles ensaya el repertorio que acompañará la misa, con canciones en lenguas originarias.

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Ucayali tendrá día no laborable compensable el 15 de noviembre

El Gobierno declaró el domingo 15 de noviembre como día no laborable compensable para el sector privado en Ucayali y Cusco, debido a las actividades previstas por la visita del papa León XIV. La medida no se aplicará al sector público en ambas regiones.

En el sector privado, la aplicación dependerá de un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Si no existe consenso, el empleador decidirá si el centro de trabajo se acoge a la disposición y bajo qué mecanismo se recuperarán las horas no laboradas.

Las actividades consideradas esenciales, como salud, electricidad, agua, saneamiento, transporte, comunicaciones, puertos y aeropuertos, podrán establecer los puestos que deberán continuar operativos durante la jornada.

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