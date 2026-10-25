Perú

Sutep se mantiene firme en paro nacional este jueves 29 de octubre: “Va a ser multitudinario”

El sindicato confirmó que docentes, auxiliares, cesantes y jubilados participarán en movilizaciones para exigir mayor presupuesto educativo, pagos pendientes y atención a las demandas del sector

Public teachers from the Unitary Union of Education Workers of Peru (SUTEP) march to demand better working conditions in Lima, Peru, November 23, 2021. REUTERS/Sebastian Castaneda
Public teachers from the Unitary Union of Education Workers of Peru (SUTEP) march to demand better working conditions in Lima, Peru, November 23, 2021. REUTERS/Sebastian Castaneda
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El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) ratificó que realizará un paro nacional este jueves 29 de octubre. La medida incluirá movilizaciones de docentes, auxiliares de educación, maestros cesantes y jubilados, según informó el secretario general del gremio, Lucio Castro.

El dirigente señaló que la protesta responde, entre otros puntos, a la propuesta de presupuesto para educación. Castro cuestionó que el sector mantenga una asignación equivalente al 4,9% del producto bruto interno, pese a que el sindicato reclama llegar al 6%.

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“Estamos convencidos de que este paro va a ser exitoso, va a ser multitudinario”, afirmó en entrevista con Exitosa Noticias.

Castro sostuvo que el gremio espera que el Ejecutivo y el Congreso incluyan mayores recursos en el presupuesto público.

El presupuesto para educación va a seguir siendo el 4,9% del PIB que ha sido este año y eso evidencia que no hay la preocupación ni el cumplimiento de compromiso”, señaló.

Sutep exige presupuesto, pagos pendientes y atención a jubilados

Entre las demandas del sindicato figura el incremento del presupuesto educativo, la atención a maestros que trabajan en zonas rurales, de frontera y del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), así como el pago de beneficios pendientes.

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El secretario general del Sutep denunció retrasos en el pago de compensación por tiempo de servicios, subsidios por luto y asignaciones por tiempo de servicios.

“Hay docentes y auxiliares de educación que trabajaron el año pasado y, de acuerdo a la ley, en enero se les debe pagar su CTS. Estamos octubre, no se les ha pagado”, indicó.

También pidió una solución para las pensiones de los cesantes y jubilados. Castro cuestionó el manejo de la ley vinculada a ese sector y planteó que el Gobierno abra una mesa de diálogo con el gremio para definir un cronograma de aplicación.

“Toda la voluntad para que el representante y el interlocutor político y natural del magisterio, que es el Sutep, se siente en la mesa y vea una salida de esta situación”, manifestó.

El dirigente sostuvo que el sindicato busca que el Ejecutivo reglamente las normas pendientes y cumpla los compromisos establecidos en el convenio colectivo. Además, solicitó que el debate sobre el incremento de remuneraciones ingrese a la agenda parlamentaria.

sutep
El sutep aclaró que se solidarizan con la situación de los transportistas - crédito Andina

Gremio advierte una huelga si no se atienden sus reclamos

Castro afirmó que el paro del 29 de octubre tendrá carácter preventivo. Sin embargo, advirtió que el Sutep evaluará medidas de mayor alcance si las autoridades no responden a sus pedidos.

“Esperamos que este paro preventivo solucione los problemas del magisterio. De lo contrario, estaremos ante la necesidad de tomar una decisión de mayor envergadura”, expresó.

El dirigente precisó que una eventual huelga nacional dependerá de las decisiones del Gobierno y del Congreso. “No hay marcha atrás”, aseguró sobre el paro programado.

Castro también mencionó los riesgos que el Fenómeno El Niño representa para la infraestructura educativa. Según indicó, el 52% de las instituciones educativas requiere ser reconstruido y existe un déficit de S/ 180 mil millones en el sector.

La labor de prevención y el presupuesto para el sector es clave”, afirmó.

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