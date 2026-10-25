Golazo de Edison Flores, con exquisita definición de tiro libre, en Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

No te pierdas este golazo de tiro libre. La destreza del jugador y la posterior celebración con todo el equipo te dejarán sin aliento.

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El sábado 24 de octubre, Universitario de Deportes enfrentó a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos buscó romper la igualdad y lo consiguió con una precisa definición de tiro libre de Edison Flores.

Luego de un primer tiempo en el que Matías Vega sostuvo a Juan Pablo II con varias intervenciones, la ‘U’ mantuvo el mismo once y la intensidad, impulsada por el aliento de su hinchada en el estadio Monumental.

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Gianluca Lapadula provocó una falta cerca del área tras una infracción de Pablo Míguez. Anderson Santamaría y Andy Polo se acercaron con la intención de ejecutar el tiro libre, pero Edison Flores tomó el balón y asumió la responsabilidad.

El ‘Orejas’ retrocedió unos pasos y sacó un remate sutil, dirigido junto al primer palo. Vega se estiró, pero no logró evitar el gol de la ‘U’ en el coloso de Ate. Apenas el balón ingresó a la red, el estadio estalló.

Flores corrió hacia la tribuna occidente y se llevó las manos a las orejas, en una celebración similar a la que popularizó Juan Román Riquelme. Después, dedicó el tanto a su madre, que se encontraba en ese sector del estadio. Un momento especial para el referente ‘crema’.

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Edison Flores anotó golazo de tiro libre para el 1-0 de Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026.