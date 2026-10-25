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Golazo de Edison Flores, con exquisita definición de tiro libre, en Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

El ‘Orejas’ colocó el balón junto al primer palo y desató la celebración en el estadio Monumental, luego de varios minutos de incertidumbre

No te pierdas este golazo de tiro libre. La destreza del jugador y la posterior celebración con todo el equipo te dejarán sin aliento.
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El sábado 24 de octubre, Universitario de Deportes enfrentó a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos buscó romper la igualdad y lo consiguió con una precisa definición de tiro libre de Edison Flores.

Luego de un primer tiempo en el que Matías Vega sostuvo a Juan Pablo II con varias intervenciones, la ‘U’ mantuvo el mismo once y la intensidad, impulsada por el aliento de su hinchada en el estadio Monumental.

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Gianluca Lapadula provocó una falta cerca del área tras una infracción de Pablo Míguez. Anderson Santamaría y Andy Polo se acercaron con la intención de ejecutar el tiro libre, pero Edison Flores tomó el balón y asumió la responsabilidad.

El ‘Orejas’ retrocedió unos pasos y sacó un remate sutil, dirigido junto al primer palo. Vega se estiró, pero no logró evitar el gol de la ‘U’ en el coloso de Ate. Apenas el balón ingresó a la red, el estadio estalló.

Flores corrió hacia la tribuna occidente y se llevó las manos a las orejas, en una celebración similar a la que popularizó Juan Román Riquelme. Después, dedicó el tanto a su madre, que se encontraba en ese sector del estadio. Un momento especial para el referente ‘crema’.

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Edison Flores anotó golazo de tiro libre para el 1-0 de Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026.
Edison Flores anotó golazo de tiro libre para el 1-0 de Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026.

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