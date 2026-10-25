Gol de Gianluca Lapadula con asistencia de Lisandro Alzugaray para el 2-0 de Universitario vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026

Revive la emoción del partido con esta increíble celebración de gol. Los jugadores y la afición comparten la alegría de un momento inolvidable en la cancha. - L1 MAX

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Universitario ha traducido su ostensible superioridad sobre Juan Pablo II en el luminoso del estadio Monumental. Gianluca Lapadula marcó el 2-0 luego de una precisa asistencia de Lisandro Alzugaray, quien había tomado el lugar en el campo de Edison Flores —autor del primer tanto de la noche—. La particularidad de la anotación es que ambos atacantes usaron su botín derecho en la acción cuando su perfil es claramente zurdo.

El atacante argentino ingresó al campo a los 63 minutos y se conectó de inmediato con Andy Polo por el sector derecho. Alzugaray recibió el balón en una zona favorable, levantó la mirada y envió un pase rasante hacia el centro del área.

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Lapadula controló con la derecha, se acomodó ante la marca rival y ejecutó un remate potente con la misma pierna. La pelota superó a Matías Vega, quien había sostenido a Juan Pablo II con varias intervenciones durante el encuentro disputado en Ate.

El tanto llegó a los 64 minutos, apenas cinco después de la anotación de Flores. Lapadula celebró así su séptimo gol desde que se incorporó a Universitario, en una actuación que lo tuvo activo desde el inicio y con varias oportunidades antes de romper la resistencia del guardameta argentino.

Lisandro Alzugaray cerró la goleada con un excelso zurdazo. - Crédito: ITEA

La anotación le dio tranquilidad al elenco dirigido por Fabián Bustos, que había dominado la posesión y acumulado llegadas en el primer tiempo. Álex Valera, Jairo Concha y el propio Lapadula exigieron a Vega, aunque el arquero visitante logró mantener su arco invicto hasta el reinicio.

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Juan Pablo II intentó responder con modificaciones, pero no pudo reducir la presión de los ‘cremas’. La salida de Edison Flores no restó fuerza ofensiva al local, pues Alzugaray ingresó con intensidad y aportó una asistencia inmediata para ampliar la ventaja.

El argentino volvió a ser decisivo en la recta final del compromiso. A los 86 minutos, ejecutó un tiro libre que impactó en la barrera; tomó el rebote dentro del área y sacó un remate colocado para establecer el 3-0 definitivo.

El triunfo permitió a Universitario cerrar la jornada con una goleada ante un rival que llegaba en la parte alta de la clasificación. La ‘U’ sostuvo el control del juego durante el complemento y aprovechó su eficacia en los últimos metros para resolver un partido que se había presentado cerrado hasta el minuto 59.

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Un tiro libre termina convirtiéndose en gol - L1 MAX

La ‘U’ no se baja de la pelea

Universitario llegó a 27 puntos y escaló al segundo lugar del Torneo Clausura, por detrás de Sport Huancayo, que lidera con 28 unidades. La caída de Sporting Cristal por 3-1 frente a Cusco FC abrió una oportunidad que el cuadro crema aprovechó con su victoria en el Monumental.

El conjunto dirigido por Bustos también se mantiene en el segundo puesto de la tabla acumulada. Esa ubicación le permitiría acceder a los ‘play-offs’ por el título nacional si no conquista el Clausura, siempre que Alianza Lima no gane el segundo torneo corto de la temporada.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura luego de la victoria de Universitario por la fecha 13.