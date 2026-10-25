Christian Cueva tras doblete con Sport Boys ante FC Cajamarca: “Hay que acabar bien el torneo, después pensaré en lo que viene”

La figura nacional recibe el reconocimiento al mejor jugador tras comandar la reacción rosada ante Fútbol Club Cajamarca, en una jornada clave para las opciones internacionales del plantel en el Clausura (L1 MAX)

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Christian Cueva volvió a ser protagonista con la camiseta rosada. El volante nacional tuvo una noche para el recuerdo en el estadio Miguel Grau del Callao, donde Sport Boys derrotó 4-2 a FC Cajamarca en un partido correspondiente a la recta final del Torneo Clausura.

Con dos tantos convertidos y una asistencia, el mediocampista se llevó el galardón al mejor jugador del encuentro y, al término del partido, habló ante las cámaras de L1 MAX sobre su rendimiento, el objetivo clasificatorio del equipo y lo que depara su futuro inmediato.

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La victoria que el equipo necesitaba

Christian Cueva lideró la reacción de Sport Boys con dos goles y una asistencia en el triunfo por 4-2 ante FC Cajamarca. El volante destacó la importancia de sumar después de varias fechas complicadas y mantener viva la ilusión internacional. (L1 MAX)

El triunfo llegó en un momento clave para Sport Boys. El conjunto chalaco atravesaba una seguidilla de fechas adversas que lo habían alejado de su mejor versión, y la goleada ante FC Cajamarca representó un respiro necesario en la tabla. Cueva reconoció la importancia del resultado en ese contexto: “Contento por el triunfo, más que nada. Necesitábamos tener un triunfo después de unas fechas que no fue lo mejor para nosotros”.

El mediocampista subrayó que el foco del plantel está puesto en ir fecha a fecha durante lo que resta de la competencia, acumulando puntos con la vista puesta en un objetivo concreto. “Seguimos pensando en lo que es un objetivo de poder estar en un entorno internacional”, señaló, dejando en claro que la ilusión de clasificar a un torneo continental sigue intacta dentro del vestuario rosado.

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La actuación individual de Cueva estuvo a la altura de las circunstancias. Sus dos goles —ambos con sello de calidad— y la asistencia que completó su noche redonda reflejaron al jugador en un nivel de confianza elevado, algo que el propio entrenador Carlos Desio buscó sostener con sus decisiones tácticas a lo largo del encuentro. El estadio Miguel Grau respondió con el calor de su hinchada, que vio a su equipo sumar de a tres en un duelo que en algún momento se puso cuesta arriba.

Sin conflictos con el cuerpo técnico

Christian Cueva despejó las dudas sobre su relación con Carlos Desio tras la victoria de Sport Boys ante FC Cajamarca. El volante aseguró que mantiene la tranquilidad y reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar (Liga 1)

Una imagen llamó la atención durante el partido: Cueva fue visto conversando con el entrenador Desio, tanto al salir del campo como al concluir el encuentro. La consulta era inevitable, y el propio jugador se encargó de despejar cualquier especulación al respecto.

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“Yo no, nunca le he dicho nada a nadie, en realidad. Creo que él ve las cosas de afuera mucho mejor, nosotros estamos adentro. Simplemente tranquilidad”, explicó Cueva, descartando cualquier tensión con el cuerpo técnico. El volante fue enfático en señalar que el diálogo con el entrenador se dio en un marco de respeto mutuo y que, lejos de cuestionamientos, comparte la visión del cuerpo técnico sobre los aspectos a mejorar.

“Hay cosas también por corregir y hay cosas buenas que venimos haciendo. Hay que seguir, nada más”, completó, con la mesura que caracterizó toda su declaración posterior al partido. La postura de Cueva ante la consulta fue clara: el trabajo colectivo está por encima de cualquier diferencia puntual, y el grupo tiene plena confianza en las decisiones del banco.

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El futuro, después del torneo

Christian Cueva evitó adelantar decisiones sobre su futuro y dejó claro que su prioridad es terminar la temporada de la mejor manera con Sport Boys. El volante también dedicó su actuación a su familia, con especial emoción por la presencia de su padre. (Liga 1)

La pregunta sobre su porvenir era inevitable. Cueva atraviesa un período de reconstrucción profesional y cada actuación suya despierta especulaciones sobre su próximo destino. Sin embargo, el volante fue contundente al fijar sus prioridades: primero terminar el torneo con Sport Boys de la mejor manera posible, y recién entonces pensar en lo que sigue.

“Hay que acabar bien el torneo, nada más. Lo que quiero es eso. Después pensaré qué es lo que viene, pero particularmente quiero acabar el torneo de la mejor manera con Boys y luchar por algo”, afirmó. Esa ilusión, dijo, es compartida con la hinchada rosada, que sueña con ver al equipo pelear por un cupo internacional antes de que concluya el año.

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Al momento de dedicar sus goles, Cueva reservó un lugar especial para su familia. Mencionó a Dios en primer lugar, luego a sus hijos, y tuvo palabras emotivas para sus padres. Su madre permanece en Trujillo, y el jugador le envió un saludo afectuoso desde el Callao. Su padre, en cambio, pudo estar presente en las tribunas del Miguel Grau: una presencia que tuvo un valor añadido, dado que el hombre acaba de atravesar una intervención quirúrgica.

“Lo intervinieron, tuvo una operación, así que está por acá conmigo y está mejor. Hoy disfruta de estar acá también conmigo, acompañándome, como siempre lo ha hecho desde que era un niño”, expresó Cueva con visible emoción, cerrando una noche que, para él, tuvo tanto de fútbol como de familia.

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