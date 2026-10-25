Perú

Metro de Lima, Metropolitano y Corredores tendrán bebederos, toldos y mejor sistema de ventilación ante ola de calor por fenómeno El Niño

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció medidas para reducir el impacto de las altas temperaturas, lluvias e inundaciones en los principales servicios de movilidad de la capital

Tres imágenes contiguas muestran dos autobuses y un tren urbano, acompañados por íconos de un bebedero, un ventilador y una mesa con sombrilla.
Una composición gráfica reúne los principales servicios de transporte de Lima junto a representaciones de bebederos, sistemas de ventilación y sombra. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) pondrá en marcha un plan de respuesta frente al fenómeno El Niño que contempla mejoras en la ventilación de los buses del Metropolitano, instalación de toldos y bebederos, rutas alternativas para los corredores complementarios y mantenimiento de los sistemas de drenaje del Metro de Lima.

El plan busca mantener la continuidad de los servicios de transporte público ante los efectos del calor, posibles aniegos, huaicos y un eventual aumento del caudal del río Rímac. Las acciones involucran a operadores del transporte regular, taxis, corredores complementarios, el Metropolitano y las líneas 1 y 2 del Metro.

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Medidas para reducir el calor en el Metropolitano

Entre las acciones previstas, la ATU instalará más deflectores en las unidades del Metropolitano y realizará adecuaciones en los vidrios y topes de las ventanas para mejorar el flujo de aire dentro de los buses.

La entidad también colocará toldos en determinadas estaciones y habilitará bebederos en los terminales Naranjal, Matellini y Chimpu Ocllo. Estas medidas se complementarán con un refuerzo del personal médico y samaritano, que atenderá posibles emergencias de salud entre los pasajeros durante los días de altas temperaturas.

Los conductores del Metropolitano, los corredores, el transporte regular y los taxis recibirán capacitaciones para reconocer y atender casos de golpe de calor. Los operadores también deberán revisar los motores, así como los sistemas de ventilación y refrigeración de sus vehículos, con el objetivo de evitar fallas por sobrecalentamiento.

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ATU enviará al MEF adenda para formalizar operación del Metropolitano tras 15 años y renovar flota. (Foto: Agencia Andina)
Metropolitano (Foto: Agencia Andina)

Corredores tendrán rutas de desvío ante inundaciones y huaicos

Los servicios de los corredores Rojo, Azul y Morado contarán con rutas de contingencia para garantizar la circulación de los buses si se producen inundaciones, huaicos u otras interrupciones en las vías.

La ATU prevé que estos desvíos permitan sostener la operación del transporte ante escenarios de emergencia. La planificación se realizará en coordinación con los operadores de los distintos servicios y forma parte del esquema de gestión del riesgo de desastres de la entidad.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, presentó las medidas ante representantes del sector transporte. La estrategia reúne acciones ya aplicadas y otras que se reforzarán en el corto plazo, con el foco puesto en la seguridad de usuarios, conductores y personal de campo.

Accede a descuentos en paraderos seleccionados. (Foto: ATU)
Corredores complementarios (Foto: ATU)

Metro de Lima reforzará drenajes, bombas y canales

En los accesos de las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, la ATU incrementará la limpieza y revisión de drenajes, bombas y canales. La medida tiene especial importancia en la Línea 2, que cuenta con estaciones subterráneas y requiere prevenir la acumulación de agua que pueda afectar el servicio ferroviario.

También se instalará señalización en puntos identificados como vulnerables a inundaciones. Entre ellos figuran pasos a desnivel, puentes y zonas próximas al río Rímac, donde una crecida del caudal podría complicar el tránsito y dejar unidades inmovilizadas.

Como parte de los trabajos preventivos, la entidad informó que ya efectuó labores de impermeabilización de techos y limpieza de canaletas en la infraestructura del Metropolitano.

Capacitación virtual para usuarios y peatones

La ATU programó una capacitación virtual gratuita para el martes 27 de octubre a las 15:00, dirigida a usuarios del transporte urbano y peatones. La jornada, denominada “Muévete seguro: prevención ante el Fenómeno El Niño”, estará a cargo de un especialista del Ministerio de Salud.

La sesión se realizará mediante Microsoft Teams y requerirá inscripción previa. Los asistentes recibirán recomendaciones de autoprotección ante los efectos del fenómeno climático y una constancia de participación.

La ATU además utilizará un geovisor con información histórica sobre las zonas afectadas por El Niño. La herramienta permitirá ubicar áreas de riesgo, seguir la localización de las unidades cercanas y definir nuevas rutas de contingencia a partir de las alertas climáticas.

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