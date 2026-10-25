Daniel Barragán rechaza pacto con el Gobierno y afirma que facultades legislativas “no se desnaturalizaban” con cambios del Senado

Senador Daniel Barragán.

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Daniel Barragán, senador y vocero del Partido Cívico Obras, negó que el respaldo de su bancada a la inclusión de siete facultades legislativas adicionales para el Gobierno implique una alianza con el oficialismo en la Cámara de Senadores del Congreso. Según él, la votación apoyó las normas que el partido considera favorables para el país, sin importar si provienen de la izquierda o la derecha.

En declaraciones a RPP, Barragán anunció que Obras evaluará la abstención de la senadora Juana Ticona en una reunión con el líder partidario Ricardo Belmont, prevista para las 6:00 p.m. del lunes 26 de octubre. Según indicó, los integrantes de la bancada habían firmado un acta en la que se comprometían a votar a favor de la propuesta.

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El vocero afirmó que Ticona cambió de posición durante la sesión, después de que las senadoras Ruth Luque y Patricia Iturregui se acercaran a ella. Barragán relató la explicación que recibió de su colega. “El argumento que ella me dio a mí fue que su ciudad, Tacna, se iba a molestar si ella votaba a favor”.

El senador Daniel Barragán se pronuncia tras conocerse la designación de su hermana en EsSalud.

Obras seguirá en el bloque de oposición

El senador Daniel Barragán afirmó que Obras mantendrá su presencia en la coalición con Buen Gobierno y Ahora Nación para fiscalizar al Gobierno, aunque rechazó que ese bloque hubiera establecido una disciplina de voto. La tensión surge porque el apoyo a las facultades fue interpretado por otros sectores como un acercamiento al oficialismo.

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“La idea en ese momento era buscar el equilibrio de poderes”, señaló Barragán sobre el acuerdo inicial para conformar una Mesa Directiva del Congreso en conjunto con los otros partidos opositores. El parlamentario añadió que la agrupación continuó en la coalición porque considera necesario que exista una oposición capaz de fiscalizar las decisiones del Gobierno.

Ante las acusaciones de “traición” formuladas por representantes de otras agrupaciones, el vocero distinguió entre el acuerdo político para la conducción parlamentaria y las decisiones sobre proyectos concretos. “No había un acuerdo posterior o compromisos”, afirmó.

Barragán sostuvo que el debate sobre las facultades tuvo una secuencia previa en la Comisión de Constitución. Según explicó, el congresista Roger Astucuri votó a favor de debatir la incorporación de los siete puntos adicionales, pero el presidente de la comisión decidió llevar directamente el asunto a votación después de un resultado que, de acuerdo con el senador, había sido adverso al oficialismo.

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Una pantalla electrónica registra la votación de un proyecto de ley en Perú sobre facultades legislativas al Poder Ejecutivo, con 34 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

El texto sustitutorio con cambios sobre la DINI y la seguridad ciudadana

Barragán afirmó que Obras no respaldó de manera automática todos los alcances de la propuesta del Ejecutivo. La bancada elaboró un texto sustitutorio con modificaciones sobre el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia y otros asuntos relacionados con la seguridad ciudadana.

El senador explicó que su agrupación consideró que las medidas adicionales no modificaban el propósito de la delegación de facultades. “Para mí y para el partido no se desnaturalizaban, porque la naturaleza de ellas era sobre el fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana”, declaró.

Sobre las modificaciones planteadas por Obras, Barragán señaló que la bancada participó en la redacción para incorporar sus observaciones. “Entonces no podíamos estar en desacuerdo si nosotros estamos ayudando a la redacción para mejorar el tema”, manifestó.

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El vocero insistió en que la posición partidaria no estará determinada por el origen político de las iniciativas. “Nosotros creemos que lo que hemos votado es lo mejor para el país. Si viene del lado de la izquierda alguna propuesta, alguna norma que favorezca al país, también votaremos a favor de ello”, afirmó.