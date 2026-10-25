Alfonso López Chau afirma que el Congreso debería tener una reforma en su reglamento

Alfonso López Chau, senador de Ahora Nación. (Foto: Alfonso López Chau - X)

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El senador Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, cuestionó la votación del Senado sobre el otorgamiento de facultades al Ejecutivo y advirtió que la incorporación de materias adicionales puede vaciar de atribuciones a la Cámara de Diputados. Su planteamiento fue aprobar veinte facultades y tramitar por separado las demás medidas como proyectos de ley individuales.

En una entrevista con RPP, López Chau descartó que exista una estrategia para disolver la Cámara de Diputados, pese a que dijo percibir una “vocación de trabajar en la sombra como si fuera una sola cámara”. “No lo he creído. No lo creo”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

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El legislador sostuvo que su bancada no planteó una negativa total a las facultades solicitadas por el Ejecutivo. “Ni te voy a dar todas y tampoco te voy a dar cero”, afirmó al explicar la posición de Ahora Nación durante la discusión.

López Chau también anunció que considera necesaria una reforma del reglamento parlamentario para ordenar la relación entre las dos cámaras. Según dijo, el desacuerdo no se limita al resultado de una votación, sino que involucra el alcance de lo que el Senado puede revisar en las decisiones de Diputados.

El pleno del Congreso de la República sesiona durante la votación que rechazó otorgar facultades legislativas en seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)

López Chau explica voto contra facultades

El senador afirmó que votó en contra de la fórmula aprobada porque defendía que la Cámara de Diputados autorizara únicamente las materias que considerara pertinentes y que el Ejecutivo enviara el resto como iniciativas legislativas individuales. Aseguró que ese procedimiento permitiría que la ciudadanía identifique las propuestas y las razones de la oposición a cada una.

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“Te apruebo estas 20 y todas las otras que quieras, de acuerdo a la Constitución, mándame tu proyecto de ley, lo aprobamos en 15 días y hasta en menos tiempo, uno por uno”, sostuvo López Chau.

El dirigente de Ahora Nación explicó que había expresado su oposición a los asuntos vinculados con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) antes de asistir a la Comisión de Constitución.

Para López Chau, la discusión jurídica debe centrarse en el concepto de revisión y no en una capacidad ilimitada de modificación. Citó el capítulo referido a la formulación y promulgación de las leyes y remarcó que la modificación constitucional menciona al Ejecutivo y a la Cámara de Diputados, sin incorporar al Senado.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, ofrece una conferencia de prensa en la sede del Congreso del Perú. Durante su pronunciamiento ante los medios de comunicación, expone sobre el procedimiento parlamentario y la votación con la que se aprobó el dictamen que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y atención ante el Fenómeno El Niño. Fuente: TV Perú Noticias

El legislador comparó la revisión parlamentaria con la labor de un jurado universitario que puede aprobar, desaprobar o pedir correcciones dentro de una tesis. “Eso no es mesa de partes, por Dios, es la más importante”, dijo sobre el papel que atribuye a la Cámara alta.

“Choque de trenes” entre las cámaras del Congreso

López Chau sostuvo que la interpretación que admite modificaciones amplias por parte del Senado puede provocar un conflicto institucional con Diputados. A su juicio, si la Cámara alta pudiera rehacer el contenido de una iniciativa sin límites, los diputados podrían considerar inútil su propio trabajo legislativo.

“Entonces va a haber choque de trenes”, afirmó. “Si al final tú puedes hacer todo eso, sigue nomás, pues. ¿Y entonces qué va a hacer el diputado? Me voy a la calle”.

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El senador mencionó que algunos constitucionalistas han usado expresiones como “vocación de cerrar” o la posibilidad de que Diputados trabaje “en la sombra como si fuera una sola cámara”. Aun así, precisó que no atribuye esa intención al Ejecutivo ni cree que exista un plan para disolver la Cámara de Diputados.

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado

“Sería una gran torpeza, una gran torpeza. ¿Cómo vamos a hacer eso al momento que el Perú requiere la más grande unidad de todos?”, declaró.

López Chau rechazó además que la oposición a determinadas facultades equivalga a una posición contra el desarrollo del país o la lucha contra la criminalidad. Señaló que la oposición democrática cumple una función en cualquier Estado y diferenció su postura de quienes rechazan todas las solicitudes del Ejecutivo.

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“Ahora Nación no se va a dejar llevar de las narices, al contrario. Vamos a argumentar, vamos a poner ideas para discutir”, afirmó.