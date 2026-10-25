Doblete relámpago de Christian Cueva en dos minutos para remontar el Sport Boys vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

Christian Cueva volvió a ser determinante con Sport Boys al marcar dos goles en apenas dos minutos y darle vuelta al marcador frente a FC Cajamarca . Durante el encuentro disputado este domingo 25 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 , ‘Aladino’ apareció antes del descanso para cambiar el rumbo del partido y desatar la euforia en el estadio Miguel Grau del Callao.

Más Noticias

Edison Flores tras anotar golazo en Universitario vs Juan Pablo II: “Siempre me he preparado al máximo para poder tener minutos” El atacante de Universitario de Deportes habló sobre su presente en el club, la confianza del técnico Fabián Bustos, su característica celebración y la hoja de ruta del equipo para las fechas que restan

Partidos de hoy, domingo 25 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo La jornada incluirá partidos de la Liga 1, el clásico entre Barcelona y Real Madrid, duelos de la Premier League, actividad para futbolistas peruanos en el exterior y mucho más

Alianza Lima 1-0 CD Moquegua: resumen y gol de la victoria ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026 El equipo dirigido por Pablo Guede se impuso por la mínima diferencia gracias a una anotación agónica de Alan Cantero, que le permitió sumar tres puntos valiosos en la lucha por el trofeo

Gol agónico de Alan Cantero para el triunfo de Alianza Lima ante CD Moquegua por Liga 1 2026 El atacante argentino anotó ante la ‘fuerza del sur’ con un notable cabezazo que fue revisado por el VAR ante una confusión si el balón ingresó