Perú Deportes

Doblete relámpago de Christian Cueva en dos minutos para remontar el Sport Boys vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

‘Aladino’ convirtió un penal y luego sorprendió con una sutil definición para desatar la euforia en el Estadio Miguel Grau del Callao, después de que la ‘misilera’ comenzara en desventaja

El popular 'Aladino' marcó de penal el empate de los chalacos en el Miguel Grau - Crédito: L1MAX.
Guardar

Christian Cueva volvió a ser determinante con Sport Boys al marcar dos goles en apenas dos minutos y darle vuelta al marcador frente a FC Cajamarca. Durante el encuentro disputado este domingo 25 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, ‘Aladino’ apareció antes del descanso para cambiar el rumbo del partido y desatar la euforia en el estadio Miguel Grau del Callao.

Temas Relacionados

Christian CuevaSport BoysFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Edison Flores tras anotar golazo en Universitario vs Juan Pablo II: “Siempre me he preparado al máximo para poder tener minutos”

El atacante de Universitario de Deportes habló sobre su presente en el club, la confianza del técnico Fabián Bustos, su característica celebración y la hoja de ruta del equipo para las fechas que restan

Edison Flores tras anotar golazo en Universitario vs Juan Pablo II: “Siempre me he preparado al máximo para poder tener minutos”

Partidos de hoy, domingo 25 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada incluirá partidos de la Liga 1, el clásico entre Barcelona y Real Madrid, duelos de la Premier League, actividad para futbolistas peruanos en el exterior y mucho más

Partidos de hoy, domingo 25 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima 1-0 CD Moquegua: resumen y gol de la victoria ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo dirigido por Pablo Guede se impuso por la mínima diferencia gracias a una anotación agónica de Alan Cantero, que le permitió sumar tres puntos valiosos en la lucha por el trofeo

Alianza Lima 1-0 CD Moquegua: resumen y gol de la victoria ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol agónico de Alan Cantero para el triunfo de Alianza Lima ante CD Moquegua por Liga 1 2026

El atacante argentino anotó ante la ‘fuerza del sur’ con un notable cabezazo que fue revisado por el VAR ante una confusión si el balón ingresó

Gol agónico de Alan Cantero para el triunfo de Alianza Lima ante CD Moquegua por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

Sport Huancayo goleó a Alianza Atlético en casa, mientras que Sporting Cristal cayó ante Cusco FC. Por su lado, Universitario superó a Juan Pablo II y Alianza Lima venció de manera agónica a CD Moquegua

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga evalúa postular a la Presidencia en 2031 porque cree que Keiko Fujimori no hará una “reforma absoluta”

López Aliaga evalúa postular a la Presidencia en 2031 porque cree que Keiko Fujimori no hará una “reforma absoluta”

Daniel Barragán rechaza pacto con el Gobierno y afirma que facultades legislativas “no se desnaturalizaban” con cambios del Senado

Alfonso López Chau afirma que el Congreso debería tener una reforma en su reglamento

Ministro de Defensa afirma que facultades legislativas permitirán que líderes de organizaciones criminales sean “objetivos militares”

Congreso aplica fe de erratas en la ley de facultades legislativas por “fallo” en la mención del Senado

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel anuncia regreso de ‘Aló Gisela’ en redes sociales con premios de hasta mil soles: “Prepárense”

Gisela Valcárcel anuncia regreso de ‘Aló Gisela’ en redes sociales con premios de hasta mil soles: “Prepárense”

Flavia Laos recibe elogios desde Chile por su participación en ‘Volverías con tu ex’: la califican como “personaje revelación”

Bombero ecuatoriano viajó 28 horas en bus para llegar al casting de ‘Yo Soy’ y sorprende al jurado con imitación de Victor Manuelle

Gorillaz en Lurín: Cambio de sede genera reclamos por distancia y horario entre asistentes que ya tenían entradas

Daddy Yankee y Jaime Pesaque presentaron su restaurante peruano en Nueva York: así es Cholapink, la carta que ofrecen y el tema de Los Mirlos que suena en su web

DEPORTES

Edison Flores tras anotar golazo en Universitario vs Juan Pablo II: “Siempre me he preparado al máximo para poder tener minutos”

Edison Flores tras anotar golazo en Universitario vs Juan Pablo II: “Siempre me he preparado al máximo para poder tener minutos”

Partidos de hoy, domingo 25 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima 1-0 CD Moquegua: resumen y gol de la victoria ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol agónico de Alan Cantero para el triunfo de Alianza Lima ante CD Moquegua por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada