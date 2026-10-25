Doblete relámpago de Christian Cueva en dos minutos para remontar el Sport Boys vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

Christian Cueva volvió a ser determinante con Sport Boys al marcar dos goles en apenas dos minutos y darle vuelta al marcador frente a FC Cajamarca. Durante el encuentro disputado este domingo 25 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, ‘Aladino’ apareció antes del descanso para cambiar el rumbo del partido y desatar la euforia en el estadio Miguel Grau del Callao.
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