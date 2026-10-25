Perú

Ministro Rafael Belaúnde anuncia una megacárcel modelo Bukele en Perú y asegura que puede estar lista en 10 meses

El proyecto contempla un régimen de encierro con restricciones severas y mayor control de las Fuerzas Armadas en la seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios

Rafael Belaúnde
Perú proyecta una cárcel de máxima seguridad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, con un plazo estimado de construcción de diez meses
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El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, anunció este domingo que el Gobierno pretende construir en un plazo de diez meses una prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo penitenciario de El Salvador, país que la presidenta Keiko Fujimori visitará del 28 al 31 de octubre para reunirse con su homólogo, Nayib Bukele.

“Absolutamente, se pueden hacer”, afirmó Belaúnde en una entrevista con el diario Trome, al ser consultado sobre la posibilidad de erigir en el país un centro penitenciario similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que se ha convertido en uno de los símbolos de la ofensiva de Bukele contra las pandillas.

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“La idea es tener en muy breve plazo un gran penal donde empezar a llevar a todas estas lacras”, agregó el ministro, quien consideró que la experiencia salvadoreña ofrece medidas que Perú puede evaluar, tanto en materia legislativa como en el funcionamiento de su sistema penitenciario.

Belaúnde sostuvo que el nuevo establecimiento tendría un régimen cerrado, con internos que permanecerían 23 horas y media al día en sus celdas y dispondrían de media hora de patio, con salidas individuales. También mencionó la posibilidad del aislamiento solitario permanente, aunque precisó que estas medidas tendrían que ajustarse a la legislación peruana y a las convenciones internacionales de derechos humanos.

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Rafael Belaúnde
Keiko Fujimori viajará a El Salvador entre el 28 y el 31 de octubre para reunirse con Nayib Bukele y visitar el Cecot, dentro de una agenda que también incluye encuentros con autoridades de Justicia, Seguridad, Educación y Salud

Respecto a los delincuentes considerados más peligrosos, el titular de Defensa defendió mantenerlos separados de la sociedad y restringir sus contactos con el exterior. “Los tenemos que segregar de la sociedad para siempre y cortar todo vínculo con el mundo exterior. Por eso el control perimetral y el control de la puerta de los penales es tan importante y tiene que estar a cargo de las Fuerzas Armadas”, declaró.

Indicó que el Gobierno ya ha declarado en emergencia cinco centros penitenciarios y que, en el marco de las facultades legislativas delegadas, pretende ampliar la participación militar en su seguridad.

“Ahora, (...) la idea es extender eso y tener a las Fuerzas Armadas controlando el perímetro, controlando la puerta con equipo de alta tecnología para evitar que se ingrese a los penales cosas que no se debe ingresar. Sobre todo, chips y celulares”, señaló.

Belaúnde también anunció que el Ejecutivo trabaja con el Ministerio de Relaciones Exteriores en medidas para expulsar a extranjeros que permanezcan de manera irregular en Perú y estén involucrados en actividades delictivas.

Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, cárcel de máxima seguridad de El Salvador donde están recluidos miles de pandilleros y mareros
Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, cárcel de máxima seguridad de El Salvador donde están recluidos miles de pandilleros y mareros. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“O sea, si capturamos a un asesino creo que tiene que cumplir su condena acá, pero un ‘cogotero’, uno que roba un celular, hay que treparlo en un avión y deportarlo en el acto. Para eso vamos a acondicionar centros de reclusión temporal, los vamos a agrupar y los iremos expulsando en grupos de 50 o 100”, manifestó.

Visita de Fujimori a El Salvador

Fujimori viajará a El Salvador del 28 al 31 de octubre con el canciller Carlos Espá y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, en una agenda que incluye una reunión privada con Bukele.

La delegación peruana también se reunirá con los ministros salvadoreños de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, y Salud. Además, visitará el Cecot, una escuela emblemática y un hospital.

La megacárcel impulsada por el líder salvadoreño se ubica en Tecoluca, a más de 75 kilómetros de San Salvador, y está custodiada por guardias penitenciarios y soldados desde torres de más de 15 metros; su construcción, cuestionada por la oposición y organismos de derechos humanos, se produjo durante el régimen de excepción aplicado contra las pandillas.

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