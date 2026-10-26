Pablo Guede estalló en conferencia de Alianza Lima tras triunfo ante CD Moquegua: “Lo que acabas de hacer no se hace”

El estratega blanquiazul frenó en seco los comentarios por la espalda de un comunicador, exigiendo respeto antes de explicar con total franqueza la controversial anotación que definió el cotejo en Moquegua (Gerson Cuba Channel)

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Pablo Guede no esquivó ninguna pregunta tras la victoria de Alianza Lima en Moquegua, pero tampoco toleró lo que consideró una falta de respeto durante la rueda de prensa.

El técnico argentino defendió con vehemencia el tanto que le dio el triunfo a su equipo, cuestionó el funcionamiento del VAR y reclamó que los periodistas apliquen el mismo nivel de exigencia a todos los clubes del campeonato peruano, no solo al conjunto blanquiazul. La conferencia posterior al partido terminó siendo tan disputada como el encuentro mismo.

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El cruce con la prensa por el gol polémico

Pablo Guede protagonizó un tenso intercambio con un periodista durante la conferencia posterior al triunfo de Alianza Lima en Moquegua. El técnico defendió la validez del gol decisivo y pidió respeto durante las preguntas. (Gerson Cuba Channel)

El momento más tenso llegó cuando un periodista planteó, con rodeos y comentarios al margen, que el gol decisivo de Alianza Lima no había sido válido. Guede cortó el intercambio con firmeza antes de dar su respuesta.

“Perdón. Como creo que es una falta de respeto lo que estás haciendo, hablando a la espalda del señor. Si me querés decir algo, agarrá el micrófono y decímelo. Respetá el turno del señor, que yo le voy a contestar con todo respeto y después te contesto a vos. Pero lo que vos acabás de hacer no se hace, ¿vale?”, disparó el director técnico ante los presentes.

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Una vez recuperado el orden, Guede fue categórico sobre la jugada en cuestión. Aseguró que revisó las imágenes disponibles tras el partido y que la pelota había traspasado la línea de gol. “Yo la acabo de ver recién porque yo en el partido no la vi. El arquero la agarra de adentro. La pelota entró”, afirmó sin titubeos. También reconoció que, si las imágenes demostraran lo contrario, lo admitiría sin inconvenientes: “Cuando las cosas están mal, están mal. No me voy a esconder de lo que digo”.

Un segundo periodista planteó que en la misma jugada existía una posición adelantada de uno de los jugadores de Alianza. Guede reconoció no haber visto esa acción específica, pero sostuvo que si el VAR falló en ese momento, también lo señalaría: “Si se equivocó en ese gol, diré que se equivocó, sin ningún tipo de problema”.

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El VAR y el calendario, bajo la lupa del técnico

Las fallas del VAR y la programación de los partidos fueron parte de los cuestionamientos de Pablo Guede tras el triunfo blanquiazul. El técnico pidió coherencia a los periodistas y sostuvo que el análisis debe alcanzar a todos los equipos (Liga 1)

El funcionamiento del sistema de videoarbitraje fue otro de los ejes del debate. Según varios periodistas presentes, el VAR dejó de operar durante algunos minutos al inicio del segundo tiempo. Guede no esquivó el tema, aunque fue escueto al respecto: “¿No es peor que el VAR por momentos no haya funcionado?”, preguntó, invirtiendo la carga de la crítica.

El técnico fue más extenso cuando un periodista sugirió que el arbitraje había beneficiado a Alianza Lima. Lejos de ponerse a la defensiva, reclamó coherencia informativa. “Lo mismo que acabás de decir, que lo denuncies para todos los equipos. Estaría bueno que lo hagas con todos. Y estaría bueno también que analices el calendario, cómo se manipuló, para que Grau tenga que jugar después de bajar de Cusco en lugar de antes. Está perjudicado Grau. Entonces, está bueno esto, pero que lo hagas con todos. ¿Está claro?”, reclamó con tono directo.

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La postura del entrenador fue consistente a lo largo de toda la rueda de prensa: dispuesto a responder cualquier señalamiento sobre su equipo, pero exigiendo que el mismo rasero se aplique al resto de los participantes del torneo.

Un triunfo sufrido con cuatro finales por delante

Más allá de la controversia arbitral, Pablo Guede valoró la inteligencia de Alianza Lima para ganar en Moquegua, pese al calor y las condiciones del campo. El técnico destacó el apoyo de la hinchada y recordó que quedan cuatro finales. (Liga 1)

Más allá de la polémica arbitral, Guede valoró el rendimiento de sus dirigidos en un contexto adverso. El calor, el estado del terreno de juego y la intensidad del rival convirtieron el partido en un desafío que, según el técnico, sus futbolistas resolvieron con criterio táctico. “Creo que hicimos un partido muy inteligente. Por las condiciones, el calor, la cancha y la situación, creo que tuvimos un premio más que merecido”, evaluó.

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El técnico también destacó la incidencia emocional del encuentro. “Ahora juegan mucho las emociones más que el juego. Cuando no podés manejarlas, se complica”, señaló, aunque aclaró que el plantel supo sostenerse en los momentos de mayor presión.

Sobre el debut liguero de Giuseppe García, Guede admitió desconocer que la alineación se había filtrado antes del partido, aunque no le otorgó mayor importancia al asunto.

El mensaje final fue para la hinchada blanquiazul que viajó desde Tacna y Arequipa para acompañar al equipo en Moquegua. “Es impactante, impresionante, como la hinchada de Alianza siempre está presente con su aliento. De verdad que eso nos motiva cien veces lo que uno debe jugar en un partido”, expresó Guede.

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Con la victoria en el bolsillo, el entrenador cerró la conferencia con el mismo mensaje que repitió durante toda la noche: “Quedan cuatro finales. Hay que seguir para adelante, todos juntos, como venimos desde el principio”.