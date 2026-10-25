Diego Chávarri admite que pierde la paciencia y Gabriela Herrera responde a quienes la llaman sumisa

Diego Chávarri y Gabriela Herrera ofrecen declaraciones conjuntas en una entrevista para el programa Amor y Fuego tras retomar su relación. Durante la conversación ante las cámaras, la pareja responde a los cuestionamientos surgidos tras el anuncio público de su breve separación. Ambos abordan las opiniones emitidas sobre sus respectivos temperamentos y la dinámica interna de su vínculo sentimental, descartando hechos de violencia o imposición mutua.

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Diego Chávarri y Gabriela Herrera se presentaron juntos ante las cámaras de ‘Amor y fuego’ luego de la polémica que generó el anuncio de ruptura publicado semanas atrás en redes sociales. Los exparticipantes de ‘La Granja VIP’ reconocieron que actuaron de forma impulsiva al hacer pública su separación y aceptaron responder, sin filtros, a las preguntas sobre la dinámica de su relación.

Uno de los momentos de mayor tensión en la entrevista se dio cuando le consultaron directamente a Chávarri si se considera una persona agresiva. El exfutbolista no evadió la pregunta y respondió con una frase que marcó el resto de la conversación.

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Chávarri reconoció que pierde la paciencia cuando se molesta

“Cuando me molesto, sí”, respondió Chávarri al ser consultado sobre su temperamento frente a las cámaras del programa. El exchico reality explicó que, cuando algo le incomoda, puede expresar sus pensamientos sin el cuidado necesario en el trato con los demás.

“A mí me molesta, me incomoda una discusión, te voy a decir, de repente, de una manera no tan educada, pero te voy a decir las cosas que pienso”, indicó el exfutbolista, al detallar cómo reacciona en situaciones de conflicto dentro de su relación con Herrera.

Al ser consultado sobre si mantiene una actitud dominante frente a la bailarina, Chávarri rechazó esa percepción. “Yo tengo mi punto de vista, pero mil veces he discutido con ella porque piensa distinto. Si a ella no le parece, no lo va a hacer”, sentenció. El exfutbolista precisó que las diferencias de opinión son habituales entre ambos, pero que eso no implica una imposición de su parte.

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Diego Chávarri y Gabriela Herrera reaparecieron juntos en televisión luego del anuncio público sobre el fin de su relación.

Herrera defendió su carácter y cuestionó las críticas sobre su personalidad

Gabriela Herrera respondió a quienes la califican de sumisa o influenciada por su pareja dentro de la relación. La bailarina aseguró tener un temperamento fuerte y explicó que prefiere resolver los desacuerdos en privado antes que protagonizar discusiones frente a las cámaras del programa.

“Me parece bastante fuerte cuando dicen que es sumisa. Yo tengo mi carácter y mi carácter es bastante fuerte y él lo sabe perfectamente”, afirmó Herrera. Según explicó, cuando Chávarri se molesta durante una grabación, ella opta por tomar distancia, respirar y conversar con él después, lejos de los reflectores.

La bailarina también cuestionó la forma en que se interpretan sus reacciones públicas, sin importar cuál sea su respuesta ante una situación incómoda. “Si yo respondo, porque ya me cansé, está siendo manipulada porque él te está cambiando tu personalidad; que si no respondo, que es sumisa porque él te está manipulando. Entonces, no los entiendo. ¿O respondo o no respondo?”, declaró Herrera ante las cámaras de ‘Amor y fuego’.

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La pareja reconoció haberse precipitado al anunciar su separación

Chávarri y Herrera también se refirieron al origen de la controversia que marcó las últimas semanas, luego de que ambos confirmaran el fin de su relación a través de un comunicado difundido en redes sociales. Durante la entrevista, el exfutbolista admitió que la decisión de hacer pública la ruptura careció de la reflexión necesaria.

El programa 'Amor y fuego' presentó los comunicados en los que Diego Chávarri y Gabriela Herrera anunciaron de forma pública el término de su relación sentimental.

“Nos queda aprender y de repente mantener la calma en ese momento porque no era lo que queríamos. Que nos sirva de lección para la próxima vez para que, de repente, conversarlo bien y hasta que no estén las cosas claras, de repente tomar alguna decisión”, señaló Chávarri en diálogo con ‘América Espectáculos’.

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Por su parte, Herrera coincidió en que ambos se apresuraron al tomar esa determinación, aunque remarcó que actualmente la relación se encuentra en un buen momento. “Tal vez sí, nos equivocamos, pero ya pasó, ya está, estamos tranquilos, felices. Los que nos quieren bienvenido sean y los que no, que sigan allí aplaudiendo y viendo las cosas”, expresó la bailarina.

Chávarri también descartó que la separación haya estado relacionada con hechos de violencia o infidelidad entre ambos. “Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero creo que, si hubiera un tema de agresión o infidelidad, se daría a conocer el motivo. Yo al menos sí lo diría: ‘Oye, Gabriela hizo esto’ o ‘Yo hice esto’”, sostuvo el exfutbolista, a lo que Herrera respondió de forma breve: “Sí, obvio”.

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La pareja también abordó la polémica generada con parte del fandom de Herrera, luego de los comentarios que Chávarri dirigió a algunas seguidoras durante la controversia por la separación. El exfutbolista precisó que su molestia estuvo dirigida a personas específicas por comentarios que consideró inapropiados, mientras que Herrera pidió disculpas a quienes se sintieron aludidas por sus propias declaraciones previas.