Perú

Gisela Valcárcel anuncia regreso de ‘Aló Gisela’ en redes sociales con premios de hasta mil soles: “Prepárense”

La conductora reapareció a días de cumplirse 39 años del estreno del recordado programa y adelantó que repetirá la dinámica con premios mayores

Composición de Gisela Valcárcel en una grabación antigua a la izquierda y en una mesa con teléfono dorado y teléfono móvil a la derecha
Gisela Valcárcel revivió el formato de 'Aló Gisela' a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales.
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Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al revivir ‘Aló Gisela’, el programa que la catapultó a la fama en la televisión peruana, a través de una transmisión en vivo por sus redes sociales. La conductora, conocida como la ‘Señito’, realizó la emisión el sábado 24 de octubre e invitó a su público a participar en una dinámica con premios de hasta mil soles.

La reaparición se produjo pocos días antes de que el espacio cumpla 39 años desde su estreno original, el próximo 28 de octubre. Durante la transmisión, Valcárcel combinó nostalgia y entretenimiento al recuperar el formato interactivo que la distinguió en los años 80, cuando se convirtió en una de las figuras más populares de la pantalla chica.

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La dinámica consistió en abrir una cartera asegurada con candado

La conductora propuso un juego en el que ofrecía hasta mil soles a quien lograra abrir una cartera cerrada con candado. Los participantes que llamaban a la transmisión debían elegir una sola llave, de entre varias opciones, para intentar destrabar el cierre y llevarse el premio.

La suerte no acompañó a la mayoría de los seguidores que participaron en la dinámica. Pese a no conseguir el dinero, varios de ellos se mostraron satisfechos por la oportunidad de conversar en vivo con Gisela Valcárcel, quien agradeció la respuesta de su audiencia al cierre de la transmisión.

Gisela Valcárcel anticipa el retorno del clásico formato televisivo 'Aló Gisela' a través de un anuncio en redes sociales. El material audiovisual muestra textos preparatorios seguidos de imágenes del emblemático set de televisión del programa, caracterizado por su escritorio y logotipo original. La conductora peruana retoma este espacio con motivo de su trigésimo noveno aniversario mediante emisiones en directo destinadas a interactuar con el público. Video: Instagram Gisela Valcárcel

“Estoy con muchas ganas de hacer cosas, gracias por animarme a hacer este en vivo, gracias a cada uno. Agarré una cámara en enero, cosas que quizás les agrade ver. Es solo para empezar a conectarnos, gracias por esta noche. Los espero el próximo sábado, prepárense”, anunció la presentadora al finalizar la emisión.

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Valcárcel adelantó que la siguiente transmisión se realizará el sábado 31 de octubre y que en esa ocasión entregará una suma mayor de dinero a quienes se animen a llamar y participar en los juegos propuestos. La conductora no precisó el monto exacto que ofrecerá en la próxima edición.

‘Aló Gisela’ marcó el inicio de la carrera de Valcárcel como conductora de televisión

Gisela Valcárcel inició su trayectoria en la televisión peruana como vedette del programa cómico ‘Risas y Salsa’. En 1987 dio el salto a la conducción con ‘Aló Gisela’, espacio que la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la pantalla chica y le valió el apelativo de ‘la reina del mediodía’.

Durante esa etapa, la conductora bautizó como “señitos” a las amas de casa que seguían sus emisiones, un término que se mantiene asociado a su imagen hasta la actualidad. Valcárcel también incursionó como empresaria con una línea de productos para mujeres que incluía zapatillas y perfumes, además de fundar el salón de belleza Amarige y la revista Gisela.

Captura de pantalla de una publicación en red social con un video dividido entre dos mujeres con teléfonos antiguos y una sección de comentarios
La conductora Gisela Valcárcel publicó un video que compara una emisión clásica de 'Aló Gisela' con un homenaje realizado por María Pía Copello en redes sociales.

Años más tarde, la presentadora creó GV Producciones, la empresa responsable de programas televisivos como ‘El último pasajero’, ‘Dr. TV’ y ‘Bailando por un sueño’, entre otras producciones que marcaron distintas etapas de la televisión peruana.

Valcárcel agradeció el homenaje que le prepara María Pía Copello

Durante la transmisión, Gisela Valcárcel dedicó un momento para agradecer a María Pía Copello por el homenaje que le preparan en el programa digital ‘Sin Más que decir’, con motivo del aniversario de ‘Aló Gisela’. El reconocimiento coincide con el cumplimiento de los 39 años del estreno del espacio televisivo, el próximo 28 de octubre.

“Han decidido buscar a alguien parecida a mí y este 28 de octubre estarán haciendo un programa especial. Gracias a todos y al productor, por supuesto”, comentó la conductora al referirse a la iniciativa preparada por el equipo de Copello.

Collage de imágenes con Gisela Valcárcel ante un teléfono dorado antiguo, un recuadro de texto y dos fotos grupales con su equipo de trabajo
La presentadora Gisela Valcárcel celebra el aniversario de Aló Gisela junto a su equipo durante una transmisión en redes sociales.

La presentadora cerró la transmisión con un tono de agradecimiento hacia quienes la acompañaron en este regreso a través de las redes sociales, un formato distinto al que la hizo conocida, pero que mantiene la esencia del programa original con el que debutó hace casi cuatro décadas.

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