Sport Boys no se baja de la pelea internacional: venció 4-2 a FC Cajamarca con doblete de Christian Cueva

El club chalaco consiguió la victoria por un marcador de 4-2 y se quedó con los tres puntos en casa. (Video: L1MAX)

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Sport Boys consiguió una importante victoria por 4-2 sobre FC Cajamarca en el Callao y se mantiene en la pelea por alcanzar un cupo a un torneo internacional. El equipo ‘rosado’ tuvo que remontar el marcador, pero encontró en Christian Cueva a su principal figura para cambiar el rumbo del encuentro y quedarse con tres puntos importantes en casa.

El conjunto cajamarquino golpeó primero con un tiro libre de José Lugo, quien abrió el marcador y complicó el panorama para la ‘misilera’. Sin embargo, la reacción chalaca llegó antes del descanso gracias a Cueva, que apareció con un doblete para darle vuelta al resultado y permitir que su equipo se fuera al entretiempo con la ventaja.

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Tras el descanso, FC Cajamarca no bajó los brazos y encontró el empate parcial por intermedio de Brandon Palacios, quien puso el 2-2 y devolvió la incertidumbre al partido. El cuadro visitante volvió a meterse en la disputa, pero Sport Boys reaccionó en el momento oportuno para recuperar el control del marcador.

Cueva volvió a ser determinante, esta vez con una asistencia para Emilio Saba, quien anotó el tanto que adelantó nuevamente al conjunto chalaco. Más adelante, Jostin Alarcón sentenció el encuentro con una gran definición, estableciendo el 4-2 definitivo y desatando la celebración de los hinchas rosados presentes en el Callao.

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La victoria tuvo un valor especial para Sport Boys, que puso fin a una racha de tres partidos consecutivos sin ganar. El equipo volvió a festejar ante su público y consiguió un resultado que puede servirle como impulso para afrontar las últimas jornadas del campeonato con la ilusión de escalar posiciones.

Sport Boys venció 4-2 a FC Cajamarca con doblete de Christian Cueva. Crédito: ITEA

Sport Boys sigue en la pelea por un cupo internacional

El gran objetivo del conjunto chalaco es meterse entre los ocho primeros de la tabla acumulada, zona que otorga acceso a una competición internacional. Sin embargo, sus aspiraciones se han visto complicadas por la reducción de cuatro puntos que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

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Ante esta situación, el club ya recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por los primeros dos puntos descontados y evalúa presentar un nuevo recurso por las otras dos unidades. Recuperar esos puntos sería importante para sus aspiraciones deportivas, especialmente en una temporada en la que la institución se acerca a la celebración de su centenario.

Actualmente, Sport Boys ocupa el duodécimo lugar de la tabla acumulada con 37 puntos, a siete unidades de Sporting Cristal, que se encuentra en la octava posición con 44. Sin la sanción, el equipo rosado tendría 41 puntos y estaría a solo tres de alcanzar la zona de clasificación internacional.

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Por ello, el triunfo ante FC Cajamarca representa una oportunidad para recuperar confianza y seguir buscando el objetivo. La ‘misilera’ necesita sumar la mayor cantidad de puntos posible en los encuentros restantes para recortar distancias y mantener viva la ilusión de competir internacionalmente.

Sport Boys se mantiene en la pelea por la clasificación a un torneo internacional. Crédito: Prensa SBA

Los próximos partidos de Sport Boys

El calendario que afrontará el equipo del Callao será exigente. En su siguiente presentación, Sport Boys tendrá que visitar a Cusco FC, un rival que pondrá a prueba su capacidad para sostener el nivel mostrado en casa y conseguir puntos fuera de su estadio.

Después, el cuadro rosado deberá medirse con Universitario de Deportes en el estadio Monumental. Ambos compromisos serán importantes para sus aspiraciones, pues conseguir buenos resultados podría acercarlo a los puestos de clasificación. Tras su remontada frente a FC Cajamarca, la ‘misilera’ buscará mantener el impulso y prolongar su lucha por un lugar en un torneo internacional.

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