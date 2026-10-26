Perú

Aeropuerto Jorge Chávez: intervienen a peruano que trasladaba un DNI y un pasaporte presuntamente irregulares hacia Brasil

El pasajero tenía previsto viajar a São Paulo, donde, según refirió, entregaría los documentos a otra persona

Migraciones intervino a un ciudadano peruano que llevaba un DNI y un pasaporte presuntamente irregulares cuando tenía previsto viajar a Brasil. Difusión
Migraciones intervino a un ciudadano peruano que llevaba un DNI y un pasaporte presuntamente irregulares cuando tenía previsto viajar a Brasil. Difusión
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La Superintendencia Nacional de Migraciones intervino a un ciudadano peruano en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras detectar que llevaba un Documento Nacional de Identidad (DNI) y un pasaporte peruano presuntamente irregulares. El hombre tenía previsto viajar a Brasil y, según las primeras indagaciones, los documentos estaban destinados a otra persona en ese país.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Análisis, Monitoreo y Seguridad Migratoria, que desarrolla labores de control en el principal terminal aéreo del país. La acción formó parte de las operaciones del Comando Unificado para reforzar la supervisión de los desplazamientos internacionales.

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Durante la revisión, el personal advirtió que ambos documentos figuraban a nombre de un ciudadano peruano. Sin embargo, las indagaciones apuntaban a que la identidad correspondería a un ciudadano boliviano que se encontraría en Brasil.

El caso quedó a disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP), que deberá efectuar las diligencias necesarias para determinar las circunstancias del traslado de los documentos y establecer las posibles responsabilidades conforme a ley.

Los documentos tenían como destino la ciudad de São Paulo

Según lo declarado por el intervenido, los documentos serían entregados a otra persona en São Paulo.Difusión
Según lo declarado por el intervenido, los documentos serían entregados a otra persona en São Paulo.Difusión

Según la información difundida por la Superintendencia Nacional de Migraciones, el intervenido refirió que los documentos serían entregados a una persona en São Paulo, Brasil. Esta versión forma parte de las indagaciones sobre el destino del DNI y el pasaporte detectados durante el control aeroportuario.

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Las verificaciones iniciales también apuntaron a una posible diferencia entre la identidad consignada en los documentos y la persona a quien corresponderían. De acuerdo con las primeras pesquisas, los documentos estaban emitidos a nombre de un ciudadano peruano, aunque la identidad estaría vinculada a un ciudadano boliviano que se encontraría en territorio brasileño.

La información proporcionada por Migraciones no precisa cómo se obtuvieron los documentos ni las circunstancias en las que llegaron a manos del intervenido. Esos aspectos deberán esclarecerse durante las investigaciones policiales.

Migraciones reportó antecedentes y procesos judiciales del intervenido

La entidad también informó que el ciudadano registraría antecedentes y procesos judiciales relacionados con presuntos delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos, y contra el patrimonio, por estafa.

Estos registros fueron identificados durante las verificaciones efectuadas en el marco de la intervención. No obstante, la información difundida no detalla el estado de los procesos ni establece una responsabilidad penal definitiva por los hechos investigados.

La presunta irregularidad del DNI y del pasaporte constituye otro de los aspectos que deberá examinar la Policía Nacional. Las diligencias permitirán establecer la procedencia de los documentos, su posible utilización y las circunstancias del traslado previsto hacia Brasil.

El caso pasó a la comisaría del aeropuerto Jorge Chávez

Los documentos figuraban a nombre de un ciudadano peruano, pero las primeras indagaciones apuntaron a una posible vinculación con un ciudadano boliviano que se encontraría en Brasil. Difusión
Los documentos figuraban a nombre de un ciudadano peruano, pero las primeras indagaciones apuntaron a una posible vinculación con un ciudadano boliviano que se encontraría en Brasil. Difusión

Después de la intervención, el ciudadano fue puesto a disposición de la Comisaría de la Policía Nacional del Perú del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La dependencia policial quedó a cargo de las diligencias e investigaciones correspondientes, conforme al procedimiento legal.

La actuación se produjo dentro de los controles documentarios que Migraciones realiza en los puntos de ingreso y salida internacional. Estas verificaciones buscan detectar posibles irregularidades en los documentos de identidad presentados por los pasajeros y comunicar los casos que requieran intervención policial.

Unidad de análisis refuerza los controles migratorios

La intervención forma parte de las operaciones de la Unidad Funcional de Análisis, Monitoreo y Seguridad Migratoria, que trabaja en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Según Migraciones, estas acciones se desarrollan bajo los lineamientos del sector Interior y en coordinación con el Comando Unificado.

La labor de esta unidad incluye el análisis y la verificación de situaciones que podrían estar relacionadas con el uso de documentos presuntamente fraudulentos durante los desplazamientos internacionales. En este caso, la detección del DNI y del pasaporte motivó la intervención del pasajero y su posterior traslado a la dependencia policial.

La Superintendencia Nacional de Migraciones señaló que continuará con el fortalecimiento de los controles migratorios y la verificación documental en los principales puntos de entrada y salida del país, mediante el trabajo conjunto con la Policía Nacional y otras entidades competentes.

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