Bryan Reyna cambia de escenario en Universitario tras la llegada de Fabián Bustos: “Se le ve muy cercano a él”

El regreso del técnico argentino también generó un cambio en el ambiente del plantel, mientras el atacante nacional busca recuperar protagonismo después de varios meses con poca continuidad. (Video: L1MAX)

Guardar

Bryan Reyna afronta una nueva etapa en Universitario de Deportes luego del regreso de Fabián Bustos al banquillo ‘crema’. El atacante peruano tuvo poca continuidad durante el ciclo de Héctor Cúper y llegó a quedar fuera de las convocatorias durante varios meses, pero el cambio de entrenador abre nuevamente un escenario distinto para el futbolista.

La relación entre Reyna y el nuevo comando técnico ya comenzó a generar señales positivas durante los primeros entrenamientos en Campo Mar. El periodista Fernando Cerva, de L1 MAX, contó que observó una particular cercanía entre Bustos y el extremo durante una de las prácticas, en medio de un ambiente que también habría cambiado con el retorno del entrenador argentino.

PUBLICIDAD

“A Fabián Bustos se le vio muy cercano en esta práctica a Bryan Reyna, hablando con él de cerca, abrazándolo, riéndose. Eso también da señales de que el nuevo comando técnico ha dado otro aire en Campo Mar, lógicamente. Eso yo creo que le va a favorecer completamente al equipo crema”, señaló el periodista.

La escena llamó la atención debido al complicado momento que atravesó Reyna durante los últimos meses. Con Cúper, el extremo perdió protagonismo y pasó un largo periodo sin ser considerado, hasta que volvió a integrar una convocatoria para el partido ante Deportivo Garcilaso.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su regreso estuvo lejos de significar una verdadera oportunidad para demostrar su capacidad. Reyna ingresó a los 78 minutos, cuando Universitario ya perdía 4-0 en Cusco, y apenas tuvo tiempo para intentar cambiar el rumbo de un partido que estaba prácticamente sentenciado.

Bryan Reyna cambia de escenario en Universitario tras la llegada de Fabián Bustos. Crédito: Prensa U

Un nuevo ambiente en Campo Mar

El cambio no solo se habría reflejado en la relación entre Bustos y Reyna. De acuerdo con Cerva, el ambiente general durante los entrenamientos también mostró una diferencia respecto a semanas anteriores.

“La principal diferencia que yo noto es el estado de ánimo. Si bien es cierto, durante el año la ‘U’ ha tenido muchos altibajos y, por ende, han habido prácticas donde se veía mucha más alegría, en otras, otra más seriedad o dependiendo también la semana por el partido que se venía. Pero hoy se vio muy buen ambiente”, explicó.

PUBLICIDAD

El periodista añadió que los futbolistas se mostraron distendidos durante la práctica, interactuando entre ellos y también con Bustos y los integrantes de su comando técnico.

“Los jugadores bromeando entre ellos, con el propio Fabián Bustos, con parte de su comando técnico, con el preparador físico. Yo creo que se respira y se va a ver a otro Universitario este fin de semana ante Melgar”, sostuvo.

Bryan Reyna en los entrenamientos de Universitario en Campo Mar. Crédito: Prensa U

¿Tendrá Bryan Reyna una nueva oportunidad?

El regreso de Bustos representa una oportunidad para varios jugadores que tuvieron poca participación durante el ciclo anterior, entre ellos Reyna. El entrenador argentino ya dejó en claro que todos tendrán que competir por un lugar dentro del equipo y que la prioridad será el rendimiento.

PUBLICIDAD

Por ahora, no está confirmado que Reyna vaya a ser titular ante Melgar ni que tenga asegurados más minutos, pero el cambio de comando técnico modifica su panorama dentro del plantel. La cercanía mostrada por Bustos durante los entrenamientos y el nuevo ambiente en Campo Mar son señales de que el atacante podría volver a tener protagonismo en la recta final de la temporada.

El partido ante Melgar, por la fecha 11 del Torneo Clausura, será una de las primeras pruebas para conocer si ese nuevo escenario también se traduce en oportunidades dentro de la cancha.