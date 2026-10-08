Perú Deportes

Bryan Reyna cambia de escenario en Universitario tras la llegada de Fabián Bustos: “Se le ve muy cercano a él”

El atacante peruano comenzó una nueva etapa bajo las órdenes del técnico argentino, quien ya mostró una relación cercana con él durante los primeros entrenamientos en Campo Mar

El regreso del técnico argentino también generó un cambio en el ambiente del plantel, mientras el atacante nacional busca recuperar protagonismo después de varios meses con poca continuidad. (Video: L1MAX)
Guardar

Bryan Reyna afronta una nueva etapa en Universitario de Deportes luego del regreso de Fabián Bustos al banquillo ‘crema’. El atacante peruano tuvo poca continuidad durante el ciclo de Héctor Cúper y llegó a quedar fuera de las convocatorias durante varios meses, pero el cambio de entrenador abre nuevamente un escenario distinto para el futbolista.

La relación entre Reyna y el nuevo comando técnico ya comenzó a generar señales positivas durante los primeros entrenamientos en Campo Mar. El periodista Fernando Cerva, de L1 MAX, contó que observó una particular cercanía entre Bustos y el extremo durante una de las prácticas, en medio de un ambiente que también habría cambiado con el retorno del entrenador argentino.

PUBLICIDAD

A Fabián Bustos se le vio muy cercano en esta práctica a Bryan Reyna, hablando con él de cerca, abrazándolo, riéndose. Eso también da señales de que el nuevo comando técnico ha dado otro aire en Campo Mar, lógicamente. Eso yo creo que le va a favorecer completamente al equipo crema”, señaló el periodista.

La escena llamó la atención debido al complicado momento que atravesó Reyna durante los últimos meses. Con Cúper, el extremo perdió protagonismo y pasó un largo periodo sin ser considerado, hasta que volvió a integrar una convocatoria para el partido ante Deportivo Garcilaso.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su regreso estuvo lejos de significar una verdadera oportunidad para demostrar su capacidad. Reyna ingresó a los 78 minutos, cuando Universitario ya perdía 4-0 en Cusco, y apenas tuvo tiempo para intentar cambiar el rumbo de un partido que estaba prácticamente sentenciado.

Bryan Reyna cambia de escenario en Universitario tras la llegada de Fabián Bustos.
Bryan Reyna cambia de escenario en Universitario tras la llegada de Fabián Bustos. Crédito: Prensa U

Un nuevo ambiente en Campo Mar

El cambio no solo se habría reflejado en la relación entre Bustos y Reyna. De acuerdo con Cerva, el ambiente general durante los entrenamientos también mostró una diferencia respecto a semanas anteriores.

La principal diferencia que yo noto es el estado de ánimo. Si bien es cierto, durante el año la ‘U’ ha tenido muchos altibajos y, por ende, han habido prácticas donde se veía mucha más alegría, en otras, otra más seriedad o dependiendo también la semana por el partido que se venía. Pero hoy se vio muy buen ambiente”, explicó.

El periodista añadió que los futbolistas se mostraron distendidos durante la práctica, interactuando entre ellos y también con Bustos y los integrantes de su comando técnico.

“Los jugadores bromeando entre ellos, con el propio Fabián Bustos, con parte de su comando técnico, con el preparador físico. Yo creo que se respira y se va a ver a otro Universitario este fin de semana ante Melgar”, sostuvo.

Bryan Reyna en los entrenamientos de Universitario en Campo Mar.
Bryan Reyna en los entrenamientos de Universitario en Campo Mar. Crédito: Prensa U

¿Tendrá Bryan Reyna una nueva oportunidad?

El regreso de Bustos representa una oportunidad para varios jugadores que tuvieron poca participación durante el ciclo anterior, entre ellos Reyna. El entrenador argentino ya dejó en claro que todos tendrán que competir por un lugar dentro del equipo y que la prioridad será el rendimiento.

Por ahora, no está confirmado que Reyna vaya a ser titular ante Melgar ni que tenga asegurados más minutos, pero el cambio de comando técnico modifica su panorama dentro del plantel. La cercanía mostrada por Bustos durante los entrenamientos y el nuevo ambiente en Campo Mar son señales de que el atacante podría volver a tener protagonismo en la recta final de la temporada.

El partido ante Melgar, por la fecha 11 del Torneo Clausura, será una de las primeras pruebas para conocer si ese nuevo escenario también se traduce en oportunidades dentro de la cancha.

Temas Relacionados

Fabián BustosBryan ReynaUniversitario de Deportesperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

DT del Burnley instaura la calma al desvelar que Oliver Sonne se encuentra en buen tramo de forma: “Tuvo una sesión de entrenamiento completa”

El seleccionado peruano abandonó la concentración de la ‘bicolor’ a puertas del cierre de la gira norteamericana por precaución por un problema físico que impedía el 100% de su rendimiento

DT del Burnley instaura la calma al desvelar que Oliver Sonne se encuentra en buen tramo de forma: “Tuvo una sesión de entrenamiento completa”

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Venezuela por fecha 2

El equipo de Martín Escudero inicia la competencia en Maracaibo con la firme intención de hacerse con uno de los tres boletos a la Copa del Mundo de la categoría

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Venezuela por fecha 2

Alejandro Hohberg reveló por qué Alianza Lima no le renovó el contrato y terminó firmando por Universitario de Deportes

El extremo reconoció que rechazó ofertas del exterior para apostar por la continuidad en La Victoria, pero que la directiva blanquiazul nunca le comunicó formalmente su decisión de no renovarle el contrato

Alejandro Hohberg reveló por qué Alianza Lima no le renovó el contrato y terminó firmando por Universitario de Deportes

La lapidaria opinión de Teddy Cardama sobre la selección peruana tras la gira norteamericana: “El buen momento no existe”

El exfutbolista y analista deportivo cuestionó el nivel mostrado por la Bicolor en los cuatro amistosos de la fecha FIFA y apuntó contra quienes toman las decisiones en la Federación Peruana de Fútbol

La lapidaria opinión de Teddy Cardama sobre la selección peruana tras la gira norteamericana: “El buen momento no existe”

Inició el Super Prime de Caminos del Inca 2026: pilotos largaron en el Kartodromo La Chutana en busca de su mejor tiempo

La prueba establece que los conductores con los cinco mejores registros podrán elegir su ubicación en el arranque de la competencia más relevante del automovilismo peruano

Inició el Super Prime de Caminos del Inca 2026: pilotos largaron en el Kartodromo La Chutana en busca de su mejor tiempo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Jesús Maldonado: conoce el perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Juan de Lurigancho

Peter Jaime Cori: Perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Martín de Porres

Resultados ONPE en Tacna 2026, quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

Lambayeque tendría segunda vuelta: estos son los candidatos que competirán por la gobernación

ENTRETENIMIENTO

Zuliet Seminario se quedó sin vestidos antes de la gala preliminar del ‘Miss Grand International′ y Luciana Fuster salió a ayudarla

Zuliet Seminario se quedó sin vestidos antes de la gala preliminar del ‘Miss Grand International′ y Luciana Fuster salió a ayudarla

Ticketmaster libera más entradas de BTS para los conciertos del 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos

Jimin se emociona ante las muestras de cariño de ARMY durante concierto de BTS: “Ha sido un día muy feliz”

BTS en Perú: Reniec revela cuántos peruanos se llaman Jin, Jimin, Jungkook, Army, Arirang y más

Miss Grand International 2026: cuándo es la final, a qué hora y dónde ver en Perú la participación de Zuliet Seminario

DEPORTES

DT del Burnley instaura la calma al desvelar que Oliver Sonne se encuentra en buen tramo de forma: “Tuvo una sesión de entrenamiento completa”

DT del Burnley instaura la calma al desvelar que Oliver Sonne se encuentra en buen tramo de forma: “Tuvo una sesión de entrenamiento completa”

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Venezuela por fecha 2

Alejandro Hohberg reveló por qué Alianza Lima no le renovó el contrato y terminó firmando por Universitario de Deportes

La lapidaria opinión de Teddy Cardama sobre la selección peruana tras la gira norteamericana: “El buen momento no existe”

Inició el Super Prime de Caminos del Inca 2026: pilotos largaron en el Kartodromo La Chutana en busca de su mejor tiempo