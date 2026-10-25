Friedrich Kaiser Depel, el obispo que escuchó “el clamor de los Andes” en Perú, fue declarado venerable por el papa León XIV

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El papa León XIV autorizó el sábado 24 de octubre el reconocimiento de las virtudes heroicas de Friedrich Kaiser Depel, primer prelado territorial de Caravelí y fundador de las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima. La decisión del Dicasterio para las Causas de los Santos le concedió el título de venerable, junto con otros cinco siervos de Dios.

El religioso de origen alemán dedicó más de cinco décadas de su vida al Perú. Su trayectoria quedó asociada a la atención pastoral de poblaciones andinas alejadas, a la formación religiosa y a la difusión de la Sagrada Escritura. La Santa Sede lo identifica como “el iniciador de la Biblia en Perú”.

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Kaiser Depel llegó al país en 1939, cuando tenía 35 años, y asumió después la conducción de una nueva prelatura que abarcaba territorios de Arequipa y Ayacucho. Allí encontró una realidad marcada por la extensión geográfica, las dificultades de comunicación y la falta de sacerdotes para atender decenas de parroquias y comunidades.

Esa necesidad definió buena parte de su obra. En 1961 fundó una congregación de religiosas peruanas para llevar la presencia de la Iglesia a lugares donde la atención pastoral no era permanente. Las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima mantuvieron ese trabajo en zonas rurales de Perú y otros países de América del Sur.

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Friedrich Kaiser Depel, el obispo que llevó la Iglesia a los pueblos aislados de los Andes | Parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón Colonia El Tesoro (Facebook)

¿Quién es Friedrich Kaiser?

Friedrich Kaiser Depel nació el 24 de mayo de 1903 en Dülmen, Alemania, en una familia católica. En 1919 ingresó al seminario de la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús (MSC).

Emitió su profesión perpetua en 1930 y recibió la ordenación sacerdotal el 10 de agosto de 1932. Según testimonios de integrantes de la congregación que fundó en Perú, había expresado su deseo de partir a una misión, aunque sus superiores postergaron ese destino por razones de salud.

El envío llegó en abril de 1939. La congregación había abierto una misión en Perú y Kaiser Depel fue destinado al país. Su primer trabajo se desarrolló en Huánuco, donde fue director espiritual y profesor del seminario. Después asumió como rector y párroco de la capilla anexa a la comunidad de los misioneros.

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Su labor continuó en Lima. En 1957 fue nombrado administrador provincial de los Misioneros del Sagrado Corazón. Ese mismo año recibió una misión que definiría el resto de su vida: el papa Pío XII lo designó, el 21 de noviembre, como primer prelado de Caravelí.

Quién fue Friedrich Kaiser Depel, el nuevo venerable que dedicó su vida al Perú| Foto: Página Federico Kaiser (Facebook

El terremoto de 1960 y la reconstrucción de Caravelí

La nueva prelatura comprendía parte de los departamentos de Arequipa y Ayacucho. De acuerdo con el testimonio de la madre María Inmaculata, integrante de las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima, la jurisdicción contaba con 32 parroquias y apenas diez sacerdotes al inicio del ministerio de Kaiser Depel.

La falta de personal religioso impedía una atención regular en las localidades más distantes. El prelado buscó sacerdotes y religiosas en otros países, pero no obtuvo las respuestas necesarias para cubrir todas las comunidades bajo su responsabilidad.

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También intentó promover la formación de seminaristas y catequistas. La escasez de vocaciones y las condiciones de muchas zonas rurales limitaron esos proyectos. Entonces resolvió crear una congregación integrada por jóvenes locales que pudiera asumir tareas pastorales en los pueblos de difícil acceso.

El papa declaró venerable a Friedrich Kaiser Depel: la historia del primer prelado|Foto: El Apóstol de los Andes

En 1961 fundó la Pía Unión de las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima (MJVV). La Santa Sede señaló que la iniciativa buscó responder a la falta de sacerdotes y promover el apostolado entre las poblaciones de los Andes.

El trabajo de Kaiser Depel en Caravelí incluyó la respuesta al terremoto que afectó la región en 1960. Durante su etapa al frente de la prelatura participó en las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II, entre 1962 y 1965. El 7 de diciembre de 1963 recibió la ordenación episcopal.

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Su vínculo con las comunidades andinas se sostuvo a través de la congregación que había fundado. Las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima extendieron luego su presencia a Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay y Uruguay, de acuerdo con la información entregada por religiosas de la institución.

El 25 de mayo de 1971, Kaiser Depel renunció al cargo de prelado por motivos de salud. Desde entonces concentró sus tareas en la formación teológica y espiritual de las religiosas. El 14 de septiembre de 1982, san Juan Pablo II elevó a las MJVV a la categoría de congregación de derecho pontificio.

Murió en Lima y fue sepultado en la casa de las misioneras

Kaiser Depel murió en Lima el 26 de septiembre de 1993. Sus restos fueron trasladados a Caravelí y permanecen en la capilla de las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima.

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El reconocimiento como venerable constituye una etapa en el proceso de canonización de la Iglesia católica.